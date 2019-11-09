Любителям почаёвничать: чем вас могут порадовать эстонские магазины

Мы решили не пытаться охватить все, а сконцентрироваться на самом простом варианте – выбрали классические ванильные сушки. Их нашлось четыре разновидности. Пробовали сначала дома – отдали упаковки на растерзание детям. А затем в редакции – взрослым составом.
Оценивали одно и то же: вкус сушек, их твердость, сладость, то, как они размокают в горячемчае, ну и общие впечатления. Как оказалось, даже несмотря на то, что сушек совсем немного, всего четыре образца, каждый из них оказался по-своему уникальным. То, что очень понравилось детям, совсем не понравилось взрослым. И наоборот. Правда, в одном случае было достигнуто полное единодушие – когда случайно обнаружились «ненастоящие» сушки. Но наверняка у них также найдутся поклонники.
Vikstal
200 г/0,61€ (3,05€/кг) Выбор редакции
Россия
365 кКал
1,15 г сахара
Комментарий: Классические пресные сушки. Сахара минимальное количество, после остальных образцов кажутся просто никакими. В чае размокли быстро и хорошо – не развалились. Дети забраковали, зато взрослые сказали, что это самые лучшие и вкусные сушки. Цена у них также самая приемлемая, так что становятся выбором редакции – в том числе и из соображений полезности.
Kommi
0.89€/180 г (4,94€/кг) Выбор детей
Россия
370 кКал
8 г сахара
Комментарий: Они чуть тоньше классических сушек, но в допустимых рамках стройности. Очень твердые, размокли в меру, хоть и потребовалось время. На вкус приятные, умеренно сладкие. Детские голоса ушли именно этим сушкам – вкусно! Подойдут тем, кто не любит слишком пресные варианты. Стоит учесть то, что это самый дорогой вариант выбранных нами сушек.
Chatty
0,51€/200 г (2,55€/кг)
Литва
424 кКал
7,4 г сахара
Комментарий: Эти сушки на сушки не похожи вообще. На вкус тоже что угодно, только не сушки. Слишком белые, нестандартно закрученные. Очень мягкие, хоть и сухие. В чае начали буквально растворяться. Больше всего это напоминает обычное сухое печенье вроде «Ленинградского».
Hefegebäck/Steinhauer
1,40€/300 г (4,67€/кг)
Украина
411 кКал
14,7 г сахара
Комментарий: Очень мелкие и пухлые сушки. Нестандартные. Легко ломаются, быстро размокают. Но сухие, грызутся хорошо. Минус в количестве сладкого – то, что его много, сказали даже дети. В остальном неплохие – для сладкоежек самое то.
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