05.12.2019, 10:21

Нагреться за чужой счет. Как снизить счета за отопление и не позволить соседям ”воровать” ваше тепло?

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Оксана Авдеева
EST 3
Eurod
EurodFoto: Madis Veltman

Графа ”отопление” — наиболее затратная статья коммунальных расходов в отопительный период. И если в доме стоят датчики тепла (которые еще называют ”теплосчетчик”), то принцип расчетов за тепло играет важную роль, пишет "МК-Эстония".

Как выясняется, только изменив методику, можно создать в доме несправедливость, когда сосед будет платить за соседа, или же восстановить справедливость, снизив ряду людей счета за отопление. Это прекрасно видно на опыте отдельно взятого дома, который, возможно, будет полезен и другим КТ в Эстонии.

Жительница Таллинна Тамара, будучи председателем ревизионной комиссии, была вынуждена по просьбе жильцов в течение ряда лет заниматься вопросом отопления. Она обнаружила вопиющую несправедливость в расчетах и постаралась ее исправить.
А именно: существующий порядок расчетов позволяет некоторым греться за счет соседа и платить копейки, в то время как другие жильцы вынуждены платить за отопление намного больше. У нее ушли на это годы, но сейчас в отдельно взятом доме систему расчетов удалось поменять.

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Минусы ”экономии”

”Я купила квартиру в пятиэтажном доме в 2001 году, — рассказывает Тамара. — Бывший кооперативный дом, весьма элитный, всего 10 квартир в подъезде, по две на каждой лестничной площадке — 3-комнатная и 4-комнатная. Жить стала я здесь в 2002 году, а в 2003 меня избрали в ревизионную комиссию”.

Какое-то время все было хорошо, но в 2008 году дом взял большой кредит на реновацию системы отопления. Заменили однотрубную систему на двутрубную, вместо старых радиаторов поставили новые, и в каждой квартире на каждом радиаторе установили датчик и термостат.

”Казалось бы, благое начинание! — говорит Тамара. — Двутрубная система отопления позволяет подавать тепло в жилые помещения дома более равномерно. При этом датчики позиционировали нам как приборы, аналогичные водомерам, которые измерят, сколько именно тепла ушло на обогрев вашей квартиры, и вы будете платить только за потребленное тепло. Нам обещали, что каждый будет платить только за себя и сможет сэкономить на самой дорогой коммунальной услуге — на отоплении. Красиво звучит, правда?”

И жильцы после установки новых приборов начали вовсю экономить. Термостат позволял полностью перекрыть подачу тепла в отдельно взятую комнату, чем, например, люди, жившие вдвоем в 4-комнатной квартире, стали активно пользоваться.

”Если до этого тепло считали по квадратным метрам, — говорит Тамара, — что означало, что владельцы большей жилплощади априори должны были больше платить, то сейчас началось раздолье! Только 30% от счета за отопление было по квадратным метрам, а остальное — по датчикам. То есть, люди, живущие по одному или вдвоем в 4-комнатной квартире, но не всеми комнатами пользующиеся, быстро поняли, что им совсем не надо отапливать все помещения. Они в трех комнатах докрутили термостаты до нуля и стали отапливать только два помещения — кухню и комнату. Чем не экономия?”

Но тепло, идущее мимо них по трубам к соседям, все равно частично ”оседает” и в их холодных комнатах. В итоге у таких людей и тепло, и маленькие счета, а их соседи, стремясь обогреть свои помещения, вынуждены переплачивать за ”потерянное” тепло.
В выигрыше при подобной ситуации остаются те, кто далеко не всеми своими помещениями пользуется, и те, кто живут в середине дома. Те же, у кого семьи и дети, кому нужно тепло во всех комнатах, а также владельцы торцевых квартир и квартир на первых и последних этажах, после перехода на новую систему стали платить за отопление намного больше.
Причина кроется в потерях тепла. Тепло уходит через крышу, подвал и торцевые стены. И если, допустим, у вас квартира на пятом этаже, а соседи на втором, третьем и четвертом в части комнат перекрыли свои термостаты, то часть тепла, пока поднимется к вам из теплоузла в подвале, по пути потеряется и уйдет на обогрев всего окружающего холодного пространства. В итоге, чтобы вам обогреть свое помещение, понадобится больше теплоэнергии. И заплатите за это вы.

”Плюс из-за такой вот ”экономии” разрушается ваш дом — вследствие перепада температур возникают каналы холода, — перечисляет женщина, — в которых собирается конденсат, возникает плесень, что в итоге может привести к необратимым последствиям. Из-за таких вот ”экономов” дом потом нужно будет реновировать и вкладывать туда снова деньги”.

Честно и прозрачно

Тамара отмечает, что она — не теплотехник. И для того, чтобы вникнуть во все эти нюансы, ей пришлось по крупицам собирать сведения из технической литературы, статей и просто бесед и консультаций со специалистами.

Однако когда Тамара изложила свои доводы правлению, реакция была странной.
”От меня просто… отмахнулись! — говорит женщина. — Мол, у нас в доме все хорошо, и нас все устраивает. У меня ушло некоторое время, чтобы понять: нежелание что-то менять спровоцировано не незнанием и не непониманием того, как все это работает, а целью создать группе людей определенные преференции”.

Она считает, что, по-хорошему, надо было изначально попробовать систему расчетов 50:50, а не 30:70. То есть, чтобы половина счета была по квадратным метрам, а половина — по счетчику. Но для некоторых людей весьма притягательна возможность соблюсти личный интерес любой ценой и сэкономить за чужой счет.

Затем Тамаре на глаза попалась статья специалиста из ТТУ Ааду Луйка, заведующего Таллиннской консультацией защиты прав потребителей, где он, со ссылками на исследования специалистов ТТУ, говорил о том, что процентовка 30:70 несправедлива, и счетчик на батарее вообще не может являться прибором для измерения количества потребленного тепла.

”Ведь тепло в существующих условиях многоквартирного дома невозможно доставить без потерь, поддающихся какому-либо подсчету, ни по какой трубе, а — значит, и точно измерить его потребление, в отличии от воды или электроэнергии, тоже невозможно, — подчеркивает она. — Я распечатала эту статью и понесла правлению, — рассказывает Тамара. — Ноль реакции. ”У нас все хорошо, ничего менять не будем”, — сказали они”.

Она давала читать и жителям дома. Кто-то понял, кто-то не понял.

”На самом деле, это сложная тема, и далеко не все могут в нее вникнуть. А кто-то и не захотел, — рассказывает ревизор. — Их логика проста: после меня — хоть потоп. Пусть дом скоро разрушится, зато я сейчас сэкономлю. А потом меня люди стали на улице останавливать, приглашать в квартиру и просить о помощи: у них в квартирах появилась плесень, некоторые жаловались на хронический бронхит”.

Тамара говорит, что снова стала поднимать вопрос об изменении расчетов за отопление на собрании. Стала говорить, что нужно заменить термостаты — на такие, которые бы не позволяли выкручивать до нуля и полностью перекрывать подачу тепла. Но это удалось сделать только когда сменили правление.

”Выяснилось, что стоить это будет более 3000 евро на весь дом, — рассказывает Тамара. — Сторонники сохранения существующего порядка вещей не хотели ничего менять, потому что это лишило бы их возможности перекрывать подачу тепла. Они аргументировали свои возражения дороговизной замены термостатов. Однако новый председатель сказала, что она готова отказаться от зарплаты, но пусть эта работа будет оплачена и не будет стоить товариществу ни цента дополнительных расходов”.

Затем заменили теплоузел в подвале. И, говорит Тамара, по словам специалистов из AS Utilitas, реновирование системы отопления правильнее было бы начинать именно с замены теплоузла.

”А в этом году мы полностью поменяли систему начисления оплаты за тепло, вернувшись к расчетам по квадратным метрам, — рассказывает Тамара. — Конечно, треть жильцов дома была против этого. Но большинство проголосовало за новый порядок расчетов. И практика показывает, что это самый честный и прозрачный способ. Нет никаких непонятных коэффициентов, условных единиц и непонятных расчетов, все четко и ясно, кто за что и сколько платит. И никто больше не нагревается за чужой счет”.

Сотня евро в год

Если посмотреть счета за отопление в этом доме за прошлые годы, то видно, что одни жители дома платили в разы меньше, чем другие. К примеру, у хозяйки 3-комнатной квартиры в середине дома по счетчику за отопление выходило в феврале 0,07 евро. А у хозяйки такой же квартиры, но которая не перекрывала вентили, — 26,62 евро. Или, например, одному жильцу дома счетчик насчитывал за тепло всего 6,64 евро, а второму (владельцу квартиры такого же метража) — 81,39 евро.

В среднем же соотношение счетов тех, кто экономит за счет соседей, и тех, кто платит по-честному, было 1:3. То есть те, кто перекрывал тепло и нагревался за чужой счет, платили 20 евро за 3-комнатную квартиру, а честные люди — 70 евро. В 4-комнатных соотношение было 30 евро и 100 евро соответственно.

По предварительным подсчетам нового правления, хозяева квартир на первых и последних этажах, а также в торцах этого дома после смены методики расчетов будут платить за отопительный сезон на 50–100 евро меньше.

"МК Эстония"
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