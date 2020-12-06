06.12.2020, 17:30

Насущный вопрос | Может ли правление КТ запретить проведение ремонтных работ в доме по выходным?

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Оксана Авдеева
EST
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Foto on illustreerivFoto: Kiur Kaasik

Живущая в многоквартирном доме Ирина в шоке: правление их товарищества хочет запретить проведение любых (!) ремонтных работ в любой квартире их КТ на выходных, пишет "МК-Эстония".

”Причем независимо от времени суток, — добавляет она. — Ссылаются на то, что эти работы — шумные, и соседи жалуются. Это правомерно вообще? Или это самоуправство?” Как же быть в подобных ситуациях, как отстаивать свои права и что делать, если не вы делаете ремонт, а у вас в доме постоянно кто-то что-то сверлит и штробит, и вы от этого ужасно устали?

”Мы работаем пять дней в неделю, — рассказывает Ирина. — И так как денег не много, то делаем ремонт сами по выходным. А вчера увидели на инфостенде объявление: было собрание правления, и они решили, что ремонтные работы надо в доме по выходным запретить. Дескать, соседи жалуются. Ремонтирующие свое жилье шумят, спать по выходным не дают. Ремонтируем сейчас не только мы, и, видимо, у людей уже накипело. Но нам-то что делать? Когда делать ремонт, если по выходным нельзя?”
Она рассуждает, что так-то это — их квартира. Они купили ее за большие деньги и имеют право делать там ремонт.
”И если нам соседи или правление запрещают делать в своей квартире то, что мы считаем нужным, то это вообще уже переход всех границ и за гранью добра и зла, — говорит Ирина. — Разберитесь, пожалуйста, на чьей стороне закон?”

Что гласит закон?

Юрист Данил Липатов из Progressor Õigusbüroo, комментируя вопрос нашей читательницы, замечает: ”На мой взгляд, ограничение на пользование реальной частью квартирной собственности нельзя провести даже через решение общего собрания. Такое ограничение может вытекать только из решения всех квартирособственников. При 100% положительном голосовании”.

То есть подобные вопросы ни общее собрание, ни, тем более, просто собрание правления решать не могут. Должны голосовать только собственники квартир в этом доме, причем 100% из них должны быть ”за” то, чтобы по выходным никаких ремонтов не было.

И как же быть людям, если собрание правления приняло такое решение и запретило проводить в доме по выходным ремонтные работы?
”В таком случае у собственников квартир есть право обратиться в суд для признания решения ничтожным, — говорит юрист. — Но так как ничтожное решение не несет никаких правовых последствий, то можно ограничиться и извещением, что данное решение без наличия правовых оснований ограничивает права квартирособственников пользоваться своей квартирной собственностью”.

То есть, даже если в вашем доме правление или общее собрание приняло решение, что по выходным ремонт в своей квартире делать вы не можете, то все равно его делать можно.

”Спасибо вам большое! — радуется добрым вестям Ирина. — Мы будем стараться особо не шуметь, потому что понимаем: у части соседей — маленькие дети, а часть работает в ночную смену и днем спят”.

А как у других?

”У нас в доме, например, делать ремонт не запрещено, но соседи стараются уважать друг друга и заранее предупреждают, что с такого-то по такое число у них будут ремонтные работы, — рассказывает живущий в Мустамяэ Алексей. — Вешают в подъезде объявление и рядом ставят корзиночку с конфетами в качестве извинений за неудобство”.
”А в Питере, например, я знаю, что делают ремонт в любой день, но с перерывом на детский дневной сон, — рассказывает Ирина. — То есть в оговоренные часы — перерыв”.

”Не у всех есть возможность уволиться с работы и делать ремонт в рабочее время, — говорит живущая в Пыхья-Таллинне Наталья. — Многоквартирный дом — это всегда компромисс. Особенно панельные дома, где звукоизоляции практически никакой. Делая ремонт, вы в любом случае кому-то помешаете. В будний день кто-то с ночной придет и хочет днем поспать. Или у кого-то дети маленькие днем спят. Всем не угодишь. Поэтому надо не париться, а делать ремонт, когда посчитаете нужным. Бывает, что действительно просто нет другой возможности”.
Например, говорит она, они с мужем решили поменять дверь. Но так как оба по будням работают, то установку назначили на субботу в 12.

”Мы заранее предупредили соседей, что в такое-то время будем ставить дверь, извинились за возможный шум, — рассказывает она. — Но все равно, когда начали устанавливать, сбежались люди из нескольких квартир и стали возмущаться: ”А что, в другое время нельзя было?” Мы объяснили, что нет, и что мы предупреждали заранее. Люди вспомнили, что да, висело в подъезде объявление. И конфликт был исчерпан. Ведь когда вы делаете ремонт или заказываете какие-то работы, вы планируете заранее, когда это будет, и на выполнение заказа уходит время. И если это время выпадает на выходные, нужно просто предварительно предупредить соседей. Так что всегда можно найти выход или договориться, а не идти напролом и доказывать свою правоту”.

”По-человечески, конечно, надо делать ремонт в будние дни и в рабочее время, — говорит председатель одного квартирного товарищества в Ыйсмяэ. — Людей понять можно: они хотят отдыхать после рабочей недели и не готовы просыпаться в 9 утра от шума дрели или перфоратора”.
Он считает, что если люди делают ремонт сами и по выходным, то в эти дни надо все же делать более тихие работы. А шуметь лучше по будням, в идеале — в рабочее время или часов так до восьми.

”Но, конечно, всем не угодишь, — добавляет он. — В будни тоже у кого-то может быть выходной и кто-то да хочет отдыхать. К сожалению, у нас вообще мало кто считается с соседями. И во многих домах уровень уважения друг к другу оставляет желать лучшего”.

Не тяните кота за хвост

Строитель Евгений смотрит на ситуацию со своей колокольни: ”Делать ремонт можно в любой день и любое время в рамках разрешенных часов. То есть по будням с 7 до 22. И в субботу с 9 до 23 или даже полуночи. У тех, кто делает ремонт, тоже есть права, а не только у их соседей. И на самом деле ремонт не так-то долго и делается, если его не растягивать из-за прихоти соседей. Не так много в ходе ремонта работ, связанных с шумом. Например, плитку класть, красить стены или стелить пол можно довольно тихо, никого не побеспокоив”.

Мужчина отмечает, что и у него в доме тоже постоянно кто-то делает ремонт. И когда он после рабочей недели хочет в выходные подольше поспать, а кто-то начинает сверлить дыры в стенах, то приходится терпеть.

”Я ни разу своим соседям ничего не сказал, если им надо пошуметь, — говорит он. — Потому что понимаю: надо так надо. И сам, бывает, шумлю иногда, когда надо, не ночью, конечно. Но стараюсь побыстрее закончить”.

Специалист по вопросам квартирных товариществ Раймо Йыгева тоже считает: главное — особо не шуметь. А если и шумите, то не растягивать это надолго.

”Как правило, ремонтные работы и даже работы по реконструкции проводятся в любое время, в том числе — и на выходных, — говорит он. — Но важно при этом, если работы очень шумные, выполнить их максимально быстро. Не надо растягивать надолго, делать постоянно какие-то перерывы”.

Касательно ремонта на выходных, по его словам, действует то же правило: если вы можете делать ремонт только по будним дням после работы или на выходных, то старайтесь делать его максимально быстро, чтобы не доставлять неудобства соседям. Ведь месяц-полтора они еще могут потерпеть, а если ремонт у вас в квартире идет годами и каждые выходные вы будите весь дом шумом, то это уже нарушает права других людей на покой.

Богатые тоже плачут

Бытует мнение, что если вам сильно мешают соседи, то купите себе дом и отдыхайте на здоровье. Однако, как выясняется, домовладельцам тоже нередко мешают соседи.

Например, в волости Виймси особо рьяные любители покосить траву будили шумом газонокосилок и триммеров своих соседей. Жалоб было настолько много, что власти даже вынесли постановление: по воскресеньям косить траву на территории волости запрещено!
В районе Кристийне и Нымме жители частных домов тоже недовольны. Им тоже шумно.

”Рано утром в выходные сосед начинает сдувать листья, — недоволен владелец частного дома Андрей, — или дворник вдруг начинает скрести своей метлой по асфальту. Бесит ужасно!”

Но подобные проблемы запретами уже не решить– только переговорами.

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