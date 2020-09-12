Обещанного 12 лет ждут: департамент выявил ошибку спустя многие годы и вернул пенсионеру недоплаченное

”МК-Эстония” выяснила, почему возникают такие ситуации и что нужно сделать тем, кто, как и пенсионер, недополучил от государства положенное.

Вячеслав вышел на пенсию раньше жены. И чтобы надбавка за детей не пропала, супруги договорились: сначала детей запишут на Вячеслава, а потом, когда и Валентине нужно будет выходить на пенсию, он ей эту льготу обратно передаст.

”Так и сделали, — рассказывает мужчина. — И все эти годы я получал пенсию, будучи уверенным, что и эту льготу мне тоже насчитывают. Однако в этом году, когда мы пошли узнавать насчет документов для пенсии жены, ей уже в следующем году выходить, сотрудница департамента выявила эту ошибку. И, получается, 12 лет государство мне недоплачивало! Как же мне эти деньги вернуть?”

Виновато изменение закона

В Департаменте социального страхования заверяют: если выясняется, что человеку годами недоплачивали, или же задним числом становится известно, что у него было право на какую-то льготу, но он ее не получал, то обычно все потом выплачивают.

”Чтобы получить деньги за предыдущие годы, нужно обратиться в Департамент социального страхования, — говорит представитель департамента Эне Тульп. — Мы перепроверим все документы, которые есть в деле данного человека, и если действительно ему недоплачивали, хотя по закону он имеет на это право, то пенсию пересчитают и выплатят всю недополученную сумму сразу за все предыдущие годы”.

Она заверяет, что подобные случаи происходят очень редко. И если ошибку выявят, то всегда пенсию пересчитывают и недополученные деньги человеку выплачивают задним числом.

Почему же вообще возникают такие ситуации? Ведь все данные вносят в систему, а система, по идее, не должна ошибаться.

”Дело в том, что закон касательно надбавки к пенсии за воспитание детей за последние годы несколько раз менялся, — поясняет Эне Тульп. — Например, до 2013 года за детей, родившихся после 1991 года, вообще прибавку к пенсии не засчитывали. Потом, с 2013 года, стали засчитывать — по два года за каждого ребенка. А с 1 января 2018 года закон вновь изменили: тем, кому сделали надбавки в размере двух лет, стали учитывать еще по одному году за воспитание каждого ребенка”.