17.10.2020, 13:30

Некоторые жители Эстонии могут получить бесплатный ремонт от города и фонда ЕС. Что для этого нужно?


Оксана Авдеева
EST
Merle Jääger Setomaal
Иллюстративное фотоFoto: Argo Ingver

Жительница Таллинна Валентина Дмитриевна Данилова рассказывает: ”Моей соседке сверху сделали отличный ремонт! Причем бесплатно. И за несколько тысяч евро. Когда же я пошла в управу, мне сказали, что бюджет — только 1600 евро. Вот как так? И почему одним делают большой ремонт, а другим говорят: ”Ждите. И бюджет только 1600”. Оказывается, есть разные учреждения, которые финансируют ремонт у инвалидов и пенсионеров. ”МК-Эстония” выяснила, какие есть пособия на ремонт от города и ЕС и как их получить.

Валентина Дмитриевна говорит, что у нее и онкология, и диабет, и куча других болезней. При этом — маленькая пенсия. И сама себе сделать ремонт она не в состоянии.

”У меня нет никого, кто мог бы помогать, — сетует пенсионерка. — А нужно сделать ремонт в ванной, мне самой уже тяжело вставать из нее. И туалет подальше перенести, и порог пониже сделать, а то все время об него спотыкаюсь. Хотелось бы и окна заменить — а то там старые деревянные рамы, и очень холодно бывает. Но сама я это не потяну. А у соседки только деменция, но ей так все отгрохали — просто конфетка! При этом у нее и дочь есть, и она не одинока. Я пошла тоже, а мне говорят: ”Есть только 1600 евро”. Хорошо, написала заявление. И в итоге обещали сделать в сентябре, а потом сообщили, что в сентябре не могут, только в следующем году”.

Надо было быстро

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Мы поднялись к ее соседке Майе. Женщина показала нам и ванную, которую расширили за счет кладовки (речь идет о типовых однокомнатных квартирах, где туалет с ванной совмещены, но рядом есть небольшая кладовка). И красивую кухню со свежим ремонтом. Но на вопрос, как ей этого удалось добиться, не смогла ответить, дав телефон своей дочери.
Дочь Майи Виктория рассказала, что к ним ходила медсестра на дом, чтобы оказывать помощь маме, у которой признаки деменции.

”И вот она и рассказала нам, что есть, оказывается, проект от ЕС, в рамках которого делают некоторым группам лиц ремонт, — говорит Виктория. — Я подала заявку. Причем надо было подавать ее по интернету и быстро. И я подавала ее 1 марта в 5 утра, и уже была 75-я в очереди”.

Женщина отмечает, что в рамках проекта ее маме сделали ремонт в ванной и в комнате: расширили сан-узел, заменили ванну на душевой уголок с трапом как в европейских гостиницах, а также заменили окно на балконе и выровняли пол между балконом и остальной квартирой. Но нужно было собрать ценовые предложения от разных фирм, и не все акцептировались руководством проекта. И на согласование каждого этапа ремонта тоже уходило время.

Два типа финансирования

На ремонт для пенсионеров, инвалидов и людей с небольшими доходами, которые сами не могут себе позволить улучшение своих жилищных условий, есть финансирование как от города Таллинна, так и от ЕС.

Ведущий специалист сектора пособий и услуг Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Арне Кайлас отмечает, что чаще всего с ходатайствами об адаптации к ним обращаются пожилые люди. Вторая по величине группа — люди с недостатками здоровья трудоспособного возраста. Детям заказывают адаптацию помещений реже.
”Чаще всего люди ходатайствуют об адаптации санузлов — требуется заменить ванну на душевую кабину, — рассказывает специалист. — Также наблюдается большая потребность в инватуалетах и демонтаже дверных порогов. Есть большая нужда в подъемных платформах и наклонных пандусах. Меньше люди нуждаются в потолочных подъемниках, креслах-подъемниках и адаптации кухонь”.

По его словам, самые затратные работы — это те, где нужно провести комплекс работ по адаптации помещения. Например, одному человеку полностью перестроили ванную комнату (совместили ванную и туалет в одно большое помещение, ванну заменили душевой кабиной, установили инватуалет, инвараковину, расширили дверной проем туалетной комнаты), в жилых комнатах убрали пороги, на лестнице установили подъемную платформу и пандус возле наружной лестницы.

”Все ходатайства рассматриваются по очереди в порядке поступления, — подчеркивает он. — Приоритетной очереди не существует. В случае необходимости департамент просит социального работника районной управы сделать предварительную оценку, чтобы выяснить действительную потребность в услуге адаптации. Процесс адаптации жилого помещения начинается с осмотра этого помещения. В ходе осмотра жилого помещения департамент устно поясняет человеку дальнейшие действия и выдает ходатайствующему письменное руководство (русскоязычным людям — на русском языке). Также выдаем контакты строительных предприятий, которые ранее сотрудничали с департаментом. Затем ходатайствующий должен принять к рассмотрению два ценовых предложения”.

Основные проблемы

Но проблема зачастую — в том, что у людей разные возможности принимать ценовые предложения. Иногда случается так, что близкие желающего адаптировать помещение не хотят помогать пожилым людям общаться со строителями. И те, кто наиболее быстро акцептировал корректное предложение, быстрее заключают договор об адаптации жилплощади.
Дополнительный фактор — очереди на услуги строительных фирм. У некоторых из них, например, есть возможность приступить к работе лишь в апреле 2021 года. В этом случае разумно принять ценовое предложение другой фирмы.

”Объем работ по адаптации зависит от поданного ходатайства — какие именно работы были запрошены, — отмечает специалист. — Департамент проверяет обоснованность перечисленных в ходатайстве работ. Полного ремонта квартиры за деньги налогоплательщиков не делают. Однако были случаи, когда люди разрешали строителям провести дополнительные ремонтные работы, но за них заказчики платили сами”.

Большинство выполненных до сих пор адаптаций жилплощадей проводилось при финансировании ЕС. В меньшей степени адаптации выполнялись за счет бюджета Таллинна.
”Список последнего этапа программы финансирования ЕС уже составлен. Оставшиеся за чертой ходатайства ожидают в очереди, и их возможно выполнить в дальнейшем за счет финансирования из городского бюджета, — говорит Арне Кайлас.
Еще можно успеть

Адаптацией жилья в рамках проекта от ЕС занимается Riigi Teenuste Keskus. Представитель организации Юлия Троицкая отмечает, что право на компенсацию расходов по улучшению жилого помещения имеют лица с различными степенями инвалидности в значении Закона о социальном попечении.

”Это значит, что у ходатайствующего имеется ограничение деятельности, связанное с инвалидностью, и решение, подтверждающее инвалидность”, — подчеркивает она.
Каков же максимальный бюджет на одного ходатайствующего и может ли он ходатайствовать несколько раз? Оказывается, бюджет на одного ходатайствующего не ограничен, но окончательное решение по объему работ и бюджету принимает местный орган само-управления.

Однако каждый человек может ходатайствовать в рамках программы один раз. При этом количество необходимых работ может быть больше одной.

”Например, ходатайство может содержать работы по реновации кухни, расширению дверного проема и строительству пандуса”, — поясняет специалист.

В рамках двух туров ходатайств местным органам самоуправления выделено из Регионального фонда развития средств на сумму 7,37 млн евро. Общий бюджет проектов вместе с долей самофинансирования местных органов самоуправления составляет более 8,7 млн евро. Таким образом, в общей сложности обеспечивается улучшение жилья 1 746 лицам с ограниченными возможностями.

По словам Юлии Троицкой, больше всего запланировано и осуществлено работ, связанных с улучшением условий гигиены. 78% от запланированного количества улучшений составляют работы по реконструкции ванных комнат, и 9% работ связаны с улучшением туалетной комнаты. Работы, связанные с обустройством дверных проемов (например, расширение дверного проема и тд.), запланированы для 400 лиц с ограниченными возможностями. Установка подъемника и других подобных технических приспособлений, стоимость которых зачастую выше средней, осуществляется более чем 100 ходатайствующим.

”В среднем стоимость улучшения на каждого составляет 4 990 евро, — отмечает Юлия Троицкая. И из этой суммы из Регионального фонда развития выделяется 4 219 евро”.
Пока еще — до 30 сентября — открыт III тур подачи ходатайств для местных органов самоуправления. Центр Государственной поддержки (Riigi Tugiteenuste Keskus) поддержал 22 ходатайства от местных органов самоуправления (всего ходатайства могут подать 79 местных органов самоуправления). На поддержку ходатайств в рамках III тура из Регионального фонда развития (Regionaalarengu Fond) выделено до 2,03 млн евро.

”Период и порядок приема ходатайств устанавливают местные органы самоуправления, — подчеркивает она. — Именно они устанавливают, какие документы необходимо предоставить при ходатайстве улучшения жилья, и принимают решения о необходимости работ по улучшению жилья. Если улучшение жилья обоснованно и его реализация возможна, то местные органы самоуправления поддерживают ходатайство”.

Специалист советует нуждающимся за более подробной информацией обращаться в социальный отдел по месту жительства. И в Таллинне приемом ходатайств занимается Таллиннский департамент социальной помощи, который находится по адресу Палдиски мнт, 48а, каб. 160.

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