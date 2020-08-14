"Нельзя так поступать с людьми, издеваться". Житель Таллинна расказал, как "чуть не умер" из-за врачей(22)
Читатель "МК-Эстонии" Николай Дмитриевич Артамонов из Таллинна рассказал о своем неудачном опыте.
Читатель "МК-Эстонии" Николай Дмитриевич Артамонов из Таллинна рассказал о своем неудачном опыте.
"У меня были очень большие проблемы со здоровьем, я в больнице лежал даже. И долечили меня до того, что я чуть не умер. А было дело так. Положили в больницу, у меня ничего серьезного такого не было. Но четыре дня мне только и делали, что капельницы и уколы, капельницы и уколы. Я попросил проверить кровяное давление, но никто не проверял.
Потом пришла медсестра-практикантка. Она сказала, что проверит. Оказалось, что у меня кровяное давление 200, а сахар 20. Я думаю, наверное, умер бы, если бы не эта Оля, которая пришла на практику и спасла меня.
С тех пор, куда бы я ни обращался, лежал в больнице, звонил повсюду — нигде не могу найти помощи. До сих пор у меня состояние здоровья очень плохое, я постоянно принимаю таблетки, а в больнице мне ставили капельницы. Но кровяное давление все равно у меня ненормальное. И из-за сахара постоянно таблетки принимаю.
Когда я в больнице лежал, просил помочь мне, проверить все. А врачи только мне и сказали: ”Лежи, мы разберемся”. Но никто ни в чем не разбирался — просто выписали в удовлетворительном состоянии. А я про себя так думаю: ”Я для чего живу? Я всю жизнь отработал, 60 лет почти стажа. И все, никакого толка нет. Хожу, доказываю только одно, что мне нужна помощь”.
Я заменил три семейных врача. И когда ходил в последний раз, мне только и сказали: ”Чего ты здесь ходишь, командуешь, хам. Врача нет и не будет”. Вот такие отговорки у них были для меня. Одним словом, очень грубо со мной обращались.
Я еще поживу, может быть, сколько-то. Но ведь это просто издевательство над человеком. Я пенсионер, инвалид, бывший узник концлагеря, где меня немцы не убили. Меня оставили жить, хотя многих отправили на тот свет. Чудом остался жить во время войны! А сейчас в мирное время врачи вот так обращаются с пациентами. Это ведь уму непостижимо! В больнице, когда сахар 20, а кровяное давление 200, меня спасла только практикантка-медсестра Оля. Если бы не она, меня бы не было 100%.
Хочу через вашу газету хотя бы пожаловаться на нашу медицину, что нельзя так поступать с людьми, издеваться. Никто из врачей не хочет лечить, только отфутболивают в разные другие инстанции. Но и там лечить не хотят. Куда бы я ни обращался, куда бы ни жаловался, везде замкнутый круг.
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