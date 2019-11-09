09.11.2019, 11:04

Любителям почаёвничать: чем вас могут порадовать эстонские магазины


Инна Мельникова, МК-Эстония
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Любителям почаёвничать: чем вас могут порадовать эстонские магазины
MK-Эстония

Погода перестала радовать совсем. Хочется забиться под плед, не высовывать нос на улицу, читать книжку, пить чай и грызть сушки. Почему сушки? Наверное, потому что именно они первыми ассоциативно приходят в голову при напоминании об осени, тепле и горячем чае. Так что пробуем, пишет МК-Эстония.

Понятно, что сушки народ придумал не от хорошей жизни. От хорошей обычно придумывается что-то изысканное и многослойное, чтобы еще готовить несколько суток. А простому народу нужно было что-то быстрое, дешевое и приемлемое на вкус. И, в принципе, вся домашняя кухня на этом и стоит – чтобы быстро, недорого и, по возможности, вкусно.

С сушками вышло примерно так же. Изобретение считается исконно русским, причем, по одной из версий, их придумали дрессировщики медведей, чтобы поощрять животных за успехи в обучении. Удобно – долго хранятся, неприхотливо ни в приготовлении, ни в хранении. Причем колечки оказались настолько вкусными, что дрессировщики заодно поощряли время от времени и себя – да так втянулись, что вскоре сушки стали самым настоящим национальным достоянием, со временем мутировавшим заодно в баранки и бублики.

Признак достатка

Вторая версия более реалистичная – все в той же России сушки были заготовками на зиму. Им действительно не страшно ничего, главное, чтобы хранились в сухом помещении – тогда их можно беречь десятилетиями. Удобно изобретение еще и тем, что колечки сухого теста можно было хранить связками, нанизав на бечевку. И таким образом, кстати, на Руси украшались жилые помещения – сушки, бублики и баранки считались признаком достатка. Так что они прямиком указывали еще и на социальный статус людей. Чему удивляться, что в России до сих пор огромное количество всевозможных сушек.

И даже в Эстонии можно запросто найти пять-шесть вариантов самых разных: с маком, соленых, сладких, ванильных и так далее.

Мы решили не пытаться охватить все, а сконцентрироваться на самом простом варианте – выбрали классические ванильные сушки. Их нашлось четыре разновидности. Пробовали сначала дома – отдали упаковки на растерзание детям. А затем в редакции – взрослым составом.

Оценивали одно и то же: вкус сушек, их твердость, сладость, то, как они размокают в горячемчае, ну и общие впечатления. Как оказалось, даже несмотря на то, что сушек совсем немного, всего четыре образца, каждый из них оказался по-своему уникальным. То, что очень понравилось детям, совсем не понравилось взрослым. И наоборот. Правда, в одном случае было достигнуто полное единодушие – когда случайно обнаружились «ненастоящие» сушки. Но наверняка у них также найдутся поклонники.

Vikstal
200 г/0,61€ (3,05€/кг) Выбор редакции

Россия
365 кКал
1,15 г сахара

Комментарий: Классические пресные сушки. Сахара минимальное количество, после остальных образцов кажутся просто никакими. В чае размокли быстро и хорошо – не развалились. Дети забраковали, зато взрослые сказали, что это самые лучшие и вкусные сушки. Цена у них также самая приемлемая, так что становятся выбором редакции – в том числе и из соображений полезности.

Kommi
0.89€/180 г (4,94€/кг) Выбор детей
Россия
370 кКал
8 г сахара

Комментарий: Они чуть тоньше классических сушек, но в допустимых рамках стройности. Очень твердые, размокли в меру, хоть и потребовалось время. На вкус приятные, умеренно сладкие. Детские голоса ушли именно этим сушкам – вкусно! Подойдут тем, кто не любит слишком пресные варианты. Стоит учесть то, что это самый дорогой вариант выбранных нами сушек.

Chatty
0,51€/200 г (2,55€/кг)
Литва
424 кКал
7,4 г сахара

Комментарий: Эти сушки на сушки не похожи вообще. На вкус тоже что угодно, только не сушки. Слишком белые, нестандартно закрученные. Очень мягкие, хоть и сухие. В чае начали буквально растворяться. Больше всего это напоминает обычное сухое печенье вроде «Ленинградского».

Hefegebäck/Steinhauer

1,40€/300 г (4,67€/кг)
Украина
411 кКал
14,7 г сахара

Комментарий: Очень мелкие и пухлые сушки. Нестандартные. Легко ломаются, быстро размокают. Но сухие, грызутся хорошо. Минус в количестве сладкого – то, что его много, сказали даже дети. В остальном неплохие – для сладкоежек самое то.

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