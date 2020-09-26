Мужчина из Таллинна в отчаянии: "стоматолог испортил мне зубы!"

"Добрый день! Я обратился к доктору одной из стоматологических клиник (название клиники редакции известно. — Прим. ред.) с зубной болью. Он сверлил мне коронку, потом зубилом и молотком выбил, но вместе с куском зуба. Поставил на место, но с нарушением прикуса, сейчас я не могу жевать этой стороной. Я написал жалобу в информацию клиники. Меня направили к другому доктору, тот помощи не оказал, посмотрел в рот и сказал, что надо все зубы вырвать и ставить имплантаты — ”больше я вам ничем не помогу”. Просто отфутболил меня.

Я опять написал жалобу, что мне испортили коронку, сломали зуб и воткнули коронку с нарушением прикуса. Мне нанесли моральный, материальный ущерб и физическую боль. Реакции со стороны клиники на вторую жалобу не последовало. Прошу разобраться и оказать мне помощь. Мне 61год, я не могу позволить себе имплантаты.

Такое же письмо написал в Департамент здоровья, отправили меня в Больничную кассу. Написал в Больничную кассу, жду ответа. Звонил в Департамент защиты потребителя, они тоже не занимаются этими проблемами. Департаментов много, но никто ничем не занимается, очень обидно. Не знаешь, куда обратиться за помощью".

От редакции:

В случае, если есть сомнения в качестве медицинской услуги, необходимо обратиться к совещательной экспертной комиссии по качеству медицинских услуг, действующей под эгидой Министерства социальных дел. Экспертная комиссия по качеству медицинских услуг — это совещательная комиссия. Ее цель — оценка качества оказываемой пациенту медицинской услуги, а также представление предложений в соответствии с оценкой Департаменту здоровья, Больничной кассе Эстонии и производителям медицинских услуг.

Если комиссия обнаружила врачебную ошибку, она сообщает об этом совершившему ошибку врачу и медицинскому учреждению, а также при необходимости вносит предложение объединению по специальности проверить компетентность медицинского работника. Комиссия может в своем решении вносить предложения, давать рекомендации или советы, но не может обязать врача или медицинское учреждение компенсировать пациенту ущерб, возникший в результате врачебной ошибки. Для получения финансового возмещения пациент может обратиться в суд.