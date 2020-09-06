06.09.2020, 17:39

Обзор популярных бюджетных трекеров активности для молодежи и не только


Марек Паю
EST
Обзор популярных бюджетных трекеров активности для молодежи и не только
Иллюстративное фото

К сожалению, лето заканчивается и потихоньку вступает в свои права осень — не только ”унылая пора”, но и время очередных обещаний похудеть к Новому году. Возможно, в этот раз следить за процессом помогут умные фитнес-трекеры, коих сейчас стало великое множество и которыми пользуются не только молодежь, но и люди весьма солидного возраста. ”МК-Эстония” предлагает обзор бюджетных фитнес-браслетов для тех, кто не желает тратиться на дорогие устройства, но очень хочет быстро похудеть.

История фитнес-трекеров началась в конце ХХ века в США. Существовали они тогда в виде не ”часов”, а бумажных таблиц, на основе которых активность спортсмена и рассчитывалась.

Первый пригодный для ношения датчик сердечного ритма был выпущен в 1981 году. Он предназначался для спортсменов и был слишком дорог для обычного потребителя. Однако в начале 2000-х годов, с развитием технологий, такие мониторы активности стали доступны и для обычных потребителей.

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В наше время на рынке существует огромное количество различных спортивных трекеров — от самых дешевых фитнес-браслетов до дорогих (стоимостью в среднюю по Эстонии зарплату) умных часов для спортсменов.

В этом обзоре мы решили остановить свое внимание на бюджетной линейке таких фитнес-браслетов, которые доступны и популярны в наших эстонских магазинах и подойдут читателям всех возрастов — от школьников до бабушек и дедушек.

Понятно, что бюджетные версии браслетов отличает ряд ограничений и несовершенств, которыми их более дорогие собратья не страдают. Однако и такие браслеты помогут вам следить, не слишком ли долго вы сидите на одном месте и сделано ли необходимое ежедневное количество шагов, и хорошо высыпаться — то, что нужно для здорового образа жизни.

Xiaomi Mi Band 4

Хотя уже вышла пятая версия этого замечательного китайского фитнес-трекера, в эстонских магазинах ее купить пока проблематично, а потому остановимся на обзоре возможностей четвертой версии устройства.

Не сказать, что это безупречный браслет, но за свою стоимость — это шикарное устройство. Xiaomi Mi Band 4 имеет полностью водонепроницаемый корпус (до 50 м), а вынимающаяся капсула позволяет купить ремешки на любой вкус.

В список функций входят: мониторинг сердечного ритма, напоминания о движении, отслеживание сна, трекер активности и сна, распознавание видов спорта, будильник и оповещения смартфона.

Из минусов — при интенсивных тренировках пульсометр может давать погрешность.

Экран у браслета цветной (AMOLED), сенсорный, есть функция NFC (опционально), время автономной работы — до 20 дней. К сожалению, в часах отсутствует датчик GPS, что не позволит отследить маршрут своих передвижений. Подходит для смартфонов на iOS и Android.

Стоимость в эстонских магазинах: от 22,99 евро.

Huawei Honor Band 5

Honor Band 5 — это китайский собрат Mi Band 4, но уже от другого крупного китайского производителя электроники. Он немного дороже, но и функций у него побольше.

Этот фитнес-трекер также имеет водонепроницаемый до глубины 50 метров корпус, к нему также можно приобрести сменные ремешки.

Помимо пульсометра, который куда точнее, чем у Mi Band 4, у него имеется датчик отслеживания уровня кислорода в крови (позволяет получить более точное представление о фазах сна и усталости). Браслет также помогает отслеживать активность и сон, определяет 10 спортивных режимов, мониторит сердечный ритм, напоминает о движении. К тому же он дублирует напоминания с телефона и поможет его найти, если смартфон потерялся.

У браслета цветной сенсорный AMOLED-дисплей, опциональный модуль NFC и подключаемый через смартфон датчик GPS. Время автономной работы от 6 до 14 дней. Подходит для смартфонов на iOS и Android.

Стоимость в эстонских магазинах: от 29 евро.

Garmin Vivosmart HR+

Браслет от всемирно известного американского производителя спортивных часов ходит по краю понятия о ”бюджетности”, однако тоже имеет право быть представленным в нашем обзоре.

Несмотря на то, что он дороже своих китайских собратьев почти на сотню евро, браслет позиционируется для тех, кто хочет выйти из ”любительского” класса и претендует на некие спортивные достижения.

Прежде всего, он хорошо подойдет тем, кто много занимается ездой на велосипеде, фитнесом, бегом, плаванием и любит длительные походы.

Функции браслета помогают точнее следить за своими спортивными результатами: он считает шаги и сожженные калории, минуты интенсивности и пройденные этажи, измеряет пройденную дистанцию, а также содержит пульсометр, таймер, секундомер, слежение за сном. Из минусов — иногда браслет склонен считать шаги, когда вы находитесь в машине или автобусе.

У браслета нет модуля NFC, зато есть встроенный датчик GPS, и он также поддерживает умные уведомления с телефона. Имеет водонепроницаемый корпус и выдерживает глубину до 50 метров.

К сожалению, в отличие от ”китайцев”, браслет от Garmin имеет сенсорный монохромный, а не цветной дисплей. Да и автономностью особо похвастать не может: с использованием GPS браслет живет до 8 часов, а в обычном режиме — 5 дней.

Совместим с iOS, Android, Windows и MacOS.

Стоимость в эстонских магазинах: от 135,90 евро.

Samsung Galaxy Fit E

Продолжает обзор бюджетных браслетов устройство от корейского производителя электроники.

Galaxy Fit E содержит стандартный набор функций, присущий бюджетным моделям фитнес-трекеров, стоит почти столько же, сколько и китайские собратья, но, в отличие от них, не имеет сенсорного цветного дисплея.

Корейский браслет компенсирует свою монохромность умением отслеживать более чем 90 различных видов спортивных упражнений. Помимо этого, он также отслеживает активность, шаги, расстояние, калории, пульс и сон. Бонусом вы получаете информацию из календаря на смартфоне, прогноз погоды, а также все уведомления, включая звонки.

На ”борту” у Galaxy Fit E нет ни NFC, ни GPS. В зависимости от интенсивности пользования функциями аккумулятор держит заряд от 3 до 7 дней, а водонепроницаемый корпус выдерживает глубину до 50 метров.

Браслет совместим с телефонами под управлением iOS и Android.

Стоимость в эстонских магазинах: от 27,98 евро.

Huawei Band 3 Pro

Этот браслет можно назвать более ”навороченной” версией Hohor Band 5. Помимо стандартных функций слежения за активностью и потраченными калориями, не совсем точного шагомера, измерения расстояния и замера пульса, браслет тщательно следит за тем, как вы спите, и может давать полезные советы.

Также часы имеют на ”борту” персонального ”тренера”, программу, которая следит за вашими спортивными результатами и дает полезные советы, как их улучшить, а также сообщает, сколько времени вам потребуется на восстановление после тренировки. Корпус у браслета водонепроницаемый и выдерживает глубину до 50 метров.

Само собой разумеется, что браслет дублирует приходящие со смартфона сообщения и звонки, которые удобно принимать на цветном сенсорном экране.

В Band Pro 3 отсутствует модуль NFC, зато есть GPS и вибромотор. Время работы браслета от одной зарядки 9 часов в активном режиме и до 8 дней в режиме ожидания.

Совместим с iOS и Android.

Стоимость в эстонских магазинах: от 55,60 евро.

Fitbit Charge 3

Еще один фитнес-браслет родом из США. Его нельзя отнести к разряду очень бюджетных, но все же он дешевле своего собрата из Garmin почти на 35 евро.

Хотя браслет позиционирует себя как продвинутый фитнес-трекер с черно-белым сенсорным дисплеем, наличие некоторых функций в нем указывает на то, что разрабатывался он с оглядкой на женскую аудиторию: обладающий красивым дизайном и эргономичными сменными ремешками браслет помогает отслеживать женщинам их репродуктивное здоровье.

В коллекцию функций входят продвинутое слежение за активностью и сном, шагомер, измеритель дистанции (используется GPS смартфона), более 15 различных спортивных упражнений, пульсометр, определение уровня кислорода в крови, продвинутая дыхательная гимнастика, а также будильник и уведомления с телефона.

Модуль NFC позволяет осуществлять оплату покупок через Fitbit Pay, который поддерживается в Эстонии только в Swedbank, не считая онлайн-банков типа Revolut, TransferWize и bunq.

Корпус водонепроницаемый и выдерживает все те же 50 метров под водой. Автономное время работы — до 14 дней.

Совместим с iOS и Android.

Стоимость в эстонских магазинах: от 99,99 евро.

Xiaomi Amazfit Cor 2

Еще один браслет от Xiaomi, содержащий стандартный набор функций для бюджетного фитнес-трекера.

По набору функций Amazfit Cor 2 не особо сильно отличается от Mi Band 4, разве что диагональ цветного сенсорного дисплея чуть больше: слежение за активностью и сном, пульсометр, шагомер, измерение расстояния, подсчет этажей, подсчет потраченных калорий, спортивные режимы, таймер, будильник и оповещения со смартфона.

Влагозащитный корпус позволяет нырять на глубину до 50 метров, а автономность позволяет пользоваться браслетом до 12 дней без подзарядки.

Совместим с iOS и Android.

Стоимость в эстонских магазинах: от 48,99 евро.

Polar A370

Данный обзор был бы неполон без известного финского производителя спортивных часов — Polar. К сожалению, бюджетный вариант их фитнес-трекера Polar Loop 2 канул в Лету, но на смену ему пришел A370. Да, он куда дороже своего почившего в бозе собрата, но держится на уровне конкурента от Garmin и обладает куда больше функциональностью.

Данный фитнес-браслет больше подойдет тем, кто подумывает шагнуть из любителей в чарующий мир более продвинутых спортивных достижений. Основой для этого служит, прежде всего, специализированное программное обеспечение от Polar, которое идет в нагрузку к браслету. Это персональный тренер, который будет следить за вашей нагрузкой и отдыхом, советовать, как выбрать правильную интенсивность занятий и как улучшить свои результаты.

Функционал у браслета вполне стандартный для этого класса устройств: слежение за активностью и сном, пульсометр, измерение дистанции (используя GPS смартфона или работу запястья), шагомер, спортивные профили, тренировочные цели, программа для бегунов, уведомления с телефона с вибрацией.

Корпус браслета водонепроницаемый и выдерживает глубину до 30 метров, ремешки сменные, цветной сенсорный дисплей, аккумулятор держит заряд до 4 дней при ежедневных тренировках не более 1 часа.

Совместим c iOS, Android, Windows и MacOS.

Стоимость в эстонских магазинах: от 129 евро.

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