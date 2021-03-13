Лазейка в законе позволяет не платить по долгам с пенсионных накоплений

Что любопытно, деньги второй пенсионной ступени можно вывести на банковский счет любой страны. И если эти деньги окажутся за рубежом, то эстонский судебный исполнитель до них вообще никогда не доберется.
”Судебный исполнитель Эстонии может обращать взыскание только на имущество, находящееся на территории Эстонии, — подтверждает Татьяна Афанасьева. — Если накопления в виде денежных средств будут переведены на счет в эстонском банке, то это является арестовываемым имуществом. Тогда они поступают в банк, и срабатывает электронный арест на счете в банке”.
У всех должников, по словам судебного исполнителя, счета в банках арестованы. Причем открытие счета в другом банке не поможет. Даже если у человека арестован счет в одном банке, информация о его долгах передается, по закону, во все банки. И если должник откроет еще где-то счет в Эстонии, тот будет сразу же арестован.
Иностранным счетам не место?
Получается, единственный способ для должников сохранить полученные из второй пенсионной ступени деньги — перевести их на иностранные счета. Страна может быть любой, даже за пределами Евросоюза. Но не проще было бы тогда просто запретить людям указывать счета иностранных банков? Может быть, нужно всего лишь изменить эту систему?
”Согласно условиям второй пенсионной ступени, расчетный счет, где Пенсионный центр хранит деньги второй пенсионной ступени, должен принадлежать владельцу банковского счета. Таким образом, должник не может, например, перевести деньги на счет друга, на который не наложен арест. Также плохая мысль скрывать свой доход от судебного исполнителя, так как это наказуемо”, — отмечает руководитель отдела политики страхования Министерства финансов Сийри Тынисте.
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