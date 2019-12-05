Нагреться за чужой счет. Как снизить счета за отопление и не позволить соседям ”воровать” ваше тепло?

Тамара отмечает, что она — не теплотехник. И для того, чтобы вникнуть во все эти нюансы, ей пришлось по крупицам собирать сведения из технической литературы, статей и просто бесед и консультаций со специалистами.
Однако когда Тамара изложила свои доводы правлению, реакция была странной.
”От меня просто… отмахнулись! — говорит женщина. — Мол, у нас в доме все хорошо, и нас все устраивает. У меня ушло некоторое время, чтобы понять: нежелание что-то менять спровоцировано не незнанием и не непониманием того, как все это работает, а целью создать группе людей определенные преференции”.
Она считает, что, по-хорошему, надо было изначально попробовать систему расчетов 50:50, а не 30:70. То есть, чтобы половина счета была по квадратным метрам, а половина — по счетчику. Но для некоторых людей весьма притягательна возможность соблюсти личный интерес любой ценой и сэкономить за чужой счет.
Затем Тамаре на глаза попалась статья специалиста из ТТУ Ааду Луйка, заведующего Таллиннской консультацией защиты прав потребителей, где он, со ссылками на исследования специалистов ТТУ, говорил о том, что процентовка 30:70 несправедлива, и счетчик на батарее вообще не может являться прибором для измерения количества потребленного тепла.
”Ведь тепло в существующих условиях многоквартирного дома невозможно доставить без потерь, поддающихся какому-либо подсчету, ни по какой трубе, а — значит, и точно измерить его потребление, в отличии от воды или электроэнергии, тоже невозможно, — подчеркивает она. — Я распечатала эту статью и понесла правлению, — рассказывает Тамара. — Ноль реакции. ”У нас все хорошо, ничего менять не будем”, — сказали они”.
Она давала читать и жителям дома. Кто-то понял, кто-то не понял.
”На самом деле, это сложная тема, и далеко не все могут в нее вникнуть. А кто-то и не захотел, — рассказывает ревизор. — Их логика проста: после меня — хоть потоп. Пусть дом скоро разрушится, зато я сейчас сэкономлю. А потом меня люди стали на улице останавливать, приглашать в квартиру и просить о помощи: у них в квартирах появилась плесень, некоторые жаловались на хронический бронхит”.
Тамара говорит, что снова стала поднимать вопрос об изменении расчетов за отопление на собрании. Стала говорить, что нужно заменить термостаты — на такие, которые бы не позволяли выкручивать до нуля и полностью перекрывать подачу тепла. Но это удалось сделать только когда сменили правление.
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