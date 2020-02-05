05.02.2020, 08:20

Не знал – в деньгах потерял. У экс-работника Eesti Energia выявили профзаболевание, но компенсации он так и не получил


Оксана Авдеева
EST
Не знал – в деньгах потерял. У экс-работника Eesti Energia выявили профзаболевание, но компенсации он так и не получил
Foto: "МК-Эстония"

Житель Нарвы Владимир Леонидович Загарских (68) всю жизнь проработал в котельной. ”В Трудовой книжке есть только две записи, — говорит он. — О том, что я к ним устроился, и о том, что я ушел”. Ушел он на льготную пенсию — потому что под конец руки его уже не слушались: он не мог ни по лестнице подняться — сил не хватало за поручни ухватиться, ни ложку ко рту поднести, пишет "МК-Эстония".

Суставы очень болели, и руки не сгибались. Однако, как оказалось, никуда он устроиться больше не смог. И компенсацию с работодателя за нарушение требований техники безопасности тоже, увы, потом востребовать не смог. Почему же при всех шансах пенсионер проиграл в суде, и выясняла ”МК-Эстония”.

”Я не хотел никуда уходить, ни на какую пенсию, — вздыхает Владимир Леонидович. — Но пришлось. По 4–5 раз за год сидел на больничных. И начальник мне как-то сказал: ”Иди на пенсию по выслуге лет! Отдохнешь годик-полтора и потом снова куда-то устроишься”. Я и согласился. Думал, что если не будет нагрузки, руки восстановятся. Написал заявление о выходе на льготную пенсию. Ну как написал… Подписал уже написанное, потому что не мог ручку даже держать. Да что там, даже в туалет сам не мог сходить!”

Но на пенсии лучше не становилось. Пожилой человек отмечает, что ходил-ходил по врачам, которые ему выписывали лекарства, но они не помогали, и лучше не становилось.

”И потом мне семейный и говорит: ”Съезди-ка ты в Таллинн на комиссию по профзаболеваниям, пусть посмотрят!” — рассказывает Владимир Леонидович. — Я и поехал в Таллинн, на Хийу, 39, и там меня осматривала комиссия. Признали профзаболевание по пяти пунктам. Выявили 40% потери трудоспособности. И сказали, что я могу потребовать у бывшего работодателя компенсацию. Ведь если бы не суставы, я бы и сейчас продолжал работать. Думаете, я хотел выходить на пенсию? Я же сильно потерял в деньгах!”

По его словам, его доход уменьшился в два, а то и даже в три раза.
”В кронах я получал 9800 в месяц, — вспоминает он, — а пенсия по выслуге лет — всего 300 евро. Вот и считайте!”

”Не они мне, а я им должен”

Однако когда он обратился за компенсацией к бывшему работодателю, фирме Enefit Solutions, которая входит в концерн Eesti Energia, то получил от ворот поворот.

”Мне сказали прямым текстом: ”Вы никакой пользы предприятию не принесли”, — отмечает пораженный этой фразой до глубины души Владимир Леонидович. — То есть 38 лет отработал, угробил здоровье — а пользы, получается, никакой? Все зря? Что ж меня-то столько лет там держали, если все зря?”

В итоге юристы посоветовали ему обращаться в суд и требовать компенсацию за недополученный после выхода на пенсию доход.
”Адвокаты насчитали по 600 евро в месяц, — добавляет Владимир Леонидович. — Я понимаю, что сумма нереальная, но если бы Eesti Energia мне выделила бы хотя бы по 50 евро в месяц, я был бы очень рад! Мог бы копить на санатории и лечение. Так-то у меня по 500–700 евро в год на это все уходит”.

Владимир Леонидович судился с бывшим работодателем три года, с 2016 по 2019-й. В общей сложности было четыре суда.

”Суд первой инстанции решил, что на компенсацию я права не имею, — рассказывает пенсионер. — Я подал апелляцию. Суд второй инстанции постановил, что суд первой инстанции ошибся. Отправил дело обратно вниз на рассмотрение. И снова суд первой инстанции постановил, что никакой компенсации мне не положено. Я опять обжаловал, и суд второй инстанции в этот раз оставил всё без изменений. Я подал в Государственный суд, но тот вообще не принял дело к рассмотрению. А дальше некуда обращаться, выше только Бог. Я и так перед ним скоро буду”.

Хотя государство предоставило Владимиру Леонидовичу бесплатного адвоката, последние суды постановили, что раз он проиграл, то ему еще надо и заплатить бывшему работодателю 1000 евро судебных издержек.

”Был момент, когда казалось, что мы договоримся, — вспоминает пенсионер. — Представитель Eesti Energia предложил мне 2000 евро компенсации, и на этом все закончить. Судья аж фыркнула. Я тоже счел, что это мало — у меня довольно много уходит на лечение. Потом тему закрыли, и больше они уже ничего не предлагали. А затем пришло решение суда не в мою пользу”.

Он вспоминает, что представители бывшего работодателя ему пеняли: что же он так долго ждал со своим требованием? Уже четыре года прошло как с его выхода на пенсию по выслуге лет.

”И, мол, все сроки востребования — три года — уже прошли, — добавляет Владимир Леонидович. — Но мне сказали, что можно и через пять лет подавать, и через семь. Если бы я раньше знал, что можно пройти комиссию, которая выявляет профзаболевание, и затем подать на востребование компенсации, то я бы, конечно, сделал это раньше. Когда мне сказали о моих правах, тогда я и начал этим заниматься. До этого я просто не знал!”

Закон суров

Пресс-секретарь Eesti Energia Елена Дербнева подтверждает, что Владимир Загарских был работником предприятия Enefit Solutions.
”Он действительно обратился в суд для того, чтобы получить компенсацию, поскольку полагает, что ему был нанесен ущерб по вине работодателя, — говорит она. — Данное дело было рассмотрено в нескольких инстанциях суда. Стороны обсуждали в присутствии адвоката Владимира Загарских и возможный компромисс. В итоге стороны не достигли компромиссного решения, поскольку не удалось найти согласие в финансовых вопросах. Факт недостижения компромисса зафиксирован в судебном протоколе. В последующем судебном процессе вопрос компромисса больше не поднимался”.

Она добавляет, что по состоянию на 9 января 2020 года от фирмы Eesti Energia компенсации, связанные с профзаболеванием, получают 22 человека.

Из судебного решения следует, что в 2015 году у Владимира Леонидовича были диагностированы боли в мышцах рук, остеоартрозные изменения в мышцах запястий и кистей рук, повреждение связок лучезапястного сустава, заболевание мягких тканей, вызванное перенапряжением и давлением, и ухудшение слуха, вызванное постоянным шумом. Все это появилось в связи с неблагоприятным микроклиматом условий труда, постоянными нагрузками, вибрацией и неестественным положением рук и плеч.

Так как он работал чистильщиком котла, то в заключении комиссии сказано, что работать приходилось стоя или на коленях, а также лежа в неестественном положении при высокой температуре, с недостатком воздуха и обилием пыли и асбеста.

Суд признал, что условия были действительно неблагоприятными, и ответчик (Enefit Solutions) не опроверг утверждение, что нормы по охране труда были нарушены. Однако суд не согласился, что Владимиру Леонидовичу положена компенсация.

”Истец достаточно доказал, что профзаболевание было вызвано противозаконным поведением ответчика, — говорится в решении суда, — но суд считает, что в связи с пенсионным возрастом истца не очевидно, что он смог бы выполнять эту же работу до сих пор. На момент подачи иска в суд ему было 65 лет, и вряд ли бы он смог работать чистильщиком котлов до сих пор, даже если бы у него не было профзаболевания. Именно специфика и опасность данной профессии и стала основанием для того, чтобы люди могли выходить на льготную пенсию — истцу было 58 лет, когда он ушел на пенсию”.

Суд также отметил, что пенсионер изначально знал, что эта работа — опасная и вредная для здоровья. К тому же он сам подал заявление о выходе на пенсию. Также Владимир Леонидович не работал после этого с 2011 года, поэтому невозможно установить, каким был бы его доход, если бы не было профзаболевания.

Судья Вируского уездного суда Олев Михкельсон добавляет, что он не удовлетворил иск потому, что пенсионер не смог доказать наличие нанесенного ему материального ущерба.

”Вина работодателя в появлении профзаболевания действительно была доказана, — добавляет судья, — однако истец не смог доказать, что были препятствия для поиска работы или что он искал работу после ухода пенсию. Поэтому невозможно выяснить, какую работу он бы нашел и с какой зарплатой. Следовательно, невозможно и подсчитать, каков был бы его доход с учетом снижения трудоспособности. А гипотетический ущерб не подпадает в понимании закона (VÕS § 127 ч. 1) под право компенсации, из-за чего не может у истца быть снижения дохода в ситуации, когда истец не работает. И если человек сам выбрал не работать и не искать работу, а жить на пенсию, то он не может утверждать, что ему бывший работодатель нанес ущерб. Размер такого ущерба просто невозможно подсчитать”.

И получается, что если бы Владимир Леонидович искал работу и получал бы отказы, то это все могло бы впоследствии сыграть в его пользу и помочь ему в получении компенсации. Тем более, что суд выявил, что действительно бывший работодатель нарушал требования техники безопасности на рабочем месте, что и вызвало у работника профзаболевание.

Знайте свои права!

Пресс-секретарь Трудовой инспекции Яна Розенфельд отмечает, что профзаболевание зачастую развивается на протяжение многих лет.
Но Инспекция труда в данном случае помочь не может: организация не участвует в назначении возмещений ущерба от профзаболевания, не устанавливает виновного и степень вины. Работодатель и работник сами должны договариваться.

"МК Эстония"
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