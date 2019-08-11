Мужчина не понимает, почему он должен судебным исполнителям в 10 раз больше положенного?

Еще у Анатолия есть выписки из тюрьмы, где общая сумма долга составляет уже 17 905,79 евро, но не указывается, сколько и за что он должен. Поэтому, поясняет судебный исполнитель, и могло возникнуть впечатление, что это судебные исполнители накрутили столько.

”Реальный остаток долга всегда можно узнать, обратившись к своему судебному исполнителю, — советует специалист. — Если у вас их несколько, то каждому из них нужно сделать письменный запрос. Когда каждый судебный исполнитель ответит, Анатолий может сверить полученные данные с теми, которые у него на руках из выписки из тюрьмы. И в случае возникновения вопросов связаться с тем, кто выдал ему выписку, либо с судебными исполнителями”.

В запросе к судебному исполнителю должник может написать, что желает узнать, какова была первоначальная сумма долга, сколько добавилась плата, сколько погашено, сколько составляет остаток основного долга и сколько — остаток по плате судебного исполнителя. У должника есть также право запрашивать любую информацию по своему делу от судебного исполнителя и напрямую от него получать разъяснения.

Ни больше, ни меньше

Сколько и за что может требовать судебный исполнитель, строго регулируется законом.

Исполнительные расходы это — плата за начало исполнительного производства, основная плата судебного исполнителя, дополнительная плата судебного исполнителя за совершение отдельных исполнительных действий (например, продажа имущества на торгах), непосредственно расходы по исполнению (например, почтовые или транспортные расходы).

Размер платы за начало исполнительного производства зависит от размера денежного требования и расходов, которые возникают при разыскивании должника для вручения ему извещения о начале исполнительного производства.

После того, как должник получил извещение о начале исполнительного производства, ему дается срок, в который он может оплатить долг добровольно. И в этот срок должник может заплатить сам долг и только плату за начало производства. Таким образом минимизировав расходы по исполнению.

Если должник не платит долг добровольно, то по истечении срока добровольного исполнения к сумме долга добавляется еще и основная плата судебного исполнителя.

Если сумма долга поступает со счета должника в результате ареста счета в течение трех рабочих дней, то размер основной платы составит 22 евро.

Если же требование не удалось взыскать путем ареста счета в течение трех рабочих дней с момента ареста, то размер основной платы судебного исполнителя будет определяться согласно статье 35 Закона о судебных исполнителях. Например, если требование составляет 200 евро, то основная плата будет составлять 90 евро, а при требовании в 10 000 евро плата составит уже 830 евро.

Сколько нужно будет заплатить судебному исполнителю?

Если оплатить добровольно и сразу, то:

Долг = требование + плата за начало исполнительного производства

Плата за начало производства зависит от размера требования:

до 50 евро — 15 евро

от 51 до 5000 евро — 30 евро

больше 5000 евро — 60 евро

Если пришлось арестовать счет и деньги поступили судебному исполнителю в течение трех рабочих дней, то:

Долг = требование + двойная плата за начало производства + 22 евро + расходы (например, почтовые) Если в течение трех рабочих дней с момента ареста счета денег не поступило, то:

Долг = требование + двойная плата за начало производства + основная плата + расходы.

Основная плата зависит от размера требования:

200 евро — 90 евро

300 евро — 105 евро

500 евро — 130 евро

1000 евро — 225 евро

2000 евро — 380 евро

5000 евро — 570 евро

10 000 евро — 870 евро

20 000 евро — 1350 евро

Если понадобились сложные с юридической точки зрения или длительные исполнительные действия, то:

Долг = требование + двойная плата за начало производства + основная плата + расходы + дополнительная плата (до 3% от стоимости имущества, которое пришлось продавать)

NB! Ко всем суммам добавляется 20% налога с оборота.