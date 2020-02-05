Не знал – в деньгах потерял. У экс-работника Eesti Energia выявили профзаболевание, но компенсации он так и не получил

По его словам, его доход уменьшился в два, а то и даже в три раза.

”В кронах я получал 9800 в месяц, — вспоминает он, — а пенсия по выслуге лет — всего 300 евро. Вот и считайте!”

”Не они мне, а я им должен”

Однако когда он обратился за компенсацией к бывшему работодателю, фирме Enefit Solutions, которая входит в концерн Eesti Energia, то получил от ворот поворот.

”Мне сказали прямым текстом: ”Вы никакой пользы предприятию не принесли”, — отмечает пораженный этой фразой до глубины души Владимир Леонидович. — То есть 38 лет отработал, угробил здоровье — а пользы, получается, никакой? Все зря? Что ж меня-то столько лет там держали, если все зря?”

В итоге юристы посоветовали ему обращаться в суд и требовать компенсацию за недополученный после выхода на пенсию доход.

”Адвокаты насчитали по 600 евро в месяц, — добавляет Владимир Леонидович. — Я понимаю, что сумма нереальная, но если бы Eesti Energia мне выделила бы хотя бы по 50 евро в месяц, я был бы очень рад! Мог бы копить на санатории и лечение. Так-то у меня по 500–700 евро в год на это все уходит”.

Владимир Леонидович судился с бывшим работодателем три года, с 2016 по 2019-й. В общей сложности было четыре суда.

”Суд первой инстанции решил, что на компенсацию я права не имею, — рассказывает пенсионер. — Я подал апелляцию. Суд второй инстанции постановил, что суд первой инстанции ошибся. Отправил дело обратно вниз на рассмотрение. И снова суд первой инстанции постановил, что никакой компенсации мне не положено. Я опять обжаловал, и суд второй инстанции в этот раз оставил всё без изменений. Я подал в Государственный суд, но тот вообще не принял дело к рассмотрению. А дальше некуда обращаться, выше только Бог. Я и так перед ним скоро буду”.

Хотя государство предоставило Владимиру Леонидовичу бесплатного адвоката, последние суды постановили, что раз он проиграл, то ему еще надо и заплатить бывшему работодателю 1000 евро судебных издержек.

”Был момент, когда казалось, что мы договоримся, — вспоминает пенсионер. — Представитель Eesti Energia предложил мне 2000 евро компенсации, и на этом все закончить. Судья аж фыркнула. Я тоже счел, что это мало — у меня довольно много уходит на лечение. Потом тему закрыли, и больше они уже ничего не предлагали. А затем пришло решение суда не в мою пользу”.