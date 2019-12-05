Нагреться за чужой счет. Как снизить счета за отопление и не позволить соседям ”воровать” ваше тепло?

”Казалось бы, благое начинание! — говорит Тамара. — Двутрубная система отопления позволяет подавать тепло в жилые помещения дома более равномерно. При этом датчики позиционировали нам как приборы, аналогичные водомерам, которые измерят, сколько именно тепла ушло на обогрев вашей квартиры, и вы будете платить только за потребленное тепло. Нам обещали, что каждый будет платить только за себя и сможет сэкономить на самой дорогой коммунальной услуге — на отоплении. Красиво звучит, правда?”

И жильцы после установки новых приборов начали вовсю экономить. Термостат позволял полностью перекрыть подачу тепла в отдельно взятую комнату, чем, например, люди, жившие вдвоем в 4-комнатной квартире, стали активно пользоваться.

”Если до этого тепло считали по квадратным метрам, — говорит Тамара, — что означало, что владельцы большей жилплощади априори должны были больше платить, то сейчас началось раздолье! Только 30% от счета за отопление было по квадратным метрам, а остальное — по датчикам. То есть, люди, живущие по одному или вдвоем в 4-комнатной квартире, но не всеми комнатами пользующиеся, быстро поняли, что им совсем не надо отапливать все помещения. Они в трех комнатах докрутили термостаты до нуля и стали отапливать только два помещения — кухню и комнату. Чем не экономия?”

Но тепло, идущее мимо них по трубам к соседям, все равно частично ”оседает” и в их холодных комнатах. В итоге у таких людей и тепло, и маленькие счета, а их соседи, стремясь обогреть свои помещения, вынуждены переплачивать за ”потерянное” тепло.

В выигрыше при подобной ситуации остаются те, кто далеко не всеми своими помещениями пользуется, и те, кто живут в середине дома. Те же, у кого семьи и дети, кому нужно тепло во всех комнатах, а также владельцы торцевых квартир и квартир на первых и последних этажах, после перехода на новую систему стали платить за отопление намного больше.

Причина кроется в потерях тепла. Тепло уходит через крышу, подвал и торцевые стены. И если, допустим, у вас квартира на пятом этаже, а соседи на втором, третьем и четвертом в части комнат перекрыли свои термостаты, то часть тепла, пока поднимется к вам из теплоузла в подвале, по пути потеряется и уйдет на обогрев всего окружающего холодного пространства. В итоге, чтобы вам обогреть свое помещение, понадобится больше теплоэнергии. И заплатите за это вы.

”Плюс из-за такой вот ”экономии” разрушается ваш дом — вследствие перепада температур возникают каналы холода, — перечисляет женщина, — в которых собирается конденсат, возникает плесень, что в итоге может привести к необратимым последствиям. Из-за таких вот ”экономов” дом потом нужно будет реновировать и вкладывать туда снова деньги”.

Честно и прозрачно