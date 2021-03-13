Медвежья услуга | Могут ли мошенники использовать фото потерянных документов

Она рассказывает о двух зарегистрированных в 2020 году преступлениях по статье о краже идентичности с помощью документов, которые были утеряны или сфотографированы несколько нет назад.
”В одном случае женщина обратилась в полицию с заявлением, что на одном портале купли-продажи неизвестное лицо покупает вещи и не платит за покупки. Для осуществления покупок неизвестный мошенник использовал сделанную в 2016 году фотографию ID-карты, подтверждая ею перед продавцами свою личность и честность намерений. Людям, которые не получили денег за продаваемые товары, был нанесен ущерб более чем в 200 евро”, — говорит Яна Фролова.
Во втором случае жительница Эстонии обнаружила, что ее данными злоупотребили, когда получила сообщение о неоплаченном долге от инкассо-фирмы. Оказалось, что на ее имя с помощью ее ID-карты был оформлен договор для получения услуг одной фирмой. Счета остались неоплаченными, и фирма обратилась для взыскания долга в инкассо, когда требование по счетам составило почти 450 евро. Женщина потеряла документ в 2017 году, но не сообщила о пропаже.
”В случае, если пропал, потерян или украден ваш документ, следует как можно быстрее сообщить об этом в Департамент полиции и погран-охраны. Особенно быстро надо действовать, если человек по каким-то причинам хранил конверт с ПИН-кодами от карты вместе с ней и одновременно пропало и то, и другое”, — говорит Яна Фролова.
Умельцы найдут лазейки
В Инспекции по защите данных отмечают, что спрогнозировать ущерб от копии (фото) документов сложно, но все же стоит быть осмотрительнее.
”Смею предположить, что одна копия не нанесет большого вреда, так как только на ее основании нельзя, например, взять кредит. Но можно, имея какие-либо данные человека, получить доступ к его другим данным и иным способом использовать их. Например, сделать конто в э-магазине или поддельную страницу в Фейсбуке, через которую потом проворачивать мошеннические схемы. В определенных ситуациях мошенник может найти и дополнительные данные”, — говорит Сигне Хейберг, советник Инспекции защиты данных.
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Как часто нужно менять постельное белье
Абрамович решил сделать шикарный подарок Тухелю
Вакцинацию препаратом AstraZeneca прекращают