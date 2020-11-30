Мужчина в отчаянии: "начальник то не платит зарплату, то дает меньше работы. Разве так можно?"

"Работодатель регулярно не выплачивает зарплату. Сначала были отговорки, что коронавирус, сложное время, просил войти в положение, поверить. Потом стал давать меньше работы. Я-то готов работать, кому же деньги будут лишними, но работы достаточно не дают. Последний раз дал зарплату с задержкой, сказал, что работаем меньше, поэтому и денег меньше выплатил. А сейчас и вовсе говорит, что наличными будет отдавать. Что это ничего не меняет, просто не через банк, а на руки. Я не знаю, что делать. Разве так можно? Куда обращаться?", — спрашивает мужчина.

От редакции:

Заработная плата — это плата, о которой стороны договорились и которую работодатель выплачивает работнику за его труд. Таким образом, заработная плата должна быть указана в трудовом договоре работника, но также может быть установлена и коллективным договором. Об этом напоминает Трудовая инспекция. В договоре указывается именно брутто-зарплата, то есть до вычета всех налогов.

Согласно закону, зарплата может выплачиваться по меньшей мере один раз в месяц. Можно и чаще. День или дни выплат должны быть согласованы в трудовом договоре. Если работодатель не выплачивает зарплату вовремя, у сотрудника есть право потребовать возмещение за просрочку в размере 8% в год или 0,02% в день от подлежащей перечислению суммы.

Как правило, работодатель переводит деньги на банковский счет сотрудника, но может выдавать и наличными, в этом нет ничего противозаконного, если со всей суммы за работника платятся налоги.

В Законе о трудовом договоре не говорится, на чем должна основываться зарплата. Она может быть почасовой, договорной или сдельной — за выполнение какого-то объема работ, например. Работник и работодатель сами договариваются, как рассчитывается заработная плата и из чего она состоит. Это должно быть отражено в трудовом договоре.

Размер заработной платы, по информации Трудовой инспекции, можно изменять только по договоренности. Одностороннее изменение разрешено лишь при временном уменьшении заработной платы в случае непредоставления работы. Такое может быть, например, в ситуации, когда работодатель не может предоставить работу, и у него нет денежных средств для выплаты заработной платы. Перед уменьшением зарплаты необходимо проинформировать работников и проконсультироваться с ними. Если работник не согласен с уменьшением, он может прервать трудовые отношения, чему по аналогии с сокращением следует компенсация.