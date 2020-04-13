Мужчина интересуется: "родственники переводят на мой счет деньги. Считается ли это доходом?"

"Объясните мне, непонимающему пенсионеру: пенсия у меня сейчас 468,24 евро, а в апреле прибавят, и будет больше 6000 евро годовой доход. Дети по возможности помогают мне, перечисляют на мой счет немного из своей зарплаты, облагаемой налогом. Можно в руки дать, но, так как я стар, мне удобнее рассчитываться карточкой. Получается, что у меня будут брать налог и с излишка пенсии, и с помощи детей, за которую они уже заплатили налог? Спасибо".

От редакции:

Если ваш годовой доход меньше 14 400 евро, то есть 1200 евро в месяц, то вы можете использовать максимальное освобождение от налога, составляющее 6000 евро в год или 500 евро в месяц. Таким образом, если после повышения пенсии годовой доход станет больше 6000 евро, то 6000 евро облагаться налогом не будет, а с остальной части придется заплатить подоходный налог.

Сумма дохода — это заработная плата и иная плата, например, плата за оказание услуги, доход от предпринимательства, прибыль от продажи имущества, доход от сдачи в аренду, проценты, дивиденды, налогооблагаемая пенсия, пособие, стипендия, премия, возмещение или иной доход.

У Налогово-таможенного департамента нет автоматического доступа к банковскому счету человека, чтобы видеть, кто и за что переводит ему деньги. Но в случае обоснованной необходимости департамент может запросить у банка выписки. Если дети переводят деньги на счет с пометкой, что это подарок, финансовая помощь и т. п. , проблем возникнуть не должно, так как такие переводы не считаются доходом и не облагаются налогом.