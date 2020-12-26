Можно ли наследовать накопления второй пенсионной ступени?

Пенсионная реформа, которая поэтапно уже вступает в силу, затрагивает разные аспекты второй пенсионной ступени, а потому порождает много непонимания. Вот и новый вопрос не заставил себя долго ждать — если накопления можно забрать, можно ли передать их по наследству? Ведь это личные деньги человека, и будет обидно, если в случае его безвременного ухода накопленная пенсия просто пропадет. ”МК-Эстония” попробовала разобраться во всех нюансах этого непростого вопроса.
На данный момент в Эстонии открыто более 762 000 пенсионных счетов. То есть такое количество жителей присоединено ко второй пенсионной ступени и имеет на этих счетах какие-то накопления. Со следующего года у всех появится возможность забрать свои деньги. Те же, кто не сделает этого, получат деньги, выйдя на пенсию. Но, к сожалению, предсказать, кто сколько проживет, невозможно, а подумать о делах насущных стоит уже сейчас. Может быть, кого-то не станет всего за месяц до выхода на пенсию, а кто-то скончается через полгода после этого. Что будет тогда с деньгами, которые этот человек ежемесячно откладывал в свою вторую пенсионную ступень? Имеют ли наследники право на эти деньги?
Прежде всего стоит разобрать два разных по своей сути сценария.
Первый — когда человек продолжает работать, копить средства на своем пенсионном счете, но внезапно умирает, не дожив до выхода на пенсию.
Во втором сценарии человек сначала выходит на пенсию, принимает решение, как будет получать накопленные во второй пенсионной ступени деньги, возможно, даже получает их какое-то время в качестве ежемесячной прибавки к основной пенсии, а потом умирает.
Накопления — это наследство
Разберем подробнее первый сценарий.
”Накопления второй ступени — личное имущество, и наследники могут выбирать, получить накопленную сумму деньгами, заплатив 20-процентный подоходный налог, или распорядиться о зачислении унаследованных паев на свой пенсионный счет, чтобы позднее решить, что делать дальше. В этом случае подоходный налог платить не надо, — рассказывает руководитель сферы инвестирования и пенсии Swedbank Кайре Пейк. — Можно использовать параллельно оба варианта — часть накоплений снять деньгами, а другую часть зачислить на пенсионный счет”.
Советник отдела страховой политики Министерства финансов Керту Федотов подтверждает, что паи фонда обязательной накопительной пенсии передаются по наследству.
”Следующей осенью всем желающим будет предложено вместо пенсионного фонда или в дополнение к нему завести для накоплений пенсионный инвестиционный счет. Деньги на этом счете и приобретенные с его помощью финансовые активы также передаются по наследству, как паи пенсионного фонда”, — добавляет чиновник министерства.
Но совсем не обязательно при выходе на пенсию немедленно принимать решение о том, что делать со своими накоплениями во второй пенсионной ступени. Можно начать получать пенсию по старости, но отсрочить получение денег из своих накоплений.
Таким образом, поясняет Керту Федотов, если человек уже вышел на пенсию и имеет паи пенсионного фонда или финансовые активы на пенсионном инвестиционном счете, они будут по-прежнему передаваться по наследству, так как являются его имуществом.
Чтобы получить причитающееся, наследники должны подать в любое отделение банка, в котором у покойного были паи пенсионного фонда или инвестиционный счет, нотариально оформленную копию свидетельства о праве на наследство.
Пенсия от банка
Теперь подробнее остановимся на втором сценарии, при котором человек все-таки выходит на пенсию и принимает решение о том, что сделать со своими накоплениями. С 1 января 2021 года можно будет выйти на пенсию второй ступени до достижения пенсионного возраста, но не раньше, чем за пять лет до этого.
Существует три варианта получения пенсии второй ступени. Во-первых, единовременная выплата. То есть любой пенсионер по возрасту еще за пять лет до получения этого статуса может забрать свои накопленные во второй ступени деньги, заплатив подоходный налог по пониженной ставке 10%. Таким образом, его накопления из финансовых активов перейдут в деньги и станут его собственностью, которой можно распоряжаться по своему усмотрению и которая в случае смерти пенсионера перейдет наследникам.
Во-вторых, существует фондовая пенсия. Она представляет собой регулярные выплаты в течение оговоренного периода времени за счет накоплений в пенсионном фонде. Для выплаты фондовой пенсии договор заключается с банком. В договоре устанавливается срок, в течение которого пенсия будет выплачиваться, например, 10, 15 лет, 22 года и т. п. , и периодичность выплат — раз в месяц, раз в квартал или раз в год.
Например, вы установите срок выплаты фондовой пенсии 15 лет. В этом случае накопленные в ваших фондах активы будут разделены на 15 лет — так рассчитывается количество паев, изымаемых при каждой выплате. По прошествии 15 лет в вашей второй ступени активов больше не будет, и выплаты по фондовой пенсии прекратятся.
”Фондовая пенсия — это срочный тип выплаты, при котором человек использует паи пенсионного фонда на своем счете для получения регулярных отчислений. Паи остаются на пенсионном счете и делятся на периоды выплаты. Перед каждой выплатой соответствующая часть паев пенсионного фонда продается, и выплачиваются деньги, полученные от продажи, — объясняет руководитель по развитию бизнеса AS SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин. — Выплаты будут производиться до тех пор, пока будет достаточно паев. Когда все паи проданы, выплата фондовой пенсии также заканчивается. Если человек умирает до окончания периода фондовой пенсии, неиспользованные паи достаются наследникам”.
Подстраховаться на пенсии
Но есть еще и третий вариант получения пенсии второй ступени — это пенсионный договор со страховым обществом. Он может быть срочным, ради которого можно потратить все активы пенсионного фонда или только часть. Схема выплат по срочному договору схожа с фондовой пенсией — регулярные отчисления в течение оговоренного периода времени. Только в случае фондовой пенсии паи периодически продают, их стоимость может меняться в зависимости от ситуации на фондовом рынке, соответственно, и сумма отчислений может быть то больше, то меньше в разные моменты.
При срочной пенсии от страхового общества в договоре устанавливается не только срок и периодичность, но и сумма платежей, исходя из того страхового взноса, который пенсионер сделал. Иными словами, пенсионер доверяет активы или часть активов своего пенсионного фонда разом страховому обществу, а оно обязуется регулярно платить ему определенные суммы в течение какого-то срока. Стоит отметить, что такие срочные пенсии не распространены в Эстонии — сложно найти страховое общество, которое их предлагает.
Кроме того, существует пожизненный пенсионный договор со страховым обществом. Он более популярен, но в нем — в отличие от срочного — много нюансов.
Пеэтер Шамардин, руководитель по развитию бизнеса AS SEB Varahaldus, отмечает, что цель пожизненного пенсионного договора — гарантировать, что человек будет получать регулярные пенсионные выплаты на протяжении всей своей жизни. Для этого человек переводит деньги, накопленные во второй ступени, страховому обществу, которое в свою очередь обязуется делать пенсионные выплаты в согласованном размере и с согласованной периодичностью в течение всей жизни человека.
”После вступления в силу пенсионного договора деньги переходят в собственность страхового общества. То есть паи пенсионных фондов продаются, а деньги получает компания по страхованию жизни. После продажи паев больше нет активов, которые можно было бы завещать, — объясняет Пеэтер Шамардин. — Это важно отметить, поскольку иногда у читателя может сложиться впечатление, что деньги по-прежнему принадлежат человеку”.
Советник отдела страховой политики Министерства финансов Керту Федотов добавляет, что, если после выхода на пенсию человек заключил пенсионный договор со страховым обществом, выплата пенсии прекращается, когда он умирает. Размер пенсии согласовывается при заключении договора, и страховое общество не имеет права требовать от страхователя дополнительных денег либо уменьшать размер его пенсии, если страхователь живет дольше ожидаемой продолжительности жизни — и в таком договоре завещание не предусмотрено.
Дольше жить выгоднее
”После вступления в силу договора клиент имеет право потребовать от компании выплату пожизненной пенсии, — констатирует Пеэтер Шамардин. — Никто не знает, сколько проживет конкретный человек. Но обязательство по выплате пожизненной пенсии каждому страховое общество выполняет за счет того, что делает выплаты тем, кто живет дольше среднего, за счет тех, кто умирает раньше”.
Иными словами, в момент заключения договора со страховым обществом, а точнее, со дня, когда договор вступает в силу (в течение 14 дней его можно еще расторгнуть), пенсионер безвозвратно передает свои накопления страховому обществу. А оно в свою очередь обязуется всю жизнь отчислять пенсионеру оговоренную сумму вне зависимости от того, хватит на это его собственных накоплений или нет. Прожил пенсионер три месяца после заключения договора — все накопления остались у страхового общества и пошли на покрытие расходов по другим выплатам. Прожил пенсионер 105 лет, хотя его накопления закончились еще в 85 лет — он все равно до конца жизни продолжил получать свои зафиксированные в договоре регулярные отчисления по второй ступени.
Но на случай преждевременной кончины можно подстраховаться.
”При заключении пенсионного договора можно выбрать гарантийный период. Если договор заключен с гарантийным периодом и страхователь умирает раньше, пенсия до конца этого периода, указанного в договоре, будет выплачиваться бенефициару (получателю денег). Либо вся сумма может быть выплачена ему разом. Если страхователь умирает позже, чем истекает гарантийный период, договор продолжает действовать, как обычный договор пожизненной пенсии”, — говорит Керту Федотов.
Пеэтер Шамардин отмечает, что SEB предлагает эту возможность своим клиентам, которые имеют право выбирать гарантийный период и устанавливать его по своему усмотрению на срок до 30 лет.
”На практике бенефициары предпочитают снимать сразу всю сумму. Бенефициара может назначить сам клиент, однако не обязан это делать. Если он не назначен, бенефициарами становятся наследники, — объясняет руководитель по развитию бизнеса AS SEB Varahaldus. — Если человек доживает до конца гарантийного периода, в случае его смерти никакие выплаты не производятся”.
Стоит отметить, что в случае пенсионного договора с гарантийным периодом размер выплат будет несколько меньше, чем в случае договора без него. Разница будет тем значительнее, чем продолжительнее будет гарантийный период.
”На мой взгляд, есть еще один важный момент, о котором мало говорят. Достигшие пенсионного возраста люди, которые уже получают пожизненную пенсию по заключенному до 2021 года пенсионному договору, будут иметь право расторгнуть свой пенсионный договор в первом квартале 2021 года, если того пожелают. Это разовая акция. Она означает, что человек отказывается от пожизненных выплат и одновременно получает деньги, которые еще не были выплачены по договору. Он сможет получить их в сентябре”, — добавляет Пеэтер Шамардин.
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