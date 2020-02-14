Ни приема, ни извинений. Женщина возмущена случившимся в одной из ласнамяэских клиник

"Наверное, я хочу выпустить пар, потому что такое отношение к пациентам недопустимо. Суть вот в чем. Клиника Medex на Линнамяэ, 3, врач — доктор Реэдик Пяэсуке. У меня был номер на 4 декабря в 14:00 с направлением по Больничной кассе. Пришла раньше, заплатила 5 евро, сижу жду. В ожидании также сидели несколько человек, но я решила, что они к другим врачам. В 14:30 я подошла к работнице регистратуры с вопросом, в чем дело и почему меня не принимают. Она развела руками и сказала, что ничего не знает, и от нее ничего не зависит.

Тут же заговорили другие пациенты. Оказывается, все были к этому доктору. Женщина, которая отсидела полтора часа с номерком на 13:00, за ней другая, с номерком на 13:20, и еще мужчина. И все трое раньше меня. Я поняла, что раньше, чем часа через полтора я на прием не попаду.

Попросила в регистратуре вернуть 5 евро и сделать так, чтобы мое направление к ортопеду было свободно, то есть не привязано к дате визита. Работница регистратуры зашла в кабинет к доктору, посовещалась и сообщила, что 5 евро вернут, а направление уже пропало, так как в системе его привязали к дате приема.

Извинений, объяснений ни я, ни кто-либо другой из ожидающих не услышал. В итоге я напрасно ждала визита к ортопеду, потратила полдня своего выходного, так как приехала из Копли, и потеряла направление к доктору. Что уж говорить об испорченном настроении.

Обычно в частных клиниках время приема соблюдается, извините, это же не ЭMO, чтобы по несколько часов проводить в очереди. И еще: ситуации бывают разные, ну так предупредите людей сразу, что ждать им придется два часа, извинитесь хотя бы за такую ситуацию. Короче, возмущена как работницей регистратуры, так и доктором Пяэсуке, и, получается, в целом клиникой Medex, раз там работают такие ”специалисты”".

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