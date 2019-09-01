Невероятно, но факт: люди безвозмездно отдают свои квартиры государству

Согласно заказанному Министерством экономики и коммуникаций исследованию, через 10 лет в Эстонии в год будет освобождаться по 1000 никому не нужных квартир. Цифра шокирующая, учитывая, сколько новой недвижимости продолжает строиться и сколько человек не в состоянии позволить себе собственное жилье. Что представляют собой квартиры-отказники, почему их становится все больше и можно ли передарить их нуждающимся — узнала ”МК-Эстония”.
Пустующие квартиры у нас в стране появились не вчера. Еще в 2013 году Министерство экономики и коммуникаций заказало исследование, которое предрекло к 2030 году 1000 бесхозных квартир. При том, что на тот момент таких уже было 476 штук, и государство уже не знало, что делать с этой проблемой.
Лидирует Ида-Вирумаа
В 2017 году власти забили тревогу — за первые семь месяцев года от своих квартир отказалось в шесть раз больше собственников, чем за весь предыдущий год. Если до этого люди ”дарили” в среднем по 15 квартир в год, то за весь 2017 год государство получило аж 128 квартир! Все переданные жилплощади государство обязано содержать — оплачивать коммунальные услуги, в частности отопление, а это большое финансовое бремя.
Логично было бы предположить, что отказ от квартиры может быть не самым простым юридическим вопросом. Но, по словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Расмуса Рууда, если владелец решает отказаться от квартиры, это можно сделать в нотариальной конторе по одностороннему заявлению, и государство в лице Министерства финансов становится владельцем отказной недвижимости.
Но просто так от квартир не отказываются, особенно от хороших и в экономически успешных регионах. Из всех переданных государству пустующих квартир больше всего таких в Ида-Вирумаа — 187. На втором месте Ляэнемаа, там люди отказались от 25 квартир. В Рапламаа, Вильяндимаа и Ляэне-Вирумаа государству отдано по три квартиры, в Тартумаа и Валгамаа — по две, в Йыгевамаа — одна.
С осени Министерство финансов начнет реализацию проекта в Кохтла-Ярве, а также в Валгаской волости и волости Люганузе. В его рамках местным самоуправлениям будут помогать справляться с проблемой пустующих квартир и даже целых пустующих домов, а также помогать адаптироваться к тому, что население постоянно сокращается. Ведь в одном только Кохтла-Ярве каждый год население уменьшается примерно на 400 человек.
Но если кто-то из квартиры съехал, можно было бы предложить кому-то, кто нуждается в жилье, ее занять. Однако не все так просто и однозначно, что и иллюстрирует на своем примере лидер по пустующим квартирам город Кохтла-Ярве.
Ненужное наследство
Не всегда собственники передают свои квартиры напрямую государству, некоторые пустующие жилища оказываются на балансе местных самоуправлений. Главный специалист по городскому хозяйству в частях города Ярве и Кукрузе Елена Шаронберг объясняет, что квартиры переходят в собственность города в случае смерти собственника, если наследники отсутствуют или наследники отказались от вступления в наследство.
”Как правило, наследники отказываются от того наследства, которое помимо недвижимости и/или денежных средств обременено еще и долговыми обязательствами: долгами за коммунальные платежи, исполнительные производства, кредиты, ипотекой и т.д., либо недвижимость находится в таком состоянии, что ее невозможно реализовать за более-менее приличную сумму, — рассказывает специалист. — Таким образом, собственником становится город и с момента вступления в наследство начинает оплату счетов по содержанию квартиры”.
ТОП
Многие из квартир, которые достаются городу, по словам Елены Шаронберг, захламлены, находятся в непригодном для проживания состоянии. То есть квартира требует полного ремонта, зачастую восстановления коммуникаций, водо-, газо-, электроснабжения, заключения договоров на пользование услугами. Специалист поясняет, что мало кто из нуждающихся в жилье в состоянии осилить восстановление такой квартиры, и предложить как муниципальное жилье такие квартиры невозможно — люди отказываются туда вселяться. Вот и получается, что квартиры пустуют, город должен их содержать, но ни старым, ни новым жильцам они не нужны.
”В первую очередь мы пытаемся продать эти квартиры на публичных торгах, аукционах, и квартиры в состоянии поприличней продаются. Опять же оценивает квартиры при составлении инвентаризации наследственного имущества судебный исполнитель. Поэтому у нас нет возможности продать квартиру по той цене, по которой ее, может, кто-нибудь и купит, например, за один евро. После нескольких неудачных попыток по реализации таких квартир мы приняли решение передать их государству, — констатирует Шаронберг. — Таким образом, город Кохтла-Ярве снимает с себя обязанности по содержанию квартир, которые не продать и не заселить”.
С 2017 года городом Кохтла-Ярве было передано государству 52 квартиры в разных частях города (Ярве, Ахтме, Сомпа, Ору). Эта цифра касается только тех квартир, которые были переданы городом по решению городского собрания. Что касается тех квартир, которые были переданы государству, то есть Министерству финансов, напрямую собственниками в порядке односторонней нотариальной сделки, в мэрии Кохтла-Ярве этой информацией не располагают.
Лучше сразу подарить
”Хочется отметить, что в результате получения в собственность достаточного количества квартир, не пригодных для проживания, государство обратило внимание на зреющую в нескольких регионах нашей страны проблему и разработало пилотный проект содействия расселению и сносу малозаселенных домов. Эта мера поможет решить проблему пустующих, непригодных для жилья квартир”, — говорит Елена Шаронберг.
В то же время, отмечает она, нельзя утверждать, что ситуация с поступившими в собственность города квартирами на данный момент является крайне критической, так как часть квартир продается, часть заселяется.
Но проблема пустующих квартир начинается не тогда, когда они отдаются государству или местному самоуправлению, а намного раньше. Некоторые квартиры попросту бросают, и тогда от таких брошенных квартир начинают страдать соседи. А происходит все следующим образом. Люди съезжают и не платят за квартиру, копится долг по квартплате, на них подают в суд, но так как дела в судах рассматриваются довольно долго, а с некоторых должников не удается ничего получить, то возникает патовая ситуация. Имущество зачастую просто не продать, и наступает момент, когда за тепло дому платить нечем, накапливается долг в тысячи евро, хотя остальные исправно оплачивают свои счета. И тогда поставщик коммунальных услуг попросту обрубает дому блага цивилизации.
Так случилось в 2016 году в доме на Вахтра, 23, в Кохтла-Ярве, о котором писала ”МК-Эстония”. Несмотря на то, что есть закон, запрещающий отключать тепло в холодное время года, люди мерзли в своих квартирах, и никто им помочь не мог. А после крещенских морозов в доме и вовсе прорвало два стояка, полопались батареи, хлынула канализация. Естественно, такие испорченные квартиры, в восстановление которых нужно вложить немалые деньги, даже если от них откажутся, новым жильцам не нужны.
От такой же проблемы в то же время страдал и другой кохтла-ярвеский дом — на Уус, 9. Из-за должников соседи остались в холод без воды и отопления. Люди даже шли на риск, осознавая всю опасность своих действий, и грелись с помощью газовых плит. К сожалению, это не единственные примеры, и в городах с оттоком населения ни один дом не застрахован от подобной участи.
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