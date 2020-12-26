Можно ли наследовать накопления второй пенсионной ступени?

На данный момент в Эстонии открыто более 762 000 пенсионных счетов. То есть такое количество жителей присоединено ко второй пенсионной ступени и имеет на этих счетах какие-то накопления. Со следующего года у всех появится возможность забрать свои деньги. Те же, кто не сделает этого, получат деньги, выйдя на пенсию. Но, к сожалению, предсказать, кто сколько проживет, невозможно, а подумать о делах насущных стоит уже сейчас. Может быть, кого-то не станет всего за месяц до выхода на пенсию, а кто-то скончается через полгода после этого. Что будет тогда с деньгами, которые этот человек ежемесячно откладывал в свою вторую пенсионную ступень? Имеют ли наследники право на эти деньги?

Прежде всего стоит разобрать два разных по своей сути сценария.

Первый — когда человек продолжает работать, копить средства на своем пенсионном счете, но внезапно умирает, не дожив до выхода на пенсию.

Во втором сценарии человек сначала выходит на пенсию, принимает решение, как будет получать накопленные во второй пенсионной ступени деньги, возможно, даже получает их какое-то время в качестве ежемесячной прибавки к основной пенсии, а потом умирает.

Накопления — это наследство

Разберем подробнее первый сценарий.

”Накопления второй ступени — личное имущество, и наследники могут выбирать, получить накопленную сумму деньгами, заплатив 20-процентный подоходный налог, или распорядиться о зачислении унаследованных паев на свой пенсионный счет, чтобы позднее решить, что делать дальше. В этом случае подоходный налог платить не надо, — рассказывает руководитель сферы инвестирования и пенсии Swedbank Кайре Пейк. — Можно использовать параллельно оба варианта — часть накоплений снять деньгами, а другую часть зачислить на пенсионный счет”.

Советник отдела страховой политики Министерства финансов Керту Федотов подтверждает, что паи фонда обязательной накопительной пенсии передаются по наследству.

”Следующей осенью всем желающим будет предложено вместо пенсионного фонда или в дополнение к нему завести для накоплений пенсионный инвестиционный счет. Деньги на этом счете и приобретенные с его помощью финансовые активы также передаются по наследству, как паи пенсионного фонда”, — добавляет чиновник министерства.