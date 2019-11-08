Население Кохтла-Ярве в ужасе: новый завод может накрыть город пылью и вонью

И если кохтлаярвесцам пришлось смириться с такой ситуацией, ведь как ни крути, но именно сланцевые разработки являются градообразующим фактором, то планы строительства нового завода в Ахтме вызвали у горожан негодование. Даже несмотря на то, что, исходя из общей планировки, для строительства завода предусмотрена производственная территория.

”Кохтла-Ярве — шахтерский город, тут промзона, он изначально был построен возле шахт и заводов, — рассказывает один из противников строительства Игорь Ивановский — В Ахтме, сейчас входящем в состав Кохтла-Ярве, можно сказать, создана зеленая зона, люди могут отдохнуть от грязи и вони, дышать чистым воздухом. Да, тут есть старая шахта ”Ахтме”, закрытая почти 20 лет назад, и террикон — уже поросший зеленью. Мы очень бережем возможность жить в чистой среде”.

30% инвалидов

Вокруг террикона и разгорелся скандал. Из февральского выпуска газеты ”Панорама” жители узнали, что OÜ Corestone Production собирается строить завод и хочет обсудить это с жителями города. Речь идет о 16 млн тонн материала — именно столько остатков от добычи сланца содержится в отвале возле шахты ”Ахтме”. Все это можно переработать и обратить в деньги.

Так внезапно эти 16 млн тонн отработанной породы превратились для жителей Ахтме в террикон проблем.

”Начнем с того, что в Кохтла-Ярве да и во всем Ида-Вирумаа самый высокий процент больного населения по сравнению с остальными регионами Эстонии, — рассказывает Андрей Кириллов, еще один активист группы протестующих. — Например, по состоянию на 1 января 2018 года у нас числилось 5 228 детей, из которых 707 имеют инвалидность. В Кохтла-Ярве проживает 35 000 человек. По состоянию на 28 февраля 2019 года 7473 человека имеют инвалидность. Это 29% от всего населения Ида-Вирумаа. Получается, что практически каждый третий у нас болеет”.

Самый распространенный детский диагноз — астма. Она диагностирована у почти 400 детей.

”Два года назад моему пятилетнему сыну диагностировали приобретенную астму, — говорит Игорь. — Когда пришли в садик с ингалятором, справкой и рекомендациями, наша педагог сказала: ”Ну вот, если раньше каждый второй, то теперь каждый первый ребенок у нас с астмой!” Так что сами понимаете, когда мы услышали про планы строительства нового завода, стало плохо”.

Мы идем к вам! А потом — к вам

Планы у предпринимателя грандиозные. Как отвечает на запрос редакции Кейт-Неал Салувеэр, цель — ликвидировать ахтмеские отвалы остатков обогащения сланца экономически выгодным способом и затем рекультивировать землю — то есть вернуть в оборот территорию, которая на данный момент не используется.