08.02.2020, 14:55

Нужно знать каждому | Пособия, налоги, недвижимость и многое другое: что изменилось в законах ЭР


Оксана Авдеева
EST
Нужно знать каждому | Пособия, налоги, недвижимость и многое другое: что изменилось в законах ЭР
Foto: Oliver Tsupsman

с 1 января в Эстонии повысились пенсии и пособия, произошли важные изменения в Регистре строений, выросли акцизы и многое другое. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому "МК-Эстония" сделала подборку самых важных изменений в законах, которые коснутся простых людей.

Пенсии, пособие пенсионерам и пенсионная реформа

1 января вступила в силу поправка к закону, позволяющая присоединиться ко II пенсионной ступени людям, родившимся в период с 1970 по 1982 год, которые до этого к ней еще не присоединились. Теперь они могут подать заявление, им откроют пенсионный счет и подключат к обязательной накопительной пенсии. У тех, кто подключится с января по ноябрь 2020 года, обязанность уплаты пенсионного взноса возникнет только в 2021 году. К накопительной пенсии уже присоединились 746 тысяч человек, а новая поправка к закону позволяет присоединиться к ней еще примерно 30 000 человек.

С 1 января 2020 года выросли пенсии полицейских и военнослужащих, зарплаты которых сократили в период экономического кризиса. Это коснется военнослужащих, вышедших на пенсию до апреля 2013 года, и полицейских, вышедших на пенсию до января 2010 года. Данное повышение пенсии порадует около 1400 бывших служащих Департамента полиции и погранохраны и 660 военных пенсионеров.

А вот пенсии остальных вырастут только с 1 апреля 2020 года, когда произойдет очередная индексация. Пенсии вырастут на 45 евро. Это коснется всех пенсионеров по старости (включая получающих пенсии, выплачиваемые на основании Закона о льготных пенсиях по старости и Закона о пенсиях за выслугу лет), по нетрудоспособности и по потере кормильца. Повышение базовой части пенсии в 2020 году затронет около 330 000 человек.
Вырастет и сумма, которая влияет на пособие одиноким пенсионерам — до 582 евро в месяц. То есть если вы живете одни и получаете меньше этой суммы, то имеете право на пособие в 115 евро в год.

Минимальная зарплата и все, что с ней связано

В 2020 году минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 584 евро, и минимальная часовая зарплата составит 3,48 евро. Это повлечет за собой рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также вырастут связанные с минимальной зарплатой пособия — например, родительская зарплата, платы за отпуск по уходу за ребенком и отпуск по уходу за близким.

В связи с повышением минималки вырастет и сумма обязательных алиментов — до 292 евро в месяц. Это — минимум, что должен получать ребенок от отдельно живущего родителя.
Пособие по безработице и возмещение по страхованию от безработицы также вырастут. С января ежедневный размер пособия составит 6,10 евро или 189,1 евро за календарный месяц в течение 31 дня. Минимальный размер возмещения по страхованию от безработицы составляет 9 евро в день.

Рост минимальной зарплаты может привести в том числе к росту пособий и компенсаций, выплачиваемых местными самоуправлениями, но также может повлиять на цены предоставляемых услуг, если они привязаны местными самоуправлениями к минимальной заработной плате.

Например, по закону, плата за место в детском саду может составлять до 20% от минимальной заработной платы. В Таллинне плату за место в детском саду с 1 января 2020 года повысили до 71,25 евро в месяц, а в детском саду с бассейном — до 78,26 евро в месяц.

Пособия и компенсации

С января увеличится государственное пособие по уходу за ребенком с ограниченными возможностями. Теперь пособие по уходу за ребенком со средней степенью тяжести недостатка здоровья составляет 138 евро, с тяжелой степенью тяжести — 161 евро и с глубокой степенью тяжести — 241 евро. В Эстонии — около 13 000 детей с ограниченными возможностями.

Также для жителей Таллинна произойдут важные изменения, которые касаются условий и порядка подачи ходатайств о получении семи различных пособий. Если ранее в отношении пособия по рождению ребенка действовало условие, что заявитель должен быть зарегистрирован по одному месту жительства с ребенком, то с 1 января 2020 года подать ходатайство о получении этого пособия сможет и родитель, который зарегистрирован по другому адресу.

Пособие для первоклассников — получающий его родитель теперь должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна в Регистре народонаселения, как минимум, начиная с 1 января того года, когда ребенок отправляется в первый класс (раньше нужно было числиться минимум год).

Заявление для получения пособия детям с инвалидностью теперь нужно будет подавать только один раз, и при дальнейшем соблюдении условий получения этого пособия оно будет выплачиваться автоматически один раз в году в месяц рождения получателя.
При подаче ходатайства о получении пособия при начале самостоятельной жизни будут уточнять, кто получатель пособия, а также по новому порядку это будет однократное пособие, которое больше не будут выплачивать по частям.

Те, кто получают прибавку к пенсии, должны знать, что теперь о пособии можно будет ходатайствовать в следующем календарном году после назначения пенсии или установления частичной трудоспособности или потери трудоспособности.

Если раньше о пособии на погребение следовало ходатайствовать в течение трех месяцев в отделе социального обеспечения при районной управе и дополнительно в Департаменте записи гражданских актов, то с нового года пособие назначает только отдел социального обеспечения при районной управе, и подать ходатайство можно в течение шести месяцев.
Маарду тоже произойдет ряд изменений. С 1 января 2020 года будет выделять пособие ко дню рождения для своих юбиляров, которым исполнится 65 и 70 лет. Также все именинники города станут получат пособие в 40 евро на день своего рождения с 71-летнего возраста.
С 1 января пособие по рождению первого ребенка составит 400 евро, второго — 500 евро, третьего и четвертого — 1160 евро, пятого и более — 1540 евро.

Для получения пособия на лекарства и покупку или аренду вспомогательных средств для людей с особыми потребностями теперь можно подавать ходатайство 4 раза в год.
Многодетные семьи (3 и более детей) с нового года получат пособие на детское питание.
При назначении зависящего от размера дохода социального пособия малозащищенным лицом или семьей будут считаться те, чей ежемесячный доход на одного члена семьи составляет менее 3,5 ставки государственного прожиточного минимума взрослого человека.

Налоги и акцизы

В 2020 году жители Эстонии смогут подавать декларации физических лиц о доходах до 30 апреля. Период для расчетов по переплаченному и недоплаченному подоходному налогу будет продлен до 1 октября.

Те, кого в последнем квартале 2019 года сократили или они ушли в декрет и получили пособие по родам, смогут перенести часть дохода на следующий год, чтобы использовать не облагаемый подоходным налогом доход в прежнем объеме. Ведь при получении большого пособия или компенсации автоматически увеличивается сумма дохода за год, и человеку грозила бы уплата налогов в большом размере. Хотя, по сути, он получал деньги ”наперед”. Теперь же им пошли навстречу.

Больше не облагается налогом как спецльгота компенсация стоимости билета на общественный транспорт, использованный в качестве транспорта между местом жительства работников и местом работы.

Льгота по не облагаемому подоходным налогом минимуму за детей вырастет — теперь она составит 3048 евро с третьего ребенка (до этого было 1848 евро со второго ребенка).
Если ребенок получает пенсию по потере кормильца или народную пенсию, то дополнительный не облагаемый подоходным налогом минимум за ребенка не уменьшается.
Также от подоходного налога будут освобождены выплачиваемые из государственного бюджета пособия многодетным семьям для улучшения жилищных условий и пособия на повышение энергетической эффективности в малых жилых помещениях.

Акциз на газ вырастет на 25%. На сигареты — на 5%. На табачные изделия — на 8%. Акцизы на алкоголь и топливо останутся прежними.

С 1 января 2020 года в Тарту повысилась ставка земельного налога до 2,5% от налогооблагаемой стоимости земли. Изменение в ставке земельного налога коснутся 14 000 физических лиц и около 2000 юридических лиц.

Ставка налога на земли сельскохозяйственного назначения и природные луга составит 2%.
От уплаты налога на землю освобождаются участки площадью до 1500 кв. метров под жилым домом, если плательщик налога проживает по данному адресу.

Газовые счетчики и датчики

С 1 января 2020 года на всем отопительном газовом оборудовании в частных и многоквартирных домах должны быть установлены счетчики удаленного учета расхода газа, причем за счет газораспределительных предприятий. Новое требование касается тех, кто потребляет более 750 кубометров газа в год. Всего замене подлежат около 50 000 счетчиков, которые работают на предприятиях, в частных домах с газовым отоплением, в многоквартирных домах с газовой котельной.

Датчики угарного газа с начала года стали обязательными для всех потребителей газа без исключения. Датчики угарного газа жители Эстонии должны установить самостоятельно.

Другие изменения

С 1 июля отцовский отпуск станет длиннее. Папы смогут брать отцовский отпуск на 30 дней, а не на 10 дней, как прежде. Дополнительную родительскую компенсацию отцу смогут получать также и неработающие папы. А выплачивать родительское пособие отцу будет Департамент социального страхования.

Выплата родительской зарплаты станет более гибкой. С 1 июля родители смогут воспользоваться родительским пособием за один раз или частями до достижения ребенком трех лет. Пособие будет по-прежнему выплачиваться матери, которая получала пособие по беременности и родам в течение 435 дней, и в течение 545 дней матери, которая до рождения ребенка не работала и не получала пособие по беременности и родам. Пособие необходимо использовать до достижения ребенком возраста трех лет.

В новом году для жителей Нарвы и Нарва-Йыэсуу впервые с 2013 года подорожает вода — муниципальное предприятие Narva Vesi AS повысит тарифы. Стоимость кубометра воды и платы за канализацию для частных лиц составит 1,817 евро (до этого было 1,674 евро за кубометр), для юридических лиц — 2,077 евро (до этого было 1,954 евро за кубометр).
Список канцерогенных веществ в трудовой сфере дополнен новыми веществами и максимальными уровнями. В январе вступает в силу новый перечень канцерогенов и их предельных значений, охватывающий 18 химических веществ с которыми можно столкнуться в промышленном, строительном и транспортном секторах.
Нотариусы больше не могут заверять перевод документов — для этого теперь нужно обращаться к присяжному переводчику.

Медицина

Больничная касса (БК) отныне компенсирует 19 новых лекарств — 14 новых больничных и пять новых льготных лекарств. К компенсируемым медикаментам добавилось несколько лекарств, предназначенных для лечения опухолей молочной железы, головы и шеи, опухолей поджелудочной железы и гематологических опухолей (различные лимфомы и лейкемии). Список также пополнился тремя новыми средствами от рака легких (пембролизумаб и пеметрексед, атезолизумаб, дурвалумаб), которые, по оценкам, необходимы 120 пациентам в год.

В списке финансируемых БК появились также 117 новых медицинских устройств, при помощи которых можно лечить болезни и травмы, или же использование которых предотвратит усугубление болезни. Например, используемых для лечения апноэ, астмы и лимфодренажа, венозной недостаточности и заживления ран, а также новых продуктов для желудка, ортезов и диабетических принадлежностей.

БК финансирует и ряд новых услуг — например, сестринские услуги в домах общего ухода и лечение в хосписе. Их теперь оплачивают как отдельную услугу и в большем объеме, чем прежде.

По консультационному телефону семейных врачей 1220 можно будет получить персональную консультацию — если вы назовете свой личный код, то у консультирующего семейного врача появится доступ к вашей личной карте, и доктор сможет дать более точные советы, видя все анализы, назначенные вам лекарства и список заболеваний.

Строения

С 1 января у всех владельцев строений площадью более 20 квадратных метров должны быть новые данные в Регистре строений. Вся касающаяся зданий документация, включая разрешения на эксплуатацию, должна быть в порядке. По данным Регистра строений, это должны были сделать около 300 000 домохозяйств.

Для начала процесса домовладельцы должны проверить наличие в регистре своих зданий. В случае отсутствия какой-то из построек площадью больше 20 квадратных метров требуется в электронном виде заполнить соответствующее извещение, приложить к нему проект и отправить в местное самоуправление. Следует учитывать, что оформление разрешения на эксплуатацию может выявить строительные и технические ошибки, которые потребуют от домовладельцев дополнительных расходов и времени на их ликвидацию.

Какие-либо штрафы за неоформленное разрешение на эксплуатацию в законе отсутствуют. Однако легализация зданий может коснуться различных, например, хозяйственных построек, возведенных ранее без какого-либо проекта или с техническими нарушениями. Если здание было возведено без разрешения в то время, когда разрешение на строительство уже требовалось, необходимо будет оплатить государственную пошлину в размере 500 евро и связанные с легализацией постройки такие расходы, как заказ проекта, аудит противопожарной безопасности и прочих технических систем, то есть нужно пройти все требуемые этапы для оформления разрешения на эксплуатацию.

Потребителям

Теперь для доказательства покупки можно предъявить любой удостоверяющий покупку документ (банковскую выписку, например) — чек на покупку необязателен.
После ремонта или замены изделия двухлетний гарантийный период на товар начинает действовать с самого начала. В случае замены детали изделия двухлетний гарантийный период действует на деталь с момента ее замены, на остальное изделие продолжает действовать первоначальная гарантия.

Матрасы и покрывала для кроватей теперь не считаются гигиеническими товарами, и при покупке их в интернет-магазинах у потребителя есть право возврата в течение 14 дней.
Рассмотрение жалобы может упроститься — если вы согласны, то после подачи жалобы решение может быть вынесено комиссией из одного человека, оно будет письменным и без проведения заседания.

"МК Эстония"
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