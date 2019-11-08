Население Кохтла-Ярве в ужасе: новый завод может накрыть город пылью и вонью

Силикоз — профзаболевание горняков, которое провоцируется систематическим вдыханием содержащей диоксид кремния пыли. В легких разрастается соединительная ткань, образуются узелки, резко снижается возможность легких перерабатывать кислород. Заболевание необратимо и неизлечимо. Население Ахтме панически боится того, что и так уже имеющие проблемы с дыханием дети получат страшный диагноз.
”Утверждение, что в итоге образуется 12 млн тонн пыли, не соответствует действительности. Порошок будет производиться по мере поступления заказов и остатков не будет, — отмечает бизнесмен. — А предприятие следует преобладающим в Европейском союзе тенденциям в отношении безотходного производства и круговой экономики. Все материалы, образовавшиеся в процессе производства, будут продаваться в качестве продукции покупателям”.
На пять лет меньше
В регионе и без того проблем хватает. Если сравнивать количество имеющих инвалидность детей, мы увидим любопытные цифры. По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2019 года их в Ида-Вирумаа — 1806 человек, а, например, в Пярнумаа их — 608. Больше только в Тартумаа — 1963 и Харьюмаа — 3772 ребенка, но если смотреть на соотношение с количеством населения, станет ясно, что Ида-Вирумаа является уверенным лидером печальной статистики.
Это подтверждают и чиновники. ”Даже несмотря на то, что за последнее время качество окружающей среды в этом регионе улучшилось, статистика по-прежнему показывает, что средняя ожидаемая продолжительность рожденных в Ида-Вирумаа детей в среднем на пять лет меньше, чем у ребятишек, рожденных в Таллинне или Тарту”, — говорит Мяртен Лукк, советник отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья.
Как говорит Илья Масляков, еще один из группы активистов, они задавали вопросы предпринимателю, но дать ответ на вопрос, имеются ли уже контракты с предприятиями, которые будут закупать пыль, он не смог. ”Также нам не дали ответы и на то, каким образом планируют избавить Ахтме от последствий производства сланцевого масла”, — добавляет он.
”Предварительные соглашения, конечно, имеются, но понятно, что контракты не могут быть заключены без четкого понимания даты начала производства”, — отвечает предприниматель.
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