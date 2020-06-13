13.06.2020, 19:20

Обременительный сотрудник: девушку уволили после того, как она сообщила о беременности


Ирина Петрова
EST
Rasedus
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Скорое рождение ребенка — радость для молодой пары и головная боль для работодателя будущей матери. И хотя, по закону, нельзя уволить женщину лишь из-за того, что она оказалась в интересном положении, случается, что с беременными все же расторгают трудовой договор… по другим причинам. Часто ли такое происходит и какие права есть у будущих матерей — разбиралась ”МК-Эстония”.

Таисия Баюнова устроилась на работу в фирму OÜ Puhastusimport 1 ноября 2019 года на должность консультанта по продажам. Испытательный срок по договору составлял четыре месяца. Девушка работала усердно, и, по ее словам, все шло хорошо ровно до того момента, пока она не сообщила работодателю о своей неожиданной беременности.

Уволили через неделю

”Я не планировала сейчас становиться мамой, но так получилось. Не хотела скрывать от работодателя, тем более что планировала продолжать работать, поэтому сразу все сказала. И проработала после этого всего восемь дней, — вспоминает Таисия. — Уволили меня, сославшись на то, что я не справляюсь со своими обязанностями и что я конфликтный человек”.

Девушка признает, что конфликт с коллегой у нее и правда был, но она сама обратилась к руководству с просьбой разрешить его. Она собиралась остаться работать в фирме и хотела делать это в здоровой рабочей обстановке.

”Было письмо, что конфликт исчерпан. Но на заседании Комиссии по трудовым спорам, куда я обратилась после увольнения, работодатель упирал на то, что я конфликтный человек. И почему тогда меня уволили за две недели до окончания испытательного срока, а он вовсе не маленький? Три с половиной месяца всех все устраивало, мне не было высказано никаких замечаний, не было жалоб по моей работе. Я получала предложения по работе из других мест за это время и спрашивала у руководителя, подхожу ли, чтобы мне понимать, остаюсь я в фирме или надо присматривать что-то другое. Ничто не предвещало, все было хорошо”.
Таисия добавляет, что сначала не хотела идти в Комиссию по трудовым спорам, но потом решила, что справедливость должна восторжествовать.

”Когда меня уволили, это было примерно в начале марта, я пошла к кризисному консультанту. Мне сказали, что уже четыре случая аналогичных, когда работодатели увольняли беременных, — рассказывает девушка. — Но заседание комиссии оказалось очень неприятным. Работодатель обвинил во всем меня и сказал, что фирма воспользовалась правом расторгнуть договор до истечения испытательного срока. Получается, у нас в законе очень большая брешь. Хоть и не написано, что со мной прекращен договор по причине беременности, но я не могу никак себя защитить, не могу оправдаться”.

Таисия рассказывает, что ее обвинили в том, что все сотрудники и клиенты на нее жаловались. Хотя когда она обзвонила нескольких клиентов, чтобы получить обратную связь, они были ошарашены ее уходом с работы, потому что были очень довольны обслуживанием и планировали сотрудничать впредь именно с ней.

Докажи, что не виновата

Решение Комиссии по трудовым спорам стало известно 12 мая. К сожалению, оно оказалось не в пользу Таисии. В Трудовой инспекции не могут сказать, какие именно аргументы убедили комиссию в правоте работодателя, так как решение еще не вступило в силу. А сам работодатель, фирма OÜ Puhastusimport, так и не ответил ”МК-Эстонии” в установленный срок.

”Такие ситуации регулирует Закон о равноправии полов, и помощью работникам занимается уполномоченный по равноправию, — говорит присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex. — Если женщину во время беременности или мужчину во время беременности его партнерши либо кого-то из них из-за детей уволили или создали им неудобства, то это считается дискриминацией до тех пор, пока работодатель не докажет, что принятые шаги не были дискриминацией, а обоснованы”.

Не зная деталей конкретного случая, по словам присяжного адвоката, невозможно его прокомментировать, но ни беременность, ни дети не освобождают от обязанности соблюдать договор и от ответственности по договору.

”Работодатель не может отказаться от трудового договора по причине того, что работница беременна или имеет право получить отпуск по беременности и родам. Также невозможно сократить беременную или имеющую право на отпуск по беременности и родам работницу или же уволить беременную по причине снижения трудоспособности. Исключение — например, прекращение деятельности работодателя или объявление банкротства”, — комментирует юрист-консульт Трудовой инспекции Яана Сильва.

Однако, отмечает специалист, работодатель может отказаться от трудового договора с беременной женщиной, например, на основаниях, связанных с нарушениями со стороны работницы, или по причине невыполнения цели испытательного срока.

”В таких случаях работницам бывает сложно доказать, что причиной увольнения является действительно беременность, а не законное основание для увольнения”, — добавляет Яана Сильва.

Работа уменьшается, зарплата нет

И хотя беременность — не болезнь, она может наложить определенные ограничения в отношении работы, которым работодатель определенно не будет рад.
Например, продавцу-консультанту, который проводит весь день на ногах, или женщине, которая занимается на работе физическим трудом, будет сложно выполнять свои обязанности в полном объеме, находясь в положении. Что делать тогда? Имеет ли право работодатель уволить за неисполнение трудового договора?

Прежде всего, беременная должна сообщить начальству о своем положении. Только после этого она может ожидать, что с ее новым состоянием будут считаться. Как вариант, ей могут поручить более легкую работу. Она предоставляется на основании больничного листа только работающим по трудовому договору и имеющим больничное страхование беременным женщинам в соответствии с их состоянием здоровья.

Решение о необходимости более легкой работы принимает не сама беременная и не работодатель, а врач либо акушерка. Они предоставляют женщине больничный лист с формулировкой ”предоставление соответствующей состоянию здоровья работы или перевод на более легкую должность”. До начала отпуска по родам врач каждые 30 календарных дней выдает беременной новый листок нетрудоспособности.

При этом будущей маме не стоит переживать, что из-за снижения рабочей нагрузки существенно уменьшится и ее доход. Больничная касса возмещает разницу, на которую зарплата женщины на более легкой работе меньше, чем был ее средний доход за один календарный день в прошлом календарном году, согласно данным Налогово-таможенного департамента. Размер возмещения составляет 100%, и оно платится с первого же дня.

Но не в каждой работе есть возможность перевода. Если работодатель не может предоставить беременной более легкой работы, то он отмечает на листке нетрудоспособности дату, с которой работница временно отказалась на основании части 2 § 18 Закона о трудовом договоре выполнять рабочие задания либо была временно освобождена от выполнения служебных обязанностей на основании Закона о государственной службе.

В этом случае Больничная касса платит женщине пособие по болезни начиная со второго дня освобождения от работы в размере 70% от среднего дохода за календарный день прошлого календарного года.

У беременной есть право получать лист с данной причиной до начала отпуска по беременности и родам.

Наша справка

С 2014 по 2020 год в Комиссию по трудовым спорам поступило четыре обращения для установления ничтожности отказа от трудового договора, так как отказ произошел из-за беременности сотрудницы. В двух случаях комиссия оставила требования работниц неудовлетворенными. В одном случае удовлетворила требования работницы полностью и в одном случае удовлетворила требования частично.
Источник: Трудовая инспекция.

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