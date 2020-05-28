"Меня поражает и возмущает такая "помощь!" Мужчина недоволен действиями Кассы по безработице и банков

"Меня поражает и возмущает ”помощь” от государства и Кассы по безработице. Оказывается, не облагаемый налогом минимум в 500 евро для них не действует, и с 70% зарплаты, которую Касса по безработице компенсирует, они еще берут подоходный налог. То есть, по сути, 50% зарплаты компенсируют. Люди строят планы на свой доход, а тут такой облом. Почему бы сразу не сообщить? Наверно потому, что 70% звучит намного лучше, чем 50%. Хотя на веб-странице Кассы по безработице гордо сообщается, что вместе с работодателем должны выплатить как минимум минималку 584 евро, что в нетто составляет 559,73 евро.

Итого моя мама получила 502 евро, когда брутто было 596 евро. Бухгалтер говорит, что, мол, вы возмущаетесь — вы ведь получили даже больше минимума. Однако в кармане почему-то не бренчит.

Намного более цинична ”помощь” от банков. Основную часть можете не платить, но интресс впустую платить обязаны. За полгода 800 евро интрессов, которые банк нахально положит в карман, плюс после добавляется 5 евро ежемесячно, ибо основная часть распределяется по последующим месяцам. Итого 1500 евро за 25-летний кредит плюс 800 евро за впустую выплаченные интрессы. Надо было бы дать чистый отпуск по платежам, но нет. Надо же получить выгоду на людском горе.