Насущный вопрос | Может ли правление КТ запретить проведение ремонтных работ в доме по выходным?

”Причем независимо от времени суток, — добавляет она. — Ссылаются на то, что эти работы — шумные, и соседи жалуются. Это правомерно вообще? Или это самоуправство?” Как же быть в подобных ситуациях, как отстаивать свои права и что делать, если не вы делаете ремонт, а у вас в доме постоянно кто-то что-то сверлит и штробит, и вы от этого ужасно устали?

”Мы работаем пять дней в неделю, — рассказывает Ирина. — И так как денег не много, то делаем ремонт сами по выходным. А вчера увидели на инфостенде объявление: было собрание правления, и они решили, что ремонтные работы надо в доме по выходным запретить. Дескать, соседи жалуются. Ремонтирующие свое жилье шумят, спать по выходным не дают. Ремонтируем сейчас не только мы, и, видимо, у людей уже накипело. Но нам-то что делать? Когда делать ремонт, если по выходным нельзя?”

Она рассуждает, что так-то это — их квартира. Они купили ее за большие деньги и имеют право делать там ремонт.

”И если нам соседи или правление запрещают делать в своей квартире то, что мы считаем нужным, то это вообще уже переход всех границ и за гранью добра и зла, — говорит Ирина. — Разберитесь, пожалуйста, на чьей стороне закон?”

Что гласит закон?

Юрист Данил Липатов из Progressor Õigusbüroo, комментируя вопрос нашей читательницы, замечает: ”На мой взгляд, ограничение на пользование реальной частью квартирной собственности нельзя провести даже через решение общего собрания. Такое ограничение может вытекать только из решения всех квартирособственников. При 100% положительном голосовании”.

То есть подобные вопросы ни общее собрание, ни, тем более, просто собрание правления решать не могут. Должны голосовать только собственники квартир в этом доме, причем 100% из них должны быть ”за” то, чтобы по выходным никаких ремонтов не было.

И как же быть людям, если собрание правления приняло такое решение и запретило проводить в доме по выходным ремонтные работы?

”В таком случае у собственников квартир есть право обратиться в суд для признания решения ничтожным, — говорит юрист. — Но так как ничтожное решение не несет никаких правовых последствий, то можно ограничиться и извещением, что данное решение без наличия правовых оснований ограничивает права квартирособственников пользоваться своей квартирной собственностью”.