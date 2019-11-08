08.11.2019, 18:54

Население Кохтла-Ярве в ужасе: новый завод может накрыть город пылью и вонью


Инна Мельникова, МК-Эстония
EST
Население Кохтла-Ярве в ужасе: новый завод может накрыть город пылью и вонью
MK-Эстония

Ида-Вирумаа сложно назвать успешной и процветающей частью страны. Химическое производство, жалобы на ужасную вонь со сланцеперерабатывающих предприятий, массовые заболевания населения, сокращения энергетиков… Ко всему этому как снег на голову свалилась еще одна новость — в Ахтме собираются строить новый завод по производству сланцевого масла. Обещают создать 60 рабочих мест, пишет МК-Эстония.

Ровно год назад население столичного района Ласнамяэ встало на дыбы — расположившийся в карьере Вяо мобильный асфальтовый завод накрыл самый крупный район столицы удушающей вонью. Ароматы доносило до самого начала Ласнамяэ, а что приходилось терпеть тем, кто живет в непосредственной близости, даже представлять не хочется. Характерный химический запах вызывало сланцевое топливо, используемое на производстве. Благодаря народному гневу завод довольно быстро исчез с территории карьера. Однако в Кохтла-Ярве так не получилось — жуткими запахами население города травят десятилетиями вне зависимости от степени негодования жителей.

Читайте также:

И если кохтлаярвесцам пришлось смириться с такой ситуацией, ведь как ни крути, но именно сланцевые разработки являются градообразующим фактором, то планы строительства нового завода в Ахтме вызвали у горожан негодование. Даже несмотря на то, что, исходя из общей планировки, для строительства завода предусмотрена производственная территория.
”Кохтла-Ярве — шахтерский город, тут промзона, он изначально был построен возле шахт и заводов, — рассказывает один из противников строительства Игорь Ивановский — В Ахтме, сейчас входящем в состав Кохтла-Ярве, можно сказать, создана зеленая зона, люди могут отдохнуть от грязи и вони, дышать чистым воздухом. Да, тут есть старая шахта ”Ахтме”, закрытая почти 20 лет назад, и террикон — уже поросший зеленью. Мы очень бережем возможность жить в чистой среде”.

30% инвалидов

Вокруг террикона и разгорелся скандал. Из февральского выпуска газеты ”Панорама” жители узнали, что Corestone Production собирается строить завод и хочет обсудить это с жителями города. Речь идет о 16 млн тонн материала — именно столько остатков от добычи сланца содержится в отвале возле шахты ”Ахтме”. Все это можно переработать и обратить в деньги.

Так внезапно эти 16 млн тонн отработанной породы превратились для жителей Ахтме в террикон проблем.

”Начнем с того, что в Кохтла-Ярве да и во всем Ида-Вирумаа самый высокий процент больного населения по сравнению с остальными регионами Эстонии, — рассказывает Андрей Кириллов, еще один активист группы протестующих. — Например, по состоянию на 1 января 2018 года у нас числилось 5 228 детей, из которых 707 имеют инвалидность. В Кохтла-Ярве проживает 35 000 человек. По состоянию на 28 февраля 2019 года 7473 человека имеют инвалидность. Это 29% от всего населения Ида-Вирумаа. Получается, что практически каждый третий у нас болеет”.

Самый распространенный детский диагноз — астма. Она диагностирована у почти 400 детей.
”Два года назад моему пятилетнему сыну диагностировали приобретенную астму, — говорит Игорь. — Когда пришли в садик с ингалятором, справкой и рекомендациями, наша педагог сказала: ”Ну вот, если раньше каждый второй, то теперь каждый первый ребенок у нас с астмой!” Так что сами понимаете, когда мы услышали про планы строительства нового завода, стало плохо”.

Мы идем к вам! А потом — к вам

Планы у предпринимателя грандиозные. Как отвечает на запрос редакции Кейт-Неал Салувеэр, цель — ликвидировать ахтмеские отвалы остатков обогащения сланца экономически выгодным способом и затем рекультивировать землю — то есть вернуть в оборот территорию, которая на данный момент не используется.

Ахтме выбран по очень простой причине: количество материала в отвалах тут самое большое из всех находящихся в частном владении отвалов, а согласно общей планировке Кохтла-Ярве, эта территория предусмотрена для производств, экологическое воздействие которых выходит за границы недвижимостей. Таким же образом планируется ликвидировать и другие отвалы.

Завод будет действовать на территории, осваиваемой предприятием Ahtme Killustik OÜ, в члены правления которого Кейт-Неал Салувеэр был введен совсем недавно — 3 мая 2018 года. (Годом позже OÜ Corestone окончательно приобрел доли OÜ Ahtme Killustik — ред.)

”Содержание органического вещества в отвале составляет лишь небольшую долю от общего объема, — объясняет Кейт-Неал Салувеэр, член правления Corestone Production, фирмы, планирующей разработку террикона. — Основным продуктом является известняковый порошок. По предварительный оценкам, в ходе переработки отвала мы получим 12 млн т известнякового порошка, 3 млн т щебня, 680 000 т сланцевого масла, 200 000 т золы”.
Город, окруженный со всех сторон терриконами и химическим производством, должен был бы радоваться таким планам. Однако когда люди услышали цифры, волнение усилилось.
”Нам обещают какое-то ноу-хау, обеспечивающее практически замкнутый цикл производства, который не влияет на окружающую среду, не вредит здоровью, не создает проблем, — говорит Андрей Кириллов. — Но даже если все будет проходить именно по описанной схеме, в результате мы получим 12 млн тонн известнякового порошка! Он что, будет исчезать? Его сразу будут раскупать? Мы получим практически такой же террикон пыли!”

Смертельная опасность

По словам активистов, вонь из Кохтла-Ярве при определенном направлении ветра достигает Ахтме. Это дает наглядное понимание того, на какие расстояния воздух разносит микрочастицы.

”А теперь представьте известняковый порошок — размер фракции составляет 0,074 мм, — говорит Игорь Ивановский. — Если посмотреть на карту, станет видно, что заводы Кохтла-Ярве расположены с одной стороны города. Нас периодически накрывает всякой дрянью. А теперь в Ахтме, то есть с другой стороны, появится еще один завод, и мы окажемся в ловушке. Как будут хранить эту пыль? Это же прямой путь к силикозу”.

Силикоз — профзаболевание горняков, которое провоцируется систематическим вдыханием содержащей диоксид кремния пыли. В легких разрастается соединительная ткань, образуются узелки, резко снижается возможность легких перерабатывать кислород. Заболевание необратимо и неизлечимо. Население Ахтме панически боится того, что и так уже имеющие проблемы с дыханием дети получат страшный диагноз.

”Утверждение, что в итоге образуется 12 млн тонн пыли, не соответствует действительности. Порошок будет производиться по мере поступления заказов и остатков не будет, — отмечает бизнесмен. — А предприятие следует преобладающим в Европейском союзе тенденциям в отношении безотходного производства и круговой экономики. Все материалы, образовавшиеся в процессе производства, будут продаваться в качестве продукции покупателям”.

На пять лет меньше

В регионе и без того проблем хватает. Если сравнивать количество имеющих инвалидность детей, мы увидим любопытные цифры. По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2019 года их в Ида-Вирумаа — 1806 человек, а, например, в Пярнумаа их — 608. Больше только в Тартумаа — 1963 и Харьюмаа — 3772 ребенка, но если смотреть на соотношение с количеством населения, станет ясно, что Ида-Вирумаа является уверенным лидером печальной статистики.

Это подтверждают и чиновники. ”Даже несмотря на то, что за последнее время качество окружающей среды в этом регионе улучшилось, статистика по-прежнему показывает, что средняя ожидаемая продолжительность рожденных в Ида-Вирумаа детей в среднем на пять лет меньше, чем у ребятишек, рожденных в Таллинне или Тарту”, — говорит Мяртен Лукк, советник отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья.

Как говорит Илья Масляков, еще один из группы активистов, они задавали вопросы предпринимателю, но дать ответ на вопрос, имеются ли уже контракты с предприятиями, которые будут закупать пыль, он не смог. ”Также нам не дали ответы и на то, каким образом планируют избавить Ахтме от последствий производства сланцевого масла”, — добавляет он.

”Предварительные соглашения, конечно, имеются, но понятно, что контракты не могут быть заключены без четкого понимания даты начала производства”, — отвечает предприниматель.

Сланцевое масло — еще один продукт, который предприятие собирается производить, разрабатывая террикон. И хоть его объем выглядит не столь внушительным, как известняковый порошок — всего 680 000 т, — людям, постоянно дышащим кошмарным воздухом, даже это количество кажется страшным.

Чудес не бывает

Николай Куташов. Кандидат экономических наук, бывший генеральный директор завода минеральных удобрений в Кохтла-Ярве, депутат Кохтла-Ярвеского городского собрания. Человек, хорошо знакомый со сланцевой промышленностью, не очень верит в безотходность производства.

”Если объяснить на пальцах, то в отвалах пустой породы содержание органики не выше 5%, — говорит Куташов. — Corestone Production планирует повысить этот процент до 20–22%, перемолов террикон в пыль. Полученная органика пойдет на скоростной пиролиз — то есть быстрый нагрев без доступа кислорода. Но сланец так никто никогда не перерабатывал. До сих пор нет оборудования! И тут приходит фирма, которая всего за 30 млн евро инвестиций обещает чудеса без запаха и сточных вод”.

Как говорит Николай Куташов, производство сланца без специфического запаха и фенольных вод просто невозможно. Куда будут отводить загрязненную воду? А меркаптан, который неизбежно полетит в воздух в процессе выработки?

Меркаптан — это сернистое соединение, которое добавляют к бытовому газу для обнаружения утечки по запаху. В повышенной концентрации это крайне опасное вещество может привести к летальному исходу.

Как говорит член правления Corestone Production, технология предусматривает повышение органики до 80%, а быстрый пиролиз широко используется при обработке различных материалов. Просто со сланцем работает крайне мало стран, поэтому столько вопросов.
”Что касается запаха, то технология завода Enefit‑280 позволяет работать без запаха, а фенольные воды просто сгорят в процессе производства, — говорит Кейт-Неал Салувеэр. — Это же касается и меркаптана — в воздух он не попадет. Используемая в ходе производства вода рециркулируется, так что никаких сточных вод не будет”.

Опасности нет

Технология предусматривает предварительное разделение минеральной и органической частей, что позволит более эффективно использовать ресурсы и значительно сократить объем следующего в термические процессы материала.

”А ликвидация возникающего при переработке сланца запаха возможна, и необходимая для этого технология имеется, я выше уже отвечал на этот вопрос и привел в качестве примера Enefit‑280, — утверждает бизнесмен. — Мы неоднократно заявляли, что планируемая деятельность не окажет негативного воздействия на здоровье людей. Более того, мы согласились провести стратегическую оценку воздействия на окружающую среду в ходе процедуры детальной планировки”.

Все очень подозрительно

Но люди недоверчивы. И всеми силами протестуют против намеченного на 31 октября утверждения горсобранием Кохтла-Ярве детальной планировки.

”Мы не можем доверять человеку, за плечами которого стоит множество обанкротившихся или недействующих фирм, — говорит активист Сергей Бучинский. — Его коммерческая деятельность вызывает множество вопросов. Например, нынешняя фирма, Corestone Production OÜ, появилась в результате переименования OÜ OSO Factory — фирмы, которая в апреле 2018 года уже подавала ходатайство о строительстве похожего завода в Йыхви. Тогда Департамент окружающей среды отказал в выдаче разрешения, указав на многочисленные недочеты проекта. Власти Йыхви также высказались против этого завода. Теперь появилась новая фирма, и она очень любопытна”.

Любопытна фирма тем, что не ведет никакой коммерческой деятельности. Ноль работников, ноль средств, разве что уставной капитал составляет 361 000 евро. Откуда предприятие собирается взять 30 млн евро инвестиций, на какие средства будет платить зарплату работникам — их планируется нанять 60 человек?

Как отвечает Кейт-Неал Салувеэр, Corestone Production OÜ был создан специально для этого производства. ”Но поскольку в настоящее время даже не инициирована детальная планировка, никакая существенная деятельность производиться не может, — отмечает бизнесмен. — Предприятие на 100% принадлежит OÜ Corestone, конечными владельцами которого являются частные инвесторы из Финляндии и Эстонии”.

Что касается утверждений в том, что завод уже пытались построить в Йыхви и получили отказ, тоже, как говорит бизнесмен, не все правда. ”Мы решили продолжить работу в ходе детальной планировки и оценке влияния на окружающую среду, а власти Йыхви просто поддержали детальное планирование в Кохтла-Ярве. Фирма та же, никто ничего не переименовывал”.

Чиновники осторожны

Против строительства завода на данный момент собрано более 4000 подписей. Население неоднократно посылало открытые письма как депутатам, так и в мэрию, в том числе и Валерию Корбу, советнику по развитию Кохтла-Ярве. Но ответов не было. Кто-то говорил, что не получал писем, кто-то парирует, что на ответ по закону полагается 31 день. Несмотря на то, что все сроки уже вышли…

Депутаты, от которых зависит решение о принятии или отказе в детальной планировке 31 октября, крайне осторожны в своих оценках и не горят желанием комментировать что-либо до заседания, ограничиваясь общими фразами. Однако народ беспокоится, что детальная планировка не только будет инициирована, но еще и утверждена, и Ахтме превратится в очередную промзону.

”У меня также много вопросов к господину Салувеэру, — говорит Валерий Корб, советник по развитию Кохтла-Ярве. — Мне, например, непонятна технология переработки — ее на данный момент просто не существует. Но все эти вопросы должны задаваться также и в ходе обсуждения. Надеюсь, 31 октября все это решится, исходя из законодательства ЭР. Но стоит учесть, что при отказе в детальной планировке фирма может пойти в суд”.

”Понимаете, утверждение детальной планировки может произойти только после стратегической оценки влияния на окружающую среду, а в ходе детальной планировки пре-дусмотрено привлечение к сотрудничеству не только властей, но и общественности”, — поясняет Кейт-Неал Салувеэр.

Кстати

Как отмечает Сергей Бучинский, в открытых источниках можно найти немало интересной информации о деятельности предпринимателя, замахнувшегося на ахтмеский террикон. Например, связанная с ним фирма Smart Ventures OÜ числится в должниках у фирмы по взиманию долгов Capitalinkasso (фирма ликвидирована — ред.) А если посмотреть ресурс Teatmik.ee, станет видно количество фирм, с которыми связан предприниматель, и то, что из 18 предприятий в активном состоянии находятся лишь 8. Более того, во время управления г-ном Салувеэром (2005 год), Таллиннский машиностроительный завод едва не стал банкротом, работы чуть не лишились 300 человек, а долг предприятия составил 2,5 млн крон (на самом деле, в 2005 году произошла реструктуризация предприятия, а годом позже Кейт-Неал Салувеэр стал ликвидатором фирмы AS Tallinna Masinatehas, тогда как Tallinna Masinatehas OÜ действует до сих пор).

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: