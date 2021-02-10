Не так страшен черт. Десять лет назад Эстония перешла на евро: что мы имеем сейчас

За десять лет европейская валюта стала для жителей Эстонии вполне привычной и удобной. Уже не надо, отправляясь за границу в пределах ЕС, каждый раз обменивать купюры, делать перерасчеты из одной валюты в другую, совершая покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Да и сами еврокупюры уже ”притерлись” в глазах людей — никого не озадачивает, какого номинала они бывают и т. д..

Если поначалу казалось немного странным, что все зарплаты вдруг стали короче на одну цифру, то теперь это уже не кажется ”обманом”. Если в 2010 году средняя зарплата была примерно 12 000 крон, то в 2011 она составила 830 евро. Если работник получал 7000 крон, то в евро это было около 500 евро. Такая смена чисел от большего к меньшему становилась поводом для иронии. Теперь же зарплата в 830 евро уже не кажется такой недостойной по сравнению с прежними 12 000 крон.

Цены повысились не из-за евро

При подготовке к переходу на новую валюту больше всего людей интересовало, что же будет с зарплатами и ценами. Страх, что цены резко округлятся вверх, а зарплаты столь же резко упадут, не был таким уж необоснованным. Цены действительно выросли. Но насколько это связано с приходом евро?

”Резкого повышения цен, связанного с приходом евро, все же не произошло. Темп роста цен в Эстонии действительно был одним из быстрых в еврозоне, но в итоге все же он был умеренным, в среднем по 2% в год. А главной причиной роста цен был рост зарплат”, — говорит экономист Банка Эстонии Сулев Перт.

Он подтверждает, что за последние десять лет сильнее всего в Эстонии поднялись цены на продукты и услуги. За подорожанием услуг стоит рост зарплат, который в свою очередь увеличил затраты предприятий.

Цены на алкоголь и табачные изделия стали в полтора раза выше из-за более высоких акцизов.

Медленнее же всего понимались цены на промышленные товары.

”Сейчас курс обмена евро стабилен. Это делает цены на зарубежные товары выгодными для потребителей”, — добавляет Перт.

Экономист отмечает, что подготовка к переходу на евро выпала на тяжелое время. Эстония, как и другие страны, ощущала жесткие последствия финансового кризиса.