Ни приема, ни извинений. Женщина возмущена случившимся в одной из ласнамяэских клиник
Жительница Таллинна Елена решила "выпустить пар" и рассказала "МК-Эстонии" о неудачном походе ко врачу:
Жительница Таллинна Елена решила "выпустить пар" и рассказала "МК-Эстонии" о неудачном походе ко врачу:
"Наверное, я хочу выпустить пар, потому что такое отношение к пациентам недопустимо. Суть вот в чем. Клиника Medex на Линнамяэ, 3, врач — доктор Реэдик Пяэсуке. У меня был номер на 4 декабря в 14:00 с направлением по Больничной кассе. Пришла раньше, заплатила 5 евро, сижу жду. В ожидании также сидели несколько человек, но я решила, что они к другим врачам. В 14:30 я подошла к работнице регистратуры с вопросом, в чем дело и почему меня не принимают. Она развела руками и сказала, что ничего не знает, и от нее ничего не зависит.
Тут же заговорили другие пациенты. Оказывается, все были к этому доктору. Женщина, которая отсидела полтора часа с номерком на 13:00, за ней другая, с номерком на 13:20, и еще мужчина. И все трое раньше меня. Я поняла, что раньше, чем часа через полтора я на прием не попаду.
Попросила в регистратуре вернуть 5 евро и сделать так, чтобы мое направление к ортопеду было свободно, то есть не привязано к дате визита. Работница регистратуры зашла в кабинет к доктору, посовещалась и сообщила, что 5 евро вернут, а направление уже пропало, так как в системе его привязали к дате приема.
Извинений, объяснений ни я, ни кто-либо другой из ожидающих не услышал. В итоге я напрасно ждала визита к ортопеду, потратила полдня своего выходного, так как приехала из Копли, и потеряла направление к доктору. Что уж говорить об испорченном настроении.
Обычно в частных клиниках время приема соблюдается, извините, это же не ЭMO, чтобы по несколько часов проводить в очереди. И еще: ситуации бывают разные, ну так предупредите людей сразу, что ждать им придется два часа, извинитесь хотя бы за такую ситуацию. Короче, возмущена как работницей регистратуры, так и доктором Пяэсуке, и, получается, в целом клиникой Medex, раз там работают такие ”специалисты”".
От редакции:
”Таллиннский Medex — филиал нашей тартуской клиники, который находится в Lasnamäe Tervisemaja, — отвечает директор AS Medex Аало Эллер. — Мы сотрудничаем там с клиникой MEDTIM, у которой арендуем кабинеты и пользуемся их регистратурой. До сих пор все было гладко”.
4 декабря, по словам Аало Эллера, доктор Пяэсуке начал прием в 10 утра. Но начало приема задержалось, так как были проблемы с компьютерной сетью.
”Сегодня используется цифровая история болезни, и врач полностью зависит от компьютера, без него практически невозможно вести прием. К сожалению, такие перебои случаются несколько раз в неделю и от нас не зависят, — объясняет директор AS Medex. — Так как, начиная с первого пациента, время приема было смещено, и, по случайному стечению обстоятельств, вначале было несколько сложных пациентов, на которых требовалось потратить больше времени, чем было запланировано, вышло так, что пациенты не попали к врачу в назначенное время”.
Аало Эллер говорит, что понимает недовольство Елены и приносит ей извинения.
”Недопустимо оставлять пациентов в неведении о том, что их не смогут принять в назначенное время. И за это надо извиниться. Доктор Пяэсуке — молодой ортопед с очень основательным и доскональным подходом. Просто в этот раз обстоятельства совпали неудачно, — добавляет Эллер. — Мы еще раз объясним сотрудникам важность человеческого общения и вежливости”.
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