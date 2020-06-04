Мать-одиночка, получая пособия от города и государства, собирает с бывших мужей еще и алименты

Наталья считает, что этим матерям абсолютно нет дела до судеб их детей, и на такие схемы обмана следует обязательно обратить внимание соцработникам и государству. Поскольку, по словам Натальи, наша система в плане выплат алиментов и пособий сильно хромает и нуждается в тщательном контроле и доработке.

Наталья не скрывает, что она вторая жена мужчины, у которого есть уже ребенок, на которого он платит алименты. Бывшая жена ее мужа, мать ребенка, по словам Натальи, постоянно его шантажирует и требует денег, в том числе угрожает даже не отводить ребенка к врачу, если ей не переведут требуемую сумму.

”В последнее время активно обсуждают тему алиментов и их размера, — говорит Наталья. — На мой взгляд, каждый случай в суде нужно рассматривать индивидуально, исходя как из возможностей отцов, так и из возможностей матерей и их образа жизни. Ведь есть мамы, которые, обманывая социальные службы, отцов и государство, научились беззаботно жить за счет алиментов и пособий, манипулируя при этом своими родными детьми и пользуясь тем, что соцработники редко проводят тщательные проверки. У таких мам уже разработана целая схема, благодаря которой они годами незаконно получают пособия и не работают”.

И на основе реальной истории она решила обратить внимание соцслужб на слабые места системы.

Поставлено на поток

В 2010 году мужчина познакомился с матерью-одиночкой, у которой была 8-летняя дочь. Выяснилось, что женщина живет с ребенком в 1-комнатной муниципальной квартире в Ласнамяэ. Она рассказала, что дочь родила рано, с отцом ребенка вообще не жила, и алименты он платил нерегулярно. Поэтому и оформила себя в качестве матери-одиночки.

Выяснилось, что образования у нее нет, она подрабатывала неофициально и при этом регулярно получала помощь от соцотдела. Когда мужчина познакомился с дочерью данной женщины, та проговорилась, что с ними постоянно жили какие-то дяди, которые часто менялись.

”Разумеется, информацию о мужчинах от соцработников она утаивала, — подчеркивает Наталья. — Как и о работе, ведь это сразу же лишило бы ее части пособий, а то и самого жилья”.