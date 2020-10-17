Некоторые жители Эстонии могут получить бесплатный ремонт от города и фонда ЕС. Что для этого нужно?

Валентина Дмитриевна говорит, что у нее и онкология, и диабет, и куча других болезней. При этом — маленькая пенсия. И сама себе сделать ремонт она не в состоянии.

”У меня нет никого, кто мог бы помогать, — сетует пенсионерка. — А нужно сделать ремонт в ванной, мне самой уже тяжело вставать из нее. И туалет подальше перенести, и порог пониже сделать, а то все время об него спотыкаюсь. Хотелось бы и окна заменить — а то там старые деревянные рамы, и очень холодно бывает. Но сама я это не потяну. А у соседки только деменция, но ей так все отгрохали — просто конфетка! При этом у нее и дочь есть, и она не одинока. Я пошла тоже, а мне говорят: ”Есть только 1600 евро”. Хорошо, написала заявление. И в итоге обещали сделать в сентябре, а потом сообщили, что в сентябре не могут, только в следующем году”.

Надо было быстро

Мы поднялись к ее соседке Майе. Женщина показала нам и ванную, которую расширили за счет кладовки (речь идет о типовых однокомнатных квартирах, где туалет с ванной совмещены, но рядом есть небольшая кладовка). И красивую кухню со свежим ремонтом. Но на вопрос, как ей этого удалось добиться, не смогла ответить, дав телефон своей дочери.

Дочь Майи Виктория рассказала, что к ним ходила медсестра на дом, чтобы оказывать помощь маме, у которой признаки деменции.

”И вот она и рассказала нам, что есть, оказывается, проект от ЕС, в рамках которого делают некоторым группам лиц ремонт, — говорит Виктория. — Я подала заявку. Причем надо было подавать ее по интернету и быстро. И я подавала ее 1 марта в 5 утра, и уже была 75-я в очереди”.

Женщина отмечает, что в рамках проекта ее маме сделали ремонт в ванной и в комнате: расширили сан-узел, заменили ванну на душевой уголок с трапом как в европейских гостиницах, а также заменили окно на балконе и выровняли пол между балконом и остальной квартирой. Но нужно было собрать ценовые предложения от разных фирм, и не все акцептировались руководством проекта. И на согласование каждого этапа ремонта тоже уходило время.

Два типа финансирования