"Машина поработала два дня и встала". Как не потерять многие тысячи евро при покупке в Эстонии подержанного автомобиля?

”Нас сразу спросили, возили ли мы машину на предварительный осмотр в авторегистр. Мы сказали — да. Второй вопрос, прошли ли мы техосмотр. Прошли, отвечаем. Мужчина удивился. А как это вы, говорит, две инстанции так прошли. У машины синий дым и abs-датчик отключён специально, чтобы скрыть проблемы. Сказали нам, что нужен ремонт, и сразу нужно 1000 евро, а затем может и 3000 евро понадобится”, — рассказывает Татьяна.

Женщина сразу связалась с продавцом автомобиля, чтобы решить вопрос. Продавец сначала соглашался, но потом начал пропадать. Затем предложил оплатить ремонт пополам.

”Мы говорим — нет, ты продал машину с дефектом. Он ответил, она же техосмотр прошла, вот если бы она встала и не ездила, тогда другой разговор. А так я вам ничего не должен”, — вспоминает женщина разговор с продавцом.

Юрист Георгий Джаниашвили, кратко комментируя ситуацию Татьяны, посоветовал требовать возмещения ущерба. Для этого необходимо направить письменную претензию продавцу и указать свои требования. (Также следует добавить, что покупатель может обратиться в суд, если вопрос не решится на личном уровне.)

Татьяна так и поступила. Когда оставался день до ожидаемого ответа, машина и вовсе перестала ездить.

”Выхожу я утром с детьми, сажусь в машину, а она вообще не заводится. Я позвонила продавцу и говорю, ну все, машина встала, что теперь делать будем? Так он сразу нашёл время, нашел сервис, чтобы ее починить, и приехал через 20 минут после моего звонка. Сейчас машина в сервисе, но опять, похоже, у его знакомых”, — подозревает Татьяна.

Из сервиса Татьяне сообщили, что поломка, выявленная на диагностике, исправлена. Но машина не заводится по другой причине.

”Надо другую деталь менять, а это денег стоит. И механик говорит мне, эта машина проблемная, надо много денег на нее. Что делать? Я спрашиваю, а вы датчик abs сделали? Нет, говорит, никто про него не сказал. Я ответила, что мне надо с продавцом поговорить, тогда решим. Вот жду ответа, что и как будет дальше”, — подытоживает Татьяна.

Проверяем историю ”коня”

Юрист Георгий Джаниашвили дает подробную инструкцию, что нужно учесть при покупке поддержанного авто у частного лица и как правильно оформить сделку.

Он обращает внимание на важное правило: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то обычно это неправда.

”Слишком низкая цена, крайне маленький пробег или полное отсутствие дефектов говорят, что обязательно надо уделить особое внимание истории и состоянию автомобиля”, — говорит юрист.