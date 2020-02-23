23.02.2020, 11:15

Медсестры в Эстонии — на вес золота. Стремительное старение населения привело к повешенному спросу на медиков

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Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

В Эстонии ощущается нехватка медсестер — прежде всего ощущают ее сами медсестры, которым приходится работать сверхурочно и выполнять все больше обязанностей. При этом, потребность в них постоянно растет. В настоящий момент в Эстонии работает около 8300 сестер, не заполнено 500 рабочих мест. В идеале же требуется еще 4000 специалистов, но для достижения такой цели не хватает, как всегда, финансов, пишет "МК-Эстония".

Всемирная организация здравоохранения объявила 2020-й годом медсестер и акушерок. Именно поэтому Союз медсестер хочет привлечь внимание к тому, что в Эстонии нехватка кадров стала серьезной проблемой. Особенно тревожным это кажется, если принимать во внимание тот факт, что население страны стремительно стареет и потребность в квалифицированных медиках растет.

”Поскольку медсестер в системе недостаточно, они работают больше чем на полную ставку или выполняют много сверхурочной работы. Таким образом, они жертвуют своим здоровьем и благополучием ради заботы о здоровье пациентов”, — сказала президент Эстонского союза медсестер Аннели Каннус.

Сейчас в Эстонии работает около 8300 медсестер. В то же время уже поставлена цель добиться уровня, когда на 1000 жителей страны будет приходиться 9 медсестер, т. е. до цели не хватает 4000 специалистов.


Нехватка настолько высока, что практически все медучреждения готовы немедленно принять сестер на работу. Северо-Эстонской региональной больнице не хватает 100 специалистов, Ида-Таллиннской центральной больнице — 50. Недавно созданная Больничной кассой услуга, позволяющая создать в домах призрения рабочее место медсестры, создаст потребность еще примерно в 200 медиках.

Где истоки проблемы

”На нехватку персонала влияет несколько факторов. Первый и главный — население страны стареет, увеличивается количество пациентов с хроническими диагнозами. Соответственно, нужно больше персонала. Вторая причина в том, что растет компетентность медсестер и врачи доверяют своим помощникам все больше дел. Сестры с удовольствием готовы брать их на себя, но в то же время нельзя оставлять и изначальные обязанности. В итоге, нагрузка все увеличивается. И чтобы пациенты получали все услуги вовремя, необходимо больше специалистов”, — говорит Каннус.

Президент союза медсестер отмечает, что нехватка кадров не связана с оттоком за границу выпускников вузов — большинство бывших студентов-медиков остаются работать в Эстонии.

”Выпускники медицинских факультетов — люди, самые преданные своей профессии. В сравнении с другими сферами, процент окончивших эти специальности и оставшихся работать в Эстонии самый высокий. Причем среди медсестер около 90% выпускников сразу приступают к работе. Так что потеря от числа выпускников небольшая”, — говорит Аннели Каннус.
Она добавляет, что за последние пять лет отток медсестер за рубеж снизился. Но, тем не менее, Союз медсестер видит признаки того, что это снова может стать проблемой, главным образом из-за нагрузки, организации рабочего процесса и низкой зарплаты.

На данный момент зарплата медсестер в Эстонии составляет 7,45 евро в час. Таким образом, месячный оклад медсестры, работающей на полную ставку, примерно на 200 евро ниже средней месячной зарплаты.

”С 1 апреля ставка поднимется до 8 евро в час. Но это тоже далеко от средней зарплаты по стране. К тому же, недостаточно поощряется работа сестер в ночные смены и по выходным дням”, — считает Каннус.
Однако самой большой проблемой президент Союза медсестер считает все же высокую нагрузку, которая возникает из-за нехватки персонала.
”Это не позволяет оказывать пациентам нужную помощь и поддержку, а вынуждает делать все лишь по минимуму”, — отмечает Аннели Каннус.

Студентов хватает, не хватает мест

Нехватку медсестер нельзя связать и с плохой заполняемостью учебных мест. В Эстонии получить эту специальность можно в Таллиннской и Тартуской высших школах здравоохранения. Конкурс на учебные места в этих заведениях составляет по 3 человека на место.

”Количество учебных мест до конца 2020 года согласовано с Министерством социальных дел и Министерством науки и образования. Сколько мест появится в будущем, пока неизвестно, но на данный момент количество учебных мест позволяет ежегодно сокращать нехватку медсестер лишь на 200 человек”, — сетует Каннус.

Несомненно, количество учебных мест для будущих медиков необходимо увеличить. Но этому мешает ряд причин, среди которых, например, неожиданная: не хватает руководителей практики для будущих сестер. А между тем, практика непосредственно в медучреждениях составляет примерно половину всего учебного процесса. В качестве руководителей практики выступают уже работающие медсестры, которые тратят на студентов свое рабочее и личное время, при этом оно зачастую практически не компенсируется.

”Поскольку быть руководителем практикантов — сложная и требующая времени работа, сестры больше не хотят выполнять ее бесплатно. Следовало бы на государственном уровне решить, какой должна быть оплата за ведение практики и откуда она будет финансироваться”, — считают в Союзе медсестер.

Личные наблюдения

Медсестра Ляэне-Таллиннской центральной больницы Елена (имя изменено — прим. ред.) с более чем 40-летним опытом работы поделилась своими мыслями и наблюдениями о том, почему персонала не хватает.

”Профессия медсестры сейчас в принципе непрестижная, — считает Елена. — Молодые люди не привыкли брать на себя обязательства. А работа в медицине подразумевает очень серьезную ответственность”.
По наблюдениям женщины, сейчас в больницах работают в основном опытные сестры с многолетним стажем.

”А молодые идут в поликлинику. Там работа полегче. В наше время, окончив учебу, мы, не задумываясь, шли работать в больницу. А медсестры старшего возраста переходили из больницы в поликлинику. Сейчас все наоборот. Молодые сидят в кабинетах с семейными врачами, а опытные медсестры с огромным стажем бегают по больничным палатам”, — говорит Елена.

В то же время она добавляет, что конкретно в отделении, где она работает, особой нехватки персонала не ощущается. Коллектив состоит из женщин зрелого возраста, которые работают здесь не первый десяток лет.

”Наверное, зависит еще и от особенностей самого отделения — какие там пациенты, какая работа. Наше отделение довольно специфическое, тут не каждый справится, — считает Елена. — В других может быть попроще, особенно, если врачи всегда рядом. Один раз к нам на работу пришла молодая медсестра из другого отделения, но надолго не задержалась. Сказала, мол, привыкла, что за стеной всегда сидит врач, на помощь которого можно в любой момент рассчитывать. В нашем отделении таких условий нет”.

Как считает Елена, прежде всего нужно проанализировать, где ощущается наибольшая нехватка медсестер.

Если посмотреть список свободных вакансий для медсестер, станет заметно, что самая острая нехватка кадров наблюдается именно в больничных блоках. Также много вакансий в отделениях онкологии, кардиологии, хирургии, неврологии, урологии, отделении скорой помощи и т. д. Вакансий же для работы в клиниках значительно меньше.

"МК Эстония"
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