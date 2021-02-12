Квартирный вопрос: мужчина подозревает близких, что они хотят упечь его в психушку и отнять квартиру

Александр рассказывает, что еще в конце 1970-х устроился на работу в Эстонское морское пароходство.

”Был докером, получил 1-комнатную квартиру на Палдиски мнт. , — говорит мужчина. — 18 квадратных метров, буквально в центре города. До этого мы жили у мамы жены, потом снимали, а потом мне и дали эту квартиру. Если бы были дети, то дали бы 2-комнатную, но у жены был выкидыш, поэтому претендовать мы могли только на 1-комнатную”.

”Хотят признать невменяемым”

Потом у пары родился сын. Семья так и продолжала жить в этой 1-комнатной квартире.

”А когда надо было приватизировать квартиру, Галина сделала это на себя, — говорит Александр. — И теперь квартира числится на ней”.

Однако в 2013 году, добавляет он, жена ”сделала провокацию и подала на него заявление в полицию”.

”Сказала, что я ее избил. Но я докером-механизатором работал, так за день устанешь, что приходишь домой и сил никаких нет. За восемь часов перетаскать 60 тонн цемента! Не бил я ее. Но она так сказала, и потом еще и развелась со мной, — говорит Александр. — Однако мы так и живем вместе. Как живем? А так: она направо, я налево”.

То есть, поясняет он, их комната разделена на две части. Одна половина жены, вторая — его. А сын уже вырос и живет отдельно.

”И вот я подозреваю, что жена хочет отобрать у меня квартиру и потому натравила на меня соцработников, чтобы они признали меня сумасшедшим, — добавляет Александр. — Тогда они вместе заберут мою квартиру. Это их план”.

И, согласно этому плану, его бывшая жена летом 2020 года вновь спровоцировала ссору.

”А потом вызвала полицию, — говорит он. — Меня арестовали, но на следующий день отпустили”.

Он показывает решения суда: там перечислены серьезные диагнозы. Но Александр делал и диагностику в одном из частных центров.

”И там сказали, что я абсолютно здоров! — утверждает мужчина. — Я также занимаюсь эзотерикой, у меня спецпитание, сам восстанавливаю здоровье по книгам. Очень хороший российский автор, рекомендую. Вся родня у меня в России. Я десятый в семье, двое умерли, восемь еще живы вместе со мной”.