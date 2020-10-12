12.10.2020, 07:40

Лечение зубов во время беременности: положена ли компенсация?


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Rasedus
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

"Я нахожусь на последних сроках беременности и слышала, что Больничная касса возмещает беременным лечение зубов. Меня в последнее время немного беспокоит один зуб, реагирует на холодное. Я хотела бы сходить к врачу, если это бесплатно. Правда ли, что существует какая-то компенсация?" — интересуется читательница "МК-Эстонии" Анна из Таллинна.

От редакции:

Да, действительно, с 1 января 2018 года Больничная касса Эстонии компенсирует беременным и мамам детей в возрасте до одного года лечение зубов на сумму до 85 евро в год, при этом сам пациент должен оплатить не менее 15% от суммы счета за лечение.
По информации Больничной кассы, компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили с ней договор. Кроме того, компенсация действует только для стоматологических услуг первичной необходимости. Медицинские услуги по лечению зубов, которые не входят в список компенсируемых, нужно оплатить полностью из своего кармана. С молодых мам зубной врач имеет право дополнительно взимать плату за визит в размере до 5 евро, с беременных — нет.

Если для оказанной зубным врачом услуги действует компенсация, то сумма льготы учитывается сразу в момент оплаты счета за лечение, после этого не нужно предоставлять Больничной кассе никакие документы или заявления.

Зубной врач проверяет сумму возможной компенсации пациента в системе базы данных Больничной кассы. Для получения компенсации 85 евро беременность должна быть подтверждена у врача, который имеет договор с Больничной кассы. В случае, если беременная женщина пользуется услугами частной клиники, то для получения компенсации она должна предоставить Больничной кассе справку, подтверждающую беременность.
Компенсацию за зубное лечение можно использовать в течение одного календарного года, и неиспользованная часть не может быть перенесена на следующий год. После смены календарного года начинается расчет новой компенсации.

Размер положенной компенсации и ее возможный для использования остаток можно всегда проверить на государственном портале www.eesti.ee/ru/ в рубрике в рубрике ”Информация о лечении и протезировании зубов”.
Например, если ваш счет за зубное лечение составляет 100 евро, то вы платите сами 15 евро, и 85 возмещает Больничная касса. В тот же календарный год Больничная касса больше не компенсирует стоматологические услуги, то есть в следующий раз вы должны оплатить полную стоимость счета.

Если, например, ваш счет за зубное лечение составил 60 евро, то вы оплатите сами 9 евро, что составляет 15%, и Больничная касса возмещает 85% или 51 евро. Поскольку в первый раз Больничная касса оплатила 51 евро, а предельная сумма компенсации за год составляет 85 евро, то Больничная касса в следующий раз возместит сумму счета в размере 34 евро.

Важно выяснить, к каким из целевых категорий населения вы относитесь. И если в течение календарного года у вас возникло право на получение нескольких разных компенсаций за лечение зубов, то вы имеете право на получение самой выгодной, максимальной компенсации.

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