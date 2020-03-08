08.03.2020, 15:25

"Машина поработала два дня и встала". Как не потерять многие тысячи евро при покупке в Эстонии подержанного автомобиля?

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Kasutatud autod
Kasutatud autodFoto: Tiit Blaat

Не каждый позволит себе приобрести новенький автомобиль ”с иголочки”, то есть с конвейера. Большинство покупает подержанные машины. Но покупка такого авто сродни лотерее. Как правильно выбрать себе железного коня, чтобы он не обессилил в первом же заезде, выясняла ”МК-Эстония”.

”Купили машину у частного лица. Через два дня машина стала плохо заводиться. Сделали диагностику, оказалось, проблема с двигателем и датчики специально отключены. На ремонт потребуется больше 1000 евро. Возможно ли получить назад деньги, вернув машину продавцу, или потребовать оплаты ремонта?” — спрашивает читательница Татьяна.

По ее словам, при покупке машина выглядела идеально, более того, она была в самой полной комплектации.

”Мы искали большую машину, так как в семье 5 детей. Смотрели много разных авто. Ту, что хотели изначально, не успели купить, нас опередили, — вспоминает Татьяна. — Начали искать другую, нашли. Машина в идеальном состоянии, комплектация самая полная, сиденья Stow ”N Go — все складываются в пол, автоматические двери, словом, добротный семейный автомобиль. Все исправно работало. Мы осмотрели, прокатились — вроде все хорошо, покупаем”.

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Татьяна рассказывает, что машина была привезена из Германии. Стоила 3500 евро. С продавцом была договоренность ехать на техосмотр вместе.

”В этом моя ошибка. Продавец направил меня не в первый попавшийся техосмотр, а туда, где был его знакомый. Приехал он туда раньше меня, и я считаю, они договорились, возможно, продавец дал денег. Мне сказали, что машина хорошая, и взяли с меня 55 евро, хотя я делала техосмотр на своей бывшей машине за 35 евро. Это меня уже насторожило. А через пару дней машина стала плохо заводиться”, — говорит Татьяна.

Было решено сделать диагностику. При первичном осмотре Татьяне подтвердили, что по кузову и салону машина в норме. А во время компьютерной диагностики началось самое интересное.

”Нас сразу спросили, возили ли мы машину на предварительный осмотр в авторегистр. Мы сказали — да. Второй вопрос, прошли ли мы техосмотр. Прошли, отвечаем. Мужчина удивился. А как это вы, говорит, две инстанции так прошли. У машины синий дым и abs-датчик отключён специально, чтобы скрыть проблемы. Сказали нам, что нужен ремонт, и сразу нужно 1000 евро, а затем может и 3000 евро понадобится”, — рассказывает Татьяна.

Женщина сразу связалась с продавцом автомобиля, чтобы решить вопрос. Продавец сначала соглашался, но потом начал пропадать. Затем предложил оплатить ремонт пополам.
”Мы говорим — нет, ты продал машину с дефектом. Он ответил, она же техосмотр прошла, вот если бы она встала и не ездила, тогда другой разговор. А так я вам ничего не должен”, — вспоминает женщина разговор с продавцом.

Юрист Георгий Джаниашвили, кратко комментируя ситуацию Татьяны, посоветовал требовать возмещения ущерба. Для этого необходимо направить письменную претензию продавцу и указать свои требования. (Также следует добавить, что покупатель может обратиться в суд, если вопрос не решится на личном уровне.)

Татьяна так и поступила. Когда оставался день до ожидаемого ответа, машина и вовсе перестала ездить.

”Выхожу я утром с детьми, сажусь в машину, а она вообще не заводится. Я позвонила продавцу и говорю, ну все, машина встала, что теперь делать будем? Так он сразу нашёл время, нашел сервис, чтобы ее починить, и приехал через 20 минут после моего звонка. Сейчас машина в сервисе, но опять, похоже, у его знакомых”, — подозревает Татьяна.
Из сервиса Татьяне сообщили, что поломка, выявленная на диагностике, исправлена. Но машина не заводится по другой причине.

”Надо другую деталь менять, а это денег стоит. И механик говорит мне, эта машина проблемная, надо много денег на нее. Что делать? Я спрашиваю, а вы датчик abs сделали? Нет, говорит, никто про него не сказал. Я ответила, что мне надо с продавцом поговорить, тогда решим. Вот жду ответа, что и как будет дальше”, — подытоживает Татьяна.

Проверяем историю ”коня”

Юрист Георгий Джаниашвили дает подробную инструкцию, что нужно учесть при покупке поддержанного авто у частного лица и как правильно оформить сделку.
Он обращает внимание на важное правило: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то обычно это неправда.

”Слишком низкая цена, крайне маленький пробег или полное отсутствие дефектов говорят, что обязательно надо уделить особое внимание истории и состоянию автомобиля”, — говорит юрист.

Проверка автомобиля перед покупкой — обязательный первый шаг. Не каждый покупатель скрупулезно изучает историю и состояние желаемого автомобиля, вероятно, потому что проверка требует времени и средств.

”Начать можно с проверки через интернет. Если машина уже ездила по Эстонии, то ее можно проверить по VIN-коду и регистрационному номеру на сайте Департамента шоссейных дорог. О причиненном авариями ущербе можно узнать на сайте Эстонского фонда дорожного страхования. Если же машина доставлена из-за границы, стоит по возможности ознакомиться с документами на покупку транспортного средства и зарубежным регистрационным свидетельством. Могут помочь и поиск по VIN-коду в Google, запрос об истории обслуживания и ремонта в представительстве марки, и запрос в дорожный регистр страны, откуда прибыл автомобиль”, — говорит юрист Георгий Джаниашвили.

Самый же надежный способ узнать текущее техническое состояние подержанного автомобиля — тщательно проверить его в представительстве марки.

”Многие этого не делают, желая сэкономить, но скупой платит дважды. В представительстве вам расскажут о типичных и реальных проблемах выбранной модели. Кроме того, там можно сразу узнать стоимость устранения выявленных неполадок. Помните, вы не обязаны идти в сервис, который предлагает продавец. Лучше всего обратиться к официальному дилеру автомобиля”, — подчеркивает юрист.

Проверка продавца

Если вас устраивает техническое состояние авто, вторым важным шагом будет проверка продавца. Важно убедиться, что продавец в случае возникновения проблем после покупки будет готов и сможет решить их.

Юридическое лицо можно проверить по открытым регистрам, таким как коммерческий, налоговых задолженностей и т. д. Если же продавец физическое лицо, дело осложняется. Возможно, какую-то информацию выдаст поиск на форумах, в социальных сетях, инфорегистре, бизнес-регистре и пр. В остальном придется верить продавцу на слово.
”Выяснить, кто продает автомобиль, необходимо в самом начале. Позже, когда сделка будет уже на стадии оформления документов, обязательно перепроверьте, является ли второй стороной договора лицо, которое изначально было указано в качестве продавца и информацию о котором вы искали”, — подчеркивает юрист.

Больше подробностей в договоре

Корректное оформление договора купли-продажи — это шаг номер три. Очень важно, чтобы в нем было зафиксировано как можно больше сведений о состоянии машины.

”На практике, большинство заключает типовой договор на одну страницу, образец которого можно скачать на сайте Департамента шоссейных дорог Эстонии. Чем данный договор плох? Он не защищает ни продавца, ни покупателя. В этом договоре, кроме цены и регистрационных данных самого автомобиля, ничего важного нет”, — отмечает Джаниашвили.

Наиболее важные пункты, которые следует указать в договоре:

данные покупателя и продавца автомобиля (имя, личный или регистрационный код, место жительства, контактные данные);
информация об участии автомобиля в ДТП;
описание всех недостатков автомобиля;
пробег автомобиля;
замена наиболее важных деталей, если она была (мотор, коробка передач и др.);
имеющиеся дополнения;
процедура при обнаружении недостатков и условия гарантии после покупки.

”В договор следует вписать как можно больше информации, чтобы в случае претензий можно было потребовать возмещения ущерба или вернуть автомобиль”, — отмечает юрист.

Если, как в случае Татьяны, в автомобиле обнаруживается скрытый дефект или же продавец недосказал о реальном состоянии машины, покупатель может:

требовать ремонта за счет продавца;
требовать снижения цены;
требовать возмещения нанесенного неисправностью автомобиля вреда;
отступить от договора о купле-продаже.

Если же автомобиль без изъянов (по заверению продавца) начинает ломаться спустя считанные дни после покупки, то проблемы придется решать с продавцом.

”Для начала хватит обычной претензии без доказывающих документов из сервиса. Но нужно понимать, что не все продавцы поверят вам или пойдут навстречу. В таком случае без документации не обойтись. Предъявляя претензию, следует дать продавцу разумный срок (не 2 дня) для исправления недочётов за его счёт. Если продавец этого не делает, у покупателя есть право отступить от договора. Это значит, что продавец должен вернуть деньги, а покупатель — автомобиль. Если же продавец не реагирует на претензии — надо идти в суд”, — объясняет юрист.

Типичные проблемы

С 1 января 2019-го по 10 февраля 2020-го в Департамент защиты потребителя поступило 251 обращение в связи с покупкой подержанных автомобилей. Из всех жалоб можно выделить несколько основных проблем.

Часто люди покупают машину, как им кажется, у фирмы. Но по факту продавцом является частное лицо. Когда возникает проблема, решать ее приходится один на один с продавцом. Департамент в этом случае не поможет.

”Покупателю важно до покупки выяснить, с кем заключается договор. Является ли продавец частным или юридическим лицом. Стоит перепроверить, отмечена ли в договоре верная сумма оплаты. Если вдруг сумма указана ниже, чем вы по факту заплатили за автомобиль, это может говорить о желании продавца избежать уплаты налогов или вернуть покупателю меньшую сумму в случае обнаружения неполадок”, — говорит эксперт по коммуникации Департамента защиты потребителей Анне-Май Хелемяэ.

Скрытые недостатки автомобиля также проблема распространенная. ”В отношении подержанного автомобиля сложно оценить, является ли поломка деталейнормальным следствием износа или же это изначально скрытый дефект. К сожалению, часто люди перед покупкой не делают технического контроля. Поэтому позднее возникают проблемы, решение которых дорого обходится”, — говорит Анне-Май Хелемяэ.

Она также отмечает, что иногда покупатели получают машины, которые из-за своих неисправностей могут создать опасную ситуацию на дороге.

В целом, подчеркивают в департаменте, доказать изначальную неисправность подержанного автомобиля сложно — экспертизы дорогие, суммы ремонта большие, споры продавца с покупателем сложные.

В правовых актах нет особых требований, в каком состоянии должен быть продаваемыйподержанный автомобиль.

”Тем не менее, продавец обязан сообщить покупателю о недостатках автомобиля. Продавать подержанную машину можно только в случае, если она не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества людей, а покупатель заранее осведомлен обо всех имеющихся неполадках”, — говорит Анне-Май Хелемяэ.

У фирм надежнее

Кто оплачивает переоформление машины, ее техосмотр и, при необходимости, регистрацию в Эстонии в случае покупки автомобиля у частного лица — этот вопрос обычно решают продавец с покупателем. Конкретных правил тут нет.

В случае покупки автомобиля у фирмы конкретики больше. ”Многие порядочные предприятия сами регистрируют автомобиль на покупателя в Департаменте шоссейных дорог. Также по закону фирма-продавец обязана сделать все для выявления возможных неполадок автомобиля. Так фирма снижает свои бизнес-риски, если, например, проводит основательный технический осмотр машины, выясняет историю ее контроля и предоставляет всю информацию покупателю”, — говорит Анне-Мэй Хелимяэ.

Если, купив автомобиль у официальной фирмы, покупатель в течение двух лет сталкивается с неполадками, он может обратиться к продавцу с претензией. В случае возникновения претензий в первые полгода после покупки продавец обязан за свой счет доказать, что на момент заключения договора указанной неполадки у машины не было, т. е. покупатель сам виноват.

Следующие полтора года после покупки расходы на всевозможные экспертизы несет покупатель. Но если выясняется, что автомобиль не отвечал условиям договора уже на момент покупки, продавец обязан компенсировать покупателю все затраты на экспертизы, а также оплатить ремонт, вернуть часть уплаченной суммы или же полную стоимость покупки. В последнем случае, соответственно, сделка отменяется, покупатель получает свои деньги и возвращает автомобиль продавцу.

И еще

Если на авторынке или в интернете один частный продавец предлагает несколько автомобилей, это может означать, что на самом деле за ним скрывается фирма. Таким образом предприятия пытаются уйти от оплаты налогов и ответственности перед покупателем.

Бывают и обратные ситуации, когда посредником выступает маклер (фирма), а по факту продавцом автомобиля является частное лицо.

Если в объявлении о продаже автомобиля не указан регистрационный номер или VIN-код авто, стоит выяснить, почему владелец их скрывает. Как правило, честному продавцу это незачем делать.

У покупателя всегда есть право протестировать машину перед покупкой. Без пробной поездки нет смысла делать покупку.

Стоит сравнить цену желаемого автомобиля с другими аналогичными предложениями. Если цена сильно занижена, это повод засомневаться в целесообразности покупки.

Если продавец торопит вас с покупкой, не дает возможности детальнее проверить машину, это тоже признак подвоха.

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