Лазейка в законе позволяет не платить по долгам с пенсионных накоплений

Довольно много жителей Эстонии, согласно исполнительному производству, должны кому-то денег. Это не платящие алименты своим детям родители, должники по кредитам и микрозаймам либо квартплате и многие другие. Если счета арестованы и у человека нет никакого дохода, то и по долгам он рассчитаться не может. Но получение пенсионных накоплений — это доход. И, конечно, как с любого дохода, с этих денег должны быть удержаны выплаты в счет долгов. Однако не так все просто.

Пенсионные деньги не подлежат аресту

”Пока человек участвует во второй пенсионной ступени и накапливает там деньги, его паи пенсионного фонда не могут быть использованы в счет погашения долгов, и судебный исполнитель не может потребовать, чтобы паи перевели в деньги. Если человек снимает деньги со своей второй пенсионной ступени и они переводятся на его банковский счет, по сути дела, ограничение на операции с этими деньгами снимаются, — констатирует руководитель отдела политики страхования Министерства финансов Сийри Тынисте. — Возможно, во всех отношениях разумно использовать эти деньги для выплаты кредитов и долгов. Согласно опросу, проведенному по нашему заказу в ноябре, 25% желающих забрать деньги второй пенсионной ступени планировали сделать именно это.

Если сейчас говорить о человеке, который попал в затруднительное положение с выплатами по кредитам или долгами, по словам Сийри Тынисте, он может перевести деньги на счета, которые уже арестованы судебным исполнителем. Таким образом, деньги со второй ступени могут поступить на счет, который был арестован, и использованы для погашения долгов в рамках исполнительного производства.

”В соответствии с действующим законодательством, денежное требование, которое предъявляет заявитель в Пенсионный центр, является арестовываемым имуществом. Акты арестов денежных требований уже предоставлены в Пенсионный центр и являются обязательными для исполнения. При аресте денежного требования удержание денег в сумме, равной сумме задолженности, происходит до момента поступления денег на счет должника. Этот процесс более знаком по арестам заработной платы, когда работодатель делает из нее удержание и только потом делает перевод должнику. Удержание из денежных средств должно быть произведено до момента перевода денег”, — говорит судебный исполнитель Татьяна Афанасьева.