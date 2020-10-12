Лечение зубов во время беременности: положена ли компенсация?

От редакции:

Да, действительно, с 1 января 2018 года Больничная касса Эстонии компенсирует беременным и мамам детей в возрасте до одного года лечение зубов на сумму до 85 евро в год, при этом сам пациент должен оплатить не менее 15% от суммы счета за лечение.

По информации Больничной кассы, компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили с ней договор. Кроме того, компенсация действует только для стоматологических услуг первичной необходимости. Медицинские услуги по лечению зубов, которые не входят в список компенсируемых, нужно оплатить полностью из своего кармана. С молодых мам зубной врач имеет право дополнительно взимать плату за визит в размере до 5 евро, с беременных — нет.

Если для оказанной зубным врачом услуги действует компенсация, то сумма льготы учитывается сразу в момент оплаты счета за лечение, после этого не нужно предоставлять Больничной кассе никакие документы или заявления.

Зубной врач проверяет сумму возможной компенсации пациента в системе базы данных Больничной кассы. Для получения компенсации 85 евро беременность должна быть подтверждена у врача, который имеет договор с Больничной кассы. В случае, если беременная женщина пользуется услугами частной клиники, то для получения компенсации она должна предоставить Больничной кассе справку, подтверждающую беременность.

Компенсацию за зубное лечение можно использовать в течение одного календарного года, и неиспользованная часть не может быть перенесена на следующий год. После смены календарного года начинается расчет новой компенсации.

Размер положенной компенсации и ее возможный для использования остаток можно всегда проверить на государственном портале www.eesti.ee/ru/ в рубрике в рубрике ”Информация о лечении и протезировании зубов”.

Например, если ваш счет за зубное лечение составляет 100 евро, то вы платите сами 15 евро, и 85 возмещает Больничная касса. В тот же календарный год Больничная касса больше не компенсирует стоматологические услуги, то есть в следующий раз вы должны оплатить полную стоимость счета.