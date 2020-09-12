12.09.2020, 21:26

Обещанного 12 лет ждут: департамент выявил ошибку спустя многие годы и вернул пенсионеру недоплаченное


Оксана Авдеева
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Обещанного 12 лет ждут: департамент выявил ошибку спустя многие годы и вернул пенсионеру недоплаченное
Фото: "МК-Эстония"

Житель Кохтла-Ярве Вячеслав вышел на пенсию в 2008 году. ”У нас с женой — трое детей, — рассказывает он. — И жена написала заявление, что отдает мне право получать прибавку за детей. Однако, как выяснилось, все эти годы ее платили только за двоих детей, а за третьего ребенка — нет. Когда мы в этом году пошли в Департамент социального страхования, это выяснилось. Изменения в систему внесли и сказали, что я буду получать прибавку и за третьего ребенка. Но кто вернет мне деньги за все предыдущие годы?”

”МК-Эстония” выяснила, почему возникают такие ситуации и что нужно сделать тем, кто, как и пенсионер, недополучил от государства положенное.

Вячеслав вышел на пенсию раньше жены. И чтобы надбавка за детей не пропала, супруги договорились: сначала детей запишут на Вячеслава, а потом, когда и Валентине нужно будет выходить на пенсию, он ей эту льготу обратно передаст.

”Так и сделали, — рассказывает мужчина. — И все эти годы я получал пенсию, будучи уверенным, что и эту льготу мне тоже насчитывают. Однако в этом году, когда мы пошли узнавать насчет документов для пенсии жены, ей уже в следующем году выходить, сотрудница департамента выявила эту ошибку. И, получается, 12 лет государство мне недоплачивало! Как же мне эти деньги вернуть?”

Виновато изменение закона

В Департаменте социального страхования заверяют: если выясняется, что человеку годами недоплачивали, или же задним числом становится известно, что у него было право на какую-то льготу, но он ее не получал, то обычно все потом выплачивают.

”Чтобы получить деньги за предыдущие годы, нужно обратиться в Департамент социального страхования, — говорит представитель департамента Эне Тульп. — Мы перепроверим все документы, которые есть в деле данного человека, и если действительно ему недоплачивали, хотя по закону он имеет на это право, то пенсию пересчитают и выплатят всю недополученную сумму сразу за все предыдущие годы”.

Она заверяет, что подобные случаи происходят очень редко. И если ошибку выявят, то всегда пенсию пересчитывают и недополученные деньги человеку выплачивают задним числом.

Почему же вообще возникают такие ситуации? Ведь все данные вносят в систему, а система, по идее, не должна ошибаться.

”Дело в том, что закон касательно надбавки к пенсии за воспитание детей за последние годы несколько раз менялся, — поясняет Эне Тульп. — Например, до 2013 года за детей, родившихся после 1991 года, вообще прибавку к пенсии не засчитывали. Потом, с 2013 года, стали засчитывать — по два года за каждого ребенка. А с 1 января 2018 года закон вновь изменили: тем, кому сделали надбавки в размере двух лет, стали учитывать еще по одному году за воспитание каждого ребенка”.

Поэтому, поясняет она, и могла возникнуть такая ситуация. Например, если у человека двое детей родились до 1991 года, а третий — после 1991 года, то за одного ребенка прибавку к пенсии и не платили.

”Затем изменился закон, и с 1 января 2013 года у людей появилось право получать надбавку к пенсии и за третьего ребенка в размере двух лет стажа, если они воспитывали его на протяжении не менее восьми лет, — говорит Эне Тульп. — И те, кто хотел получать эту надбавку, должны были в течение полугода подать заявление в Департамент социального страхования. Но, к сожалению, заявление написали далеко не все”.

Она посоветовала Вячеславу вновь обратиться к ним, чтобы прояснить все обстоятельства.

Хэппи-энд

”Я сходил и написал заявление на возврат денег, — делится последними новостями мужчина. — Они сказали, что ничего не обещают, но вдруг мне за все эти годы недоплаченное вернут? И действительно, перевели деньги. Больше 1100 евро набежало!”

Поэтому, если вы тоже могли оказаться в такой ситуации, нужно обратиться в Департамент социального страхования и попросить перепроверить документы. Вдруг вам тоже недоплачивают?

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