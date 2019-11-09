Любителям почаёвничать: чем вас могут порадовать эстонские магазины

Понятно, что сушки народ придумал не от хорошей жизни. От хорошей обычно придумывается что-то изысканное и многослойное, чтобы еще готовить несколько суток. А простому народу нужно было что-то быстрое, дешевое и приемлемое на вкус. И, в принципе, вся домашняя кухня на этом и стоит – чтобы быстро, недорого и, по возможности, вкусно.

С сушками вышло примерно так же. Изобретение считается исконно русским, причем, по одной из версий, их придумали дрессировщики медведей, чтобы поощрять животных за успехи в обучении. Удобно – долго хранятся, неприхотливо ни в приготовлении, ни в хранении. Причем колечки оказались настолько вкусными, что дрессировщики заодно поощряли время от времени и себя – да так втянулись, что вскоре сушки стали самым настоящим национальным достоянием, со временем мутировавшим заодно в баранки и бублики.

Признак достатка

Вторая версия более реалистичная – все в той же России сушки были заготовками на зиму. Им действительно не страшно ничего, главное, чтобы хранились в сухом помещении – тогда их можно беречь десятилетиями. Удобно изобретение еще и тем, что колечки сухого теста можно было хранить связками, нанизав на бечевку. И таким образом, кстати, на Руси украшались жилые помещения – сушки, бублики и баранки считались признаком достатка. Так что они прямиком указывали еще и на социальный статус людей. Чему удивляться, что в России до сих пор огромное количество всевозможных сушек.

И даже в Эстонии можно запросто найти пять-шесть вариантов самых разных: с маком, соленых, сладких, ванильных и так далее.