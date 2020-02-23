Медсестры в Эстонии — на вес золота. Стремительное старение населения привело к повешенному спросу на медиков

Несомненно, количество учебных мест для будущих медиков необходимо увеличить. Но этому мешает ряд причин, среди которых, например, неожиданная: не хватает руководителей практики для будущих сестер. А между тем, практика непосредственно в медучреждениях составляет примерно половину всего учебного процесса. В качестве руководителей практики выступают уже работающие медсестры, которые тратят на студентов свое рабочее и личное время, при этом оно зачастую практически не компенсируется.
”Поскольку быть руководителем практикантов — сложная и требующая времени работа, сестры больше не хотят выполнять ее бесплатно. Следовало бы на государственном уровне решить, какой должна быть оплата за ведение практики и откуда она будет финансироваться”, — считают в Союзе медсестер.
Личные наблюдения
Медсестра Ляэне-Таллиннской центральной больницы Елена (имя изменено — прим. ред.) с более чем 40-летним опытом работы поделилась своими мыслями и наблюдениями о том, почему персонала не хватает.
”Профессия медсестры сейчас в принципе непрестижная, — считает Елена. — Молодые люди не привыкли брать на себя обязательства. А работа в медицине подразумевает очень серьезную ответственность”.
По наблюдениям женщины, сейчас в больницах работают в основном опытные сестры с многолетним стажем.
”А молодые идут в поликлинику. Там работа полегче. В наше время, окончив учебу, мы, не задумываясь, шли работать в больницу. А медсестры старшего возраста переходили из больницы в поликлинику. Сейчас все наоборот. Молодые сидят в кабинетах с семейными врачами, а опытные медсестры с огромным стажем бегают по больничным палатам”, — говорит Елена.
В то же время она добавляет, что конкретно в отделении, где она работает, особой нехватки персонала не ощущается. Коллектив состоит из женщин зрелого возраста, которые работают здесь не первый десяток лет.
”Наверное, зависит еще и от особенностей самого отделения — какие там пациенты, какая работа. Наше отделение довольно специфическое, тут не каждый справится, — считает Елена. — В других может быть попроще, особенно, если врачи всегда рядом. Один раз к нам на работу пришла молодая медсестра из другого отделения, но надолго не задержалась. Сказала, мол, привыкла, что за стеной всегда сидит врач, на помощь которого можно в любой момент рассчитывать. В нашем отделении таких условий нет”.
Как считает Елена, прежде всего нужно проанализировать, где ощущается наибольшая нехватка медсестер.
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