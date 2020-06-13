Обременительный сотрудник: девушку уволили после того, как она сообщила о беременности

Таисия Баюнова устроилась на работу в фирму OÜ Puhastusimport 1 ноября 2019 года на должность консультанта по продажам. Испытательный срок по договору составлял четыре месяца. Девушка работала усердно, и, по ее словам, все шло хорошо ровно до того момента, пока она не сообщила работодателю о своей неожиданной беременности.

Уволили через неделю

”Я не планировала сейчас становиться мамой, но так получилось. Не хотела скрывать от работодателя, тем более что планировала продолжать работать, поэтому сразу все сказала. И проработала после этого всего восемь дней, — вспоминает Таисия. — Уволили меня, сославшись на то, что я не справляюсь со своими обязанностями и что я конфликтный человек”.

Девушка признает, что конфликт с коллегой у нее и правда был, но она сама обратилась к руководству с просьбой разрешить его. Она собиралась остаться работать в фирме и хотела делать это в здоровой рабочей обстановке.

”Было письмо, что конфликт исчерпан. Но на заседании Комиссии по трудовым спорам, куда я обратилась после увольнения, работодатель упирал на то, что я конфликтный человек. И почему тогда меня уволили за две недели до окончания испытательного срока, а он вовсе не маленький? Три с половиной месяца всех все устраивало, мне не было высказано никаких замечаний, не было жалоб по моей работе. Я получала предложения по работе из других мест за это время и спрашивала у руководителя, подхожу ли, чтобы мне понимать, остаюсь я в фирме или надо присматривать что-то другое. Ничто не предвещало, все было хорошо”.

Таисия добавляет, что сначала не хотела идти в Комиссию по трудовым спорам, но потом решила, что справедливость должна восторжествовать.

”Когда меня уволили, это было примерно в начале марта, я пошла к кризисному консультанту. Мне сказали, что уже четыре случая аналогичных, когда работодатели увольняли беременных, — рассказывает девушка. — Но заседание комиссии оказалось очень неприятным. Работодатель обвинил во всем меня и сказал, что фирма воспользовалась правом расторгнуть договор до истечения испытательного срока. Получается, у нас в законе очень большая брешь. Хоть и не написано, что со мной прекращен договор по причине беременности, но я не могу никак себя защитить, не могу оправдаться”.