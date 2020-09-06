Обзор популярных бюджетных трекеров активности для молодежи и не только

Функции браслета помогают точнее следить за своими спортивными результатами: он считает шаги и сожженные калории, минуты интенсивности и пройденные этажи, измеряет пройденную дистанцию, а также содержит пульсометр, таймер, секундомер, слежение за сном. Из минусов — иногда браслет склонен считать шаги, когда вы находитесь в машине или автобусе.
У браслета нет модуля NFC, зато есть встроенный датчик GPS, и он также поддерживает умные уведомления с телефона. Имеет водонепроницаемый корпус и выдерживает глубину до 50 метров.
К сожалению, в отличие от ”китайцев”, браслет от Garmin имеет сенсорный монохромный, а не цветной дисплей. Да и автономностью особо похвастать не может: с использованием GPS браслет живет до 8 часов, а в обычном режиме — 5 дней.
Совместим с iOS, Android, Windows и MacOS.
Стоимость в эстонских магазинах: от 135,90 евро.
Samsung Galaxy Fit E
Продолжает обзор бюджетных браслетов устройство от корейского производителя электроники.
Galaxy Fit E содержит стандартный набор функций, присущий бюджетным моделям фитнес-трекеров, стоит почти столько же, сколько и китайские собратья, но, в отличие от них, не имеет сенсорного цветного дисплея.
Корейский браслет компенсирует свою монохромность умением отслеживать более чем 90 различных видов спортивных упражнений. Помимо этого, он также отслеживает активность, шаги, расстояние, калории, пульс и сон. Бонусом вы получаете информацию из календаря на смартфоне, прогноз погоды, а также все уведомления, включая звонки.
На ”борту” у Galaxy Fit E нет ни NFC, ни GPS. В зависимости от интенсивности пользования функциями аккумулятор держит заряд от 3 до 7 дней, а водонепроницаемый корпус выдерживает глубину до 50 метров.
История новосибирки: «На УЗИ врачи молча переглядывались»
Месси в кругу врагов. Похоже, Лео остался в «Барселоне» навсегда
Люди смеялись над крошечным домиком, пока не увидели его изнутри
Не успели оклематься от трагедии, а Ефремов сотворил им еще одну