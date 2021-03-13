Медвежья услуга | Могут ли мошенники использовать фото потерянных документов

Бывает, что нежданно-негаданно человек находит на улице чужие документы. Как правило, из лучших побуждений нашедший фотографирует свою находку и публикует фото в социальных сетях, где в считанные минуты его увидят тысячи и даже сотни тысяч людей. Вполне возможно, что цель будет достигнута, владелец отыщется и получит свои документы в целости и сохранности. Но само изображение вполне может остаться на просторах интернета, или же находчивые мошенники могут сохранить его у себя с недобрыми намерениями.

И хорошо, если автор фотографии предусмотрительно прикрыл личные данные владельца документов, написанные на них (например, личный код человека или номер банковской карты). Но, увы, часто в сообщениях о находках все данные владельца документов — как на ладони. В результате такой опрометчивости мошенники могут применить эти данные в корыстных целях.

Конечно, использовать их не так просто, поскольку в большинстве случаев все же нужно наличие самого документа и вспомогательных паролей/пин-кодов. А если на документе есть фото владельца, задача для мошенника усложняется. Но в последнее время преступники настолько искусно обманывают доверчивых граждан, что вполне можно предположить, что они найдут и способ использовать данные с документов без их наличия. Поэтому полиция и Инспекция по защите данных в один голос говорят о том, чтобы люди не выставляли фотографии своих или чужих документов на всеобщее обозрение даже из самых благих намерений.

Гарантий безопасности нет

”Даже если нашедший документ человек ищет владельца из лучших побуждений, никто не может дать гарантий, что мошенники тем или иным способом не воспользуются фотографией документа. Часты случаи, когда люди и сами высылают преступникам фотографию своих документов. Мошенники просят фото якобы для того, чтобы убедиться, что покупатель или продавец тот, за кого себя выдает. Также просят фото у людей, отвечающих на объявление об устройстве на работу, под предлогом оформления договора”, — приводит пример лейтенант полиции и веб-констебль Яна Фролова.