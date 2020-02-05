Не знал – в деньгах потерял. У экс-работника Eesti Energia выявили профзаболевание, но компенсации он так и не получил

Он вспоминает, что представители бывшего работодателя ему пеняли: что же он так долго ждал со своим требованием? Уже четыре года прошло как с его выхода на пенсию по выслуге лет.
”И, мол, все сроки востребования — три года — уже прошли, — добавляет Владимир Леонидович. — Но мне сказали, что можно и через пять лет подавать, и через семь. Если бы я раньше знал, что можно пройти комиссию, которая выявляет профзаболевание, и затем подать на востребование компенсации, то я бы, конечно, сделал это раньше. Когда мне сказали о моих правах, тогда я и начал этим заниматься. До этого я просто не знал!”
Закон суров
Пресс-секретарь Eesti Energia Елена Дербнева подтверждает, что Владимир Загарских был работником предприятия Enefit Solutions.
”Он действительно обратился в суд для того, чтобы получить компенсацию, поскольку полагает, что ему был нанесен ущерб по вине работодателя, — говорит она. — Данное дело было рассмотрено в нескольких инстанциях суда. Стороны обсуждали в присутствии адвоката Владимира Загарских и возможный компромисс. В итоге стороны не достигли компромиссного решения, поскольку не удалось найти согласие в финансовых вопросах. Факт недостижения компромисса зафиксирован в судебном протоколе. В последующем судебном процессе вопрос компромисса больше не поднимался”.
Она добавляет, что по состоянию на 9 января 2020 года от фирмы Eesti Energia компенсации, связанные с профзаболеванием, получают 22 человека.
Из судебного решения следует, что в 2015 году у Владимира Леонидовича были диагностированы боли в мышцах рук, остеоартрозные изменения в мышцах запястий и кистей рук, повреждение связок лучезапястного сустава, заболевание мягких тканей, вызванное перенапряжением и давлением, и ухудшение слуха, вызванное постоянным шумом. Все это появилось в связи с неблагоприятным микроклиматом условий труда, постоянными нагрузками, вибрацией и неестественным положением рук и плеч.
Так как он работал чистильщиком котла, то в заключении комиссии сказано, что работать приходилось стоя или на коленях, а также лежа в неестественном положении при высокой температуре, с недостатком воздуха и обилием пыли и асбеста.
Суд признал, что условия были действительно неблагоприятными, и ответчик (Enefit Solutions) не опроверг утверждение, что нормы по охране труда были нарушены. Однако суд не согласился, что Владимиру Леонидовичу положена компенсация.
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