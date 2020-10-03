Официально разрешено: как правильно подрабатывать, чтобы не потерять пособие по безработице?

Чтобы официально считаться безработным, необходимо зарегистрироваться в этом статусе в Кассе по безработице. Данный статус при определенных условиях дает право получать пособие по безработице, которое сегодня составляет 189 евро. Также необходимо регулярно посещать своего консультанта по карьере, активно участвовать в поиске нового места, куда можно устроиться.

Недавно правительство внесло изменения в Закон об услугах и пособиях рынка труда и в Закон о страховании по безработице. Теперь можно будет оставаться безработным, получать пособие и подрабатывать. В этой связи возникает много вопросов, на которые мы постарались найти ответы.

Какие возможности появятся у безработных с 1 сентября?

С 1 сентября зарегистрированный в качестве безработного человек может официально работать до восьми дней в месяц. При этом в течение двух лет, будучи безработным, можно подрабатывать не более 12 календарных месяцев в общей сложности. Оплата этих краткосрочных работ не должна быть больше 40% от ставки минимальной зарплаты текущего года. В этом году она составляет 584 евро, то есть 40% от нее — это 233 евро.

Как считается налог с дохода от подработки?

”Пособие по безработице, 189 евро, не учитывается при расчете годового дохода, то есть не облагается налогом. А вот заработная плата или, например, доход от аренды недвижимости облагаются налогом. Если безработный получает только пособие по безработице в размере 189 евро и зарплату за краткосрочную работу до 233 евро в месяц, например, 200 евро, то его доход составляет 200 евро. Так как не облагаемый налогом минимум составляет 500 евро, с такого дохода налог платить не надо”, — отвечает Реэт Пяргма, специалист по связям с медиа Налогово-таможенного департамента.

Если же человек получает зарплату 200 евро в месяц и доход от сдачи в аренду квартиры 400 евро, добавляет Пяргма, то его совокупный доход составляет уже 600 евро, и 100 из них облагаются налогом.

Раньше действовало следующее правило получения пособия по безработице: ваш доход за один месяц должен быть меньше, чем дневная ставка пособия по безработице за 31 день (189,10 евро). Сейчас разрешено подрабатывать и получать до 233 евро в месяц. То есть ограничение на 189 евро больше не действует?