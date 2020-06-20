"Обещали не взрывать. И что, обманули?" Жительница Ласнамяэ возмущена происходящим на карьере Вяо

"Я живу в Таллинне, в Ласнамяэ, на улице Махтра. У нас тут рядом карьер Вяо. Был разговор, что 23 или 27 марта там должны быть произведены последние взрывные работы. В конце апреля в половине первого дня опять там взрывали! Я укладывала внука спать и даже испугалась. У нас дом трясет так, что это кошмар! Дома-то старые…

Обещали, что больше взрывать не будут, но все продолжается. Кто-то это вообще контролирует? Кто-то наблюдает? Это же очень страшно! Наши дома потом сложатся, как спичечные коробки, и все. Ведь одно товарищество занимается домом, а другое нет. Мы же в жилом районе живем, а этот карьер находится через дорогу от нас, дома трясет хорошо. Я пожилой человек и вряд ли уеду отсюда, у меня нет возможности купить квартиру в другом районе.

Город пишет, что карьер закроют в далеком будущем, хорошо. Но сейчас обещали хотя бы не взрывать. И что, нас обманули? Путь тогда скажут, что взрывать все равно будут, ничего не отменяется. Чтобы мы хотя бы понимали, что вообще происходит".

От редакции:

”В настоящее время месторождение известняка, карьер Вяо, имеет три разрешения на добычу. Paekivitoodete Tehase OÜ получила разрешение на добычу полезных ископаемых, действующее до 13.01.2039. Компания Paekivitoodete Tehase OÜ подтвердила, что в их технологиях не предусмотрены взрывные работы, — отвечает советник по связям с общественностью управы района Ласнамяэ Анне Луйска. — В дополнение к вышеупомянутой компании также было выдано два разрешения на добычу полезных ископаемых Väo Paas OÜ, одно из которых действует до 06.05.2022, а другое — до 16.12.2028”.

Последний раз взрывы в карьере осуществлялись с 20 по 24 апреля, о чем управа Ласнамяэ сообщала на своей странице в сети Фейсбук.

Позитивным моментом, по словам Анне Луйска, является то, что Väo Paas OÜ не планирует взрывные работы до августа-сентября этого года, но, к сожалению, в долгосрочной перспективе ожидается, что взрывные работы продолжатся. Управа района Ласнамяэ всегда оповещает жителей района о предстоящих взрывных работах через социальные сети по мере поступления информации от компании.