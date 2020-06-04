04.06.2020, 08:20

Мать-одиночка, получая пособия от города и государства, собирает с бывших мужей еще и алименты


Оксана Авдеева
EST
Need, kes maksavad oma lapse eest elatist, ärgu imestagu, kui uuest aastast tuleb 22 eurot rohkem välja käia, sest tänavu on elatise alammäär 292 eurot kuus ühe lapse kohta.
Argo Ingver

Жительница Таллинна Наталья (имя изменено) возмущена: некоторые мамы, манипулируя детьми, годами обманывают государство и соцотдел. Они получают наличными алименты с отцов детей и в то же время — различные льготы и пособия от соцотдела как малоимущие, пишет "МК-Эстония".

Наталья считает, что этим матерям абсолютно нет дела до судеб их детей, и на такие схемы обмана следует обязательно обратить внимание соцработникам и государству. Поскольку, по словам Натальи, наша система в плане выплат алиментов и пособий сильно хромает и нуждается в тщательном контроле и доработке.

Наталья не скрывает, что она вторая жена мужчины, у которого есть уже ребенок, на которого он платит алименты. Бывшая жена ее мужа, мать ребенка, по словам Натальи, постоянно его шантажирует и требует денег, в том числе угрожает даже не отводить ребенка к врачу, если ей не переведут требуемую сумму.

”В последнее время активно обсуждают тему алиментов и их размера, — говорит Наталья. — На мой взгляд, каждый случай в суде нужно рассматривать индивидуально, исходя как из возможностей отцов, так и из возможностей матерей и их образа жизни. Ведь есть мамы, которые, обманывая социальные службы, отцов и государство, научились беззаботно жить за счет алиментов и пособий, манипулируя при этом своими родными детьми и пользуясь тем, что соцработники редко проводят тщательные проверки. У таких мам уже разработана целая схема, благодаря которой они годами незаконно получают пособия и не работают”.
И на основе реальной истории она решила обратить внимание соцслужб на слабые места системы.

Поставлено на поток

В 2010 году мужчина познакомился с матерью-одиночкой, у которой была 8-летняя дочь. Выяснилось, что женщина живет с ребенком в 1-комнатной муниципальной квартире в Ласнамяэ. Она рассказала, что дочь родила рано, с отцом ребенка вообще не жила, и алименты он платил нерегулярно. Поэтому и оформила себя в качестве матери-одиночки.
Выяснилось, что образования у нее нет, она подрабатывала неофициально и при этом регулярно получала помощь от соцотдела. Когда мужчина познакомился с дочерью данной женщины, та проговорилась, что с ними постоянно жили какие-то дяди, которые часто менялись.

”Разумеется, информацию о мужчинах от соцработников она утаивала, — подчеркивает Наталья. — Как и о работе, ведь это сразу же лишило бы ее части пособий, а то и самого жилья”.

Через три месяца знакомства женщина сообщила, что беременна и что на самом деле она его не любит, но ребенка оставит, потому что сможет получать больше пособий.
”Когда родился ребенок, женщина специально в графе ”отец” поставила прочерк, чтобы получать 19 евро как мать-одиночка, — рассказывает Наталья. — Хотя отец малыша жил с ней, работал и полностью на тот момент обеспечивал всю семью. В соцотделе же она жаловалась, что теперь она мать-одиночка уже двоих детей, и жить ей стало еще тяжелее, ведь отцы детей ее бросили и алименты не платят. И соцотдел годами выплачивал ей ряд пособий, на которые женщина, по закону, вообще не имела никакого права. Также она получала скидку на место в садике в размере 80% и льготы в кружках. Город продлевал с ней договор на муниципальное жилье. Также эта дама стояла на учете как безработная, но все время отказывалась от всех вакансий”.

Затем, по ее словам, дама нашла себе нового мужчину, от которого родила уже третьего ребенка: ”Ведь пособие в размере 500 евро на троих — заманчиво! При этом она жила с мужчинами и продолжала рожать детей в 1-комнатной муниципальной квартире! Разнополые дети жили в одной комнате, ее мужчины постоянно менялись, и у детей даже не было нормальных условий. Кто вообще знает, что эти мужчины могут творить с этими детьми в стенах квартиры?”

Алименты с мужчин, по словам Натальи, женщина получала наличными — ведь если бы она подала в суд, то официально приходящие на ее счет деньги лишили бы ее пособий.
По словам Натальи, здоровье и благополучие детей эту маму особо не интересовало: ”У сына этой женщины были серьезные проблемы с речью, и мать даже не нашла времени отвести его к врачу! Хотя сама сидела дома. Тогда отец сам взял номер к врачу, оплатил платный визит и заставил ее сводить сына к логопеду. Дальше женщина стала шантажировать ребенком и вымогать деньги: мол, не поведет ребенка к тому или иному доктору, если его отец не переведет деньги. Требовала также оплатить поездки, и так далее”.
Наталья отмечает, что в конце концов мужчина разозлился и сказал, что отныне он будет платить алименты только на счет. И что вообще может отсудить у нее ребенка, и тогда уже она будет платить ему алименты.

Нужно проверять тщательнее

Наталья считает, что соцработники, пристальнее присмотревшись к данной семье, наверняка обнаружили бы ряд нарушений.

”При назначении пособий соцотдел учитывает доход всех членов семьи, — подчеркивает женщина. — Но эта дама годами предоставляла соцработникам ложную информацию, умалчивая об алиментах и зарплате наличными, а также утаивая, что с ней постоянно живут мужчины, у которых есть недвижимость и которые содержат, по сути, всю семью. К сожалению, и соцработники не удосужились на протяжении нескольких лет провести хоть какую-то проверку, хотя это было бы несложно: в соцсетях женщина выкладывала фотографии как совместной жизни, так и поездок в Турцию, Грецию и другие страны”.
При этом все деньги женщина, по словам Натальи, тратила на себя, а одежду и обувь для детей ей отдавали знакомые, или она их покупала за копейки. Чеки же для соцотдела, свидетельствующие о расходах на детей, она собирала по подругам, и ей эти ”расходы” тоже компенсировали.

”Для ”малоимущей” у нее был очень неплохой доход: 520 евро — пособие на троих детей, 38 евро за двоих детей как матери-одиночке. Плюс соцотдел ей активно помогал, — перечисляет она. — Плюс 472 евро — алименты от двух отцов, и с отцом третьего ребенка она жила. Зарплата наличными. И почему мужчина должен платить алименты в размере 292 евро женщине, которая ничего в детей не вкладывает? По закону, у обоих родителей есть обязанности 50/50. Если мужчина платит 292 евро, то где ее 292 евро? А их нет. Она же типа не работает”.

Как же соцотдел проверяет данные?

Раймо Саади, и. о. руководителя Департамента социальных дел и здравоохранения

Прежде всего, районные управы при работе с ходатайствами исходят из предоставленных человеком справок и фактов. Первостепенная обязанность гражданина — предоставить правдивые и полные данные, документы и прочие справки, необходимые для выяснения права на получение пособия или иного возмещения.

У районных управ Таллинна при назначении компенсации есть право потребовать подтверждения важных обстоятельств, например, запросить банковскую выписку, нанести визит домой, попросить дополнительных разъяснений и т. п. Это право используется при назначении компенсации ежедневно, в соответствии с видом пособия. Если ходатайствующий не предоставит важные обстоятельства и справки, то районная управа вправе не рассматривать его ходатайство.

Проводят также и системные автоматические проверки, базирующиеся на данных регистров. Например, при назначении прибавки к пенсии проверяют имеющиеся в Регистре народонаселения данные получателя.

У районных управ Таллинна в ходе делопроизводства по назначению компенсации имеется возможность собрать достаточное количество данных, на основании которых можно вынести решении о назначении или отказе в пособии.

К сожалению, районные управы не защищены от умышленного предоставления ложных данных. Из-за этого и выясняетcя порой, что пособие или возмещение были выплачены на основании ложных данных. В такой ситуации безосновательно выплаченное пособие нужно вернуть.

В 2019 году в Таллинне было два требования со стороны города о возврате прожиточного пособия: в одном случае ходатайствующий предоставил неверные данные о своем доходе, во втором случае пособие выплатили на основании фиктивного договора аренды.
Назначенное на определенный период пособие опекуна в 2019 году требовали вернуть в девяти случаях. Причиной требования стало то, что получатели не известили управу района об изменившихся обстоятельствах (на основании которых было назначено пособие).

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