Мужчина недоволен, что в Ласнамяэ мало почтовых отделений: "это дискриминация по национальному признаку!"

"Здравствуйте! Обратились мы с заявлением от жителей Ласнамяе в Omniva по поводу того, что в Ласнамяэ должно быть пять почтовых отделений по числу жителей: на 20 000 жителей одно почтовое отделение. В Ласнамяэ 116 000 жителей! Получили ответ, что в Таллинне должно быть 22 отделения, так и есть 22. То есть в других районах больше. А Ласнамяэ обойдется. Это, в принципе, дискриминация по национальному признаку, то есть в Ласнамяэ живет 40 000 эстонцев, и для них два отделения"

От редакции:

”Количество почтовых отделений определяется Законом о почте в зависимости от количества жителей местного самоуправления. В соответствии с количеством жителей в Таллинне должно быть 22 почтовых отделения, и это требование выполнено. Однако законодательно не определено количество почтовых отделений в зависимости от количества жителей района, — отвечает руководитель подразделения каналов обслуживания Omniva Эве Вукс. — Очередь в почтовых отделениях увеличивается в один месяц в году — в декабре, так как в конце года происходит большой наплыв посылок. Чтобы избежать очередей, мы рекомендуем отдавать предпочтение различным каналам самообслуживания при доставке почты. Например, на сайте Omniva можно удобно все оформить”.

Эве Вукс добавляет, что из-за Covid-19 также необходимо выполнять распоряжения правительства Эстонской Республики, в том числе обеспечивать определенное количество клиентов в зале обслуживания почтового отделения. В связи с этим в зале обслуживания в Lasnamäe Centrum одновременно могут находиться 10 посетителей. Введение ограничения привело к тому, что некоторым клиентам, к сожалению, приходится стоять в очереди за пределами зала ожидания. Но чтобы люди не мерзли на улице, в обоих отделениях Ласнамяэ было введено отслеживание номера своей очередь по QR-коду на смартфоне. Чтобы освоить эту опцию, можно обратиться за помощью к работникам почтового отделения.

”Мы временно открыли дополнительный пункт доставки посылок для жителей по адресу Палласти, 28. Мы рассматриваем возможность увеличения в конце следующего года количества временных пунктов доставки посылок в Ласнамяэ по мере необходимости, — добавляет Вукс.- В качестве дополнительной опции житель района может за небольшую плату пригласить домой почтальона, с чьей помощью он сможет выполнять все те же операции, что и в почтовом отделении. Чтобы воспользоваться услугой, вы должны заполнить форму на сайте Omniva или позвонить в службу поддержки клиентов по телефону 661 6616”.