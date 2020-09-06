Обзор популярных бюджетных трекеров активности для молодежи и не только

История фитнес-трекеров началась в конце ХХ века в США. Существовали они тогда в виде не ”часов”, а бумажных таблиц, на основе которых активность спортсмена и рассчитывалась.

Первый пригодный для ношения датчик сердечного ритма был выпущен в 1981 году. Он предназначался для спортсменов и был слишком дорог для обычного потребителя. Однако в начале 2000-х годов, с развитием технологий, такие мониторы активности стали доступны и для обычных потребителей.

В наше время на рынке существует огромное количество различных спортивных трекеров — от самых дешевых фитнес-браслетов до дорогих (стоимостью в среднюю по Эстонии зарплату) умных часов для спортсменов.

В этом обзоре мы решили остановить свое внимание на бюджетной линейке таких фитнес-браслетов, которые доступны и популярны в наших эстонских магазинах и подойдут читателям всех возрастов — от школьников до бабушек и дедушек.

Понятно, что бюджетные версии браслетов отличает ряд ограничений и несовершенств, которыми их более дорогие собратья не страдают. Однако и такие браслеты помогут вам следить, не слишком ли долго вы сидите на одном месте и сделано ли необходимое ежедневное количество шагов, и хорошо высыпаться — то, что нужно для здорового образа жизни.

Xiaomi Mi Band 4

Хотя уже вышла пятая версия этого замечательного китайского фитнес-трекера, в эстонских магазинах ее купить пока проблематично, а потому остановимся на обзоре возможностей четвертой версии устройства.

Не сказать, что это безупречный браслет, но за свою стоимость — это шикарное устройство. Xiaomi Mi Band 4 имеет полностью водонепроницаемый корпус (до 50 м), а вынимающаяся капсула позволяет купить ремешки на любой вкус.

В список функций входят: мониторинг сердечного ритма, напоминания о движении, отслеживание сна, трекер активности и сна, распознавание видов спорта, будильник и оповещения смартфона.

Из минусов — при интенсивных тренировках пульсометр может давать погрешность.

Экран у браслета цветной (AMOLED), сенсорный, есть функция NFC (опционально), время автономной работы — до 20 дней. К сожалению, в часах отсутствует датчик GPS, что не позволит отследить маршрут своих передвижений. Подходит для смартфонов на iOS и Android.