Нужно знать каждому | Пособия, налоги, недвижимость и многое другое: что изменилось в законах ЭР

А вот пенсии остальных вырастут только с 1 апреля 2020 года, когда произойдет очередная индексация. Пенсии вырастут на 45 евро. Это коснется всех пенсионеров по старости (включая получающих пенсии, выплачиваемые на основании Закона о льготных пенсиях по старости и Закона о пенсиях за выслугу лет), по нетрудоспособности и по потере кормильца. Повышение базовой части пенсии в 2020 году затронет около 330 000 человек.

Вырастет и сумма, которая влияет на пособие одиноким пенсионерам — до 582 евро в месяц. То есть если вы живете одни и получаете меньше этой суммы, то имеете право на пособие в 115 евро в год.

Минимальная зарплата и все, что с ней связано

В 2020 году минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 584 евро, и минимальная часовая зарплата составит 3,48 евро. Это повлечет за собой рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также вырастут связанные с минимальной зарплатой пособия — например, родительская зарплата, платы за отпуск по уходу за ребенком и отпуск по уходу за близким.

В связи с повышением минималки вырастет и сумма обязательных алиментов — до 292 евро в месяц. Это — минимум, что должен получать ребенок от отдельно живущего родителя.

Пособие по безработице и возмещение по страхованию от безработицы также вырастут. С января ежедневный размер пособия составит 6,10 евро или 189,1 евро за календарный месяц в течение 31 дня. Минимальный размер возмещения по страхованию от безработицы составляет 9 евро в день.

Рост минимальной зарплаты может привести в том числе к росту пособий и компенсаций, выплачиваемых местными самоуправлениями, но также может повлиять на цены предоставляемых услуг, если они привязаны местными самоуправлениями к минимальной заработной плате.

Например, по закону, плата за место в детском саду может составлять до 20% от минимальной заработной платы. В Таллинне плату за место в детском саду с 1 января 2020 года повысили до 71,25 евро в месяц, а в детском саду с бассейном — до 78,26 евро в месяц.

Пособия и компенсации

С января увеличится государственное пособие по уходу за ребенком с ограниченными возможностями. Теперь пособие по уходу за ребенком со средней степенью тяжести недостатка здоровья составляет 138 евро, с тяжелой степенью тяжести — 161 евро и с глубокой степенью тяжести — 241 евро. В Эстонии — около 13 000 детей с ограниченными возможностями.

Также для жителей Таллинна произойдут важные изменения, которые касаются условий и порядка подачи ходатайств о получении семи различных пособий. Если ранее в отношении пособия по рождению ребенка действовало условие, что заявитель должен быть зарегистрирован по одному месту жительства с ребенком, то с 1 января 2020 года подать ходатайство о получении этого пособия сможет и родитель, который зарегистрирован по другому адресу.