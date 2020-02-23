Медсестры в Эстонии — на вес золота. Стремительное старение населения привело к повешенному спросу на медиков

”На нехватку персонала влияет несколько факторов. Первый и главный — население страны стареет, увеличивается количество пациентов с хроническими диагнозами. Соответственно, нужно больше персонала. Вторая причина в том, что растет компетентность медсестер и врачи доверяют своим помощникам все больше дел. Сестры с удовольствием готовы брать их на себя, но в то же время нельзя оставлять и изначальные обязанности. В итоге, нагрузка все увеличивается. И чтобы пациенты получали все услуги вовремя, необходимо больше специалистов”, — говорит Каннус.

Президент союза медсестер отмечает, что нехватка кадров не связана с оттоком за границу выпускников вузов — большинство бывших студентов-медиков остаются работать в Эстонии.

”Выпускники медицинских факультетов — люди, самые преданные своей профессии. В сравнении с другими сферами, процент окончивших эти специальности и оставшихся работать в Эстонии самый высокий. Причем среди медсестер около 90% выпускников сразу приступают к работе. Так что потеря от числа выпускников небольшая”, — говорит Аннели Каннус.

Она добавляет, что за последние пять лет отток медсестер за рубеж снизился. Но, тем не менее, Союз медсестер видит признаки того, что это снова может стать проблемой, главным образом из-за нагрузки, организации рабочего процесса и низкой зарплаты.

На данный момент зарплата медсестер в Эстонии составляет 7,45 евро в час. Таким образом, месячный оклад медсестры, работающей на полную ставку, примерно на 200 евро ниже средней месячной зарплаты.

”С 1 апреля ставка поднимется до 8 евро в час. Но это тоже далеко от средней зарплаты по стране. К тому же, недостаточно поощряется работа сестер в ночные смены и по выходным дням”, — считает Каннус.

Однако самой большой проблемой президент Союза медсестер считает все же высокую нагрузку, которая возникает из-за нехватки персонала.

”Это не позволяет оказывать пациентам нужную помощь и поддержку, а вынуждает делать все лишь по минимуму”, — отмечает Аннели Каннус.

Студентов хватает, не хватает мест

Нехватку медсестер нельзя связать и с плохой заполняемостью учебных мест. В Эстонии получить эту специальность можно в Таллиннской и Тартуской высших школах здравоохранения. Конкурс на учебные места в этих заведениях составляет по 3 человека на место.

”Количество учебных мест до конца 2020 года согласовано с Министерством социальных дел и Министерством науки и образования. Сколько мест появится в будущем, пока неизвестно, но на данный момент количество учебных мест позволяет ежегодно сокращать нехватку медсестер лишь на 200 человек”, — сетует Каннус.