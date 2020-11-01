Не хочу заразиться! Как жителям Эстонии поменять документы в условиях эпидемии коронавируса(2)
Читательница "МК-Эстонии" Мария интересуется, каким образом происходит смена документов в разгар эпидемии коронавируса.
Читательница "МК-Эстонии" Мария интересуется, каким образом происходит смена документов в разгар эпидемии коронавируса.
"У меня заканчиваются документы, но я не хочу идти в Департамент полиции и погранохраны, потому что сейчас коронавирус. Можно ли оставить документы просроченными и поменять их тогда, когда закончится пандемия? Домой я тоже не хочу приглашать чиновников для оформления документов, потому что у меня пожилая мать. Я не хочу, чтобы кто-то с улицы принес вирус. Есть какие-то пути решения данной проблемы?", — спрашивает женщина.
От редакции:
В период пандемии Департамент полиции и погранохраны рекомендует подавать ходатайства о документах в среде самообслуживания на сайте департамента. В среде самообслуживания можно оформить замену ID-карты и паспорта гражданина Эстонии для взрослого и первичные документы для ребенка. При обновлении ID-карты отпечатки пальцев не требуются, и прикрепить фото к электронной анкете можно самостоятельно. Требования к фото указаны в среде самообслуживания.
При подаче ходатайства о паспорте необходим отпечаток пальца, его можно сделать в фотобоксе в бюро обслуживания департамента. Все остальное можно оформить дома в электронном самообслуживании. Если вы давали отпечаток не позднее, чем шесть лет назад, этот отпечаток можно использовать при ходатайстве нового паспорта. При аутентификации в среде самообслуживания система самостоятельно устанавливает, требуется ли новый отпечаток.
Готовые документы хранятся в бюро Департамента полиции и погранохраны шесть месяцев.
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