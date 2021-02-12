12.02.2021, 08:40

Квартирный вопрос: мужчина подозревает близких, что они хотят упечь его в психушку и отнять квартиру

 (2)
Оксана Авдеева
EST 1
Квартирный вопрос: мужчина подозревает близких, что они хотят упечь его в психушку и отнять квартиру
Foto: "МК-Эстония"

Житель Таллинна Александр обратился в газету с такой проблемой: «Бывшая жена и сын хотят отобрать у меня квартиру, поэтому они подали в суд, чтобы признать меня сумасшедшим и упечь в психушку. Это новая хитрая схема отъема жилья. Но я не даюсь, обжаловал это решение». Действительно, согласно решению суда, мужчину должны были отправить в закрытое лечебное учреждение на год. Однако жена и сын заверяют, что отбирать жилье у мужчины не планируют. Просто жизнь с ним стала буквально невыносимой, пишет "МК-Эстония".

Александр рассказывает, что еще в конце 1970-х устроился на работу в Эстонское морское пароходство.

”Был докером, получил 1-комнатную квартиру на Палдиски мнт. , — говорит мужчина. — 18 квадратных метров, буквально в центре города. До этого мы жили у мамы жены, потом снимали, а потом мне и дали эту квартиру. Если бы были дети, то дали бы 2-комнатную, но у жены был выкидыш, поэтому претендовать мы могли только на 1-комнатную”.

”Хотят признать невменяемым”

Потом у пары родился сын. Семья так и продолжала жить в этой 1-комнатной квартире.

”А когда надо было приватизировать квартиру, Галина сделала это на себя, — говорит Александр. — И теперь квартира числится на ней”.
Однако в 2013 году, добавляет он, жена ”сделала провокацию и подала на него заявление в полицию”.

”Сказала, что я ее избил. Но я докером-механизатором работал, так за день устанешь, что приходишь домой и сил никаких нет. За восемь часов перетаскать 60 тонн цемента! Не бил я ее. Но она так сказала, и потом еще и развелась со мной, — говорит Александр. — Однако мы так и живем вместе. Как живем? А так: она направо, я налево”.

То есть, поясняет он, их комната разделена на две части. Одна половина жены, вторая — его. А сын уже вырос и живет отдельно.
”И вот я подозреваю, что жена хочет отобрать у меня квартиру и потому натравила на меня соцработников, чтобы они признали меня сумасшедшим, — добавляет Александр. — Тогда они вместе заберут мою квартиру. Это их план”.

И, согласно этому плану, его бывшая жена летом 2020 года вновь спровоцировала ссору.

”А потом вызвала полицию, — говорит он. — Меня арестовали, но на следующий день отпустили”.

Он показывает решения суда: там перечислены серьезные диагнозы. Но Александр делал и диагностику в одном из частных центров.
”И там сказали, что я абсолютно здоров! — утверждает мужчина. — Я также занимаюсь эзотерикой, у меня спецпитание, сам восстанавливаю здоровье по книгам. Очень хороший российский автор, рекомендую. Вся родня у меня в России. Я десятый в семье, двое умерли, восемь еще живы вместе со мной”.

Другая сторона медали

Однако его жена Галина говорит, что полгода назад она была вынуждена бежать в приют для жертв насилия, потому что жизнь с бывшим мужем стала просто невыносимой.

”Да, эту квартиру давали ему, — подтверждает частично слова Александра Галина. — Но, когда надо было ее приватизировать, он сказал, что ему она не нужна. Во время брака он тайком от меня на сбереженные нами деньги купил квартиру в России и гараж. И сказал, что уедет в Россию, поэтому здесь он квартиру приватизировать не будет. Тогда я приватизировала ее на себя, чтобы нам с сыном не остаться на улице. Стажа не хватало, он добавил мне несколько лет, а остальное обменял в банке на деньги”.

Она говорит, что Александр бил их с сыном на протяжении всей семейной жизни: ”Просто, если раньше это было только когда он выпьет, то потом началось чаще”.

На вопрос, почему же она с ним жила, Галина отвечает, что был маленький ребенок, да и идти было некуда. Также Александр каждый год на 4–5 месяцев уезжал в Россию, и она это время жила просто как в раю и от него отдыхала. Он тоже из России возвращался обычно нормальным и в хорошем настроении. Так и жили.

”Работала я поваром, зарплата небольшая. Потом в 2011 году была травма, вышла на досрочную пенсию. Но в 2014 году дошло до того, что он сломал мне ногу, — говорит женщина. — Поэтому я подала на развод”.
Еще тогда ей предлагали идти в приют для жертв насилия, но… одной.
”Сын был уже большой, но еще несовершеннолетний, — говорит женщина. — А если бы я его оставила с отцом, боюсь, он бы его убил. Он все время говорил, что это не его сын. Один раз даже заставил делать тест ДНК. Сделали, его отцовство подтвердилось. Я думала, после этого он станет лучше к сыну относиться, но нет… Так и продолжал бить его и обзывать. Был даже случай, когда Александр взял дрель и поднес очень близко к глазам сына. Он реально не понимает уже, что творит”.

Она отмечает, что в 2006 году у бывшего мужа был инсульт. И после этого проблемы только усугубились.

”Он мог уже после любой фразы на меня накинуться и начать душить. Он что-то делает, потом говорит, что такого не было, — перечисляет она. — Периодически бывают какие-то вспышки агрессии. В общем, у него начались серьезные проблемы с головой”.

В июне 2020 года, говорит Галина, Александр снова сильно ее избил и потащил на балкон, крича, что сейчас ее оттуда, с 6-го этажа, скинет.
”Орал, что все имущество его, а я здесь никто. К счастью, я вырвалась и убежала к соседке, — говорит женщина. — Она вызвала полицию. Его забрали в отделение. Но я сама никуда не обращалась. Мне просто на следующий день позвонили из соцотдела и сказали прийти на прием”.
Женщина говорит, что никогда и никому не рассказывала, что в их семье — постоянное насилие. Не привыкла жаловаться, да и стыдно было. Даже маме рассказала только перед ее смертью.

”И в этот раз не стала бы никуда сообщать, но тут уже вмешалась полиция и сообщила, видимо, в соцотдел, — говорит женщина. — Я сходила на прием, ответила на их вопросы. И после этого мне позвонили и сказали: ”Собирайте вещи, скоро за вами приедут и отвезут вас в приют”.

Пять месяцев Галина прожила в приюте для жертв насилия. Потом ей дали комнату в социальном доме.

”Нас тут трое в одной комнате, — говорит она. — Еще когда я была в приюте, мне посоветовали обратиться к бесплатному юристу. Я сходила к нему, и он помог мне написать заявление на раздел имущества. Но прошло уже полгода, пока подвижек в этом деле никаких. Так что я на седьмом десятке лет живу в общежитии и осталась фактически у разбитого корыта”.

И получается, что хозяйка квартиры не может в ней жить, но продолжает за квартиру платить.

”Пусть папу вылечат”

Сын Александра подтверждает, что отец их с мамой с самого его детства бил, но только когда выпьет.

”А потом у него случился инсульт, — говорит он. — И, видимо, не долечили. Состояние здоровья отца стало стремительно ухудшаться. Он может что-то сделать и потом не помнить об этом. Стал очень агрессивным. Постоянно цеплялся к маме. Она на кухне, он зайдет туда — толкнет, что-то плохое ей скажет”.

Сын заверяет: его эта квартира не интересует. Он строит свою жизнь, планирует свою семью и собирается покупать свое жилье. Но он очень волнуется за здоровье отца.

”Да, так-то он производит поначалу впечатление нормального человека, — говорит сын. — Но если вы с ним поговорите подольше, то начнут всплывать разные странные вещи. Он не только постоянно нападает на маму, он и на меня тоже бросался с дрелью. С ним действительно очень сложно: он постоянно пишет в разные инстанции, доказывает, что ему что-то недоплачивают, ходит туда и скандалит. А если вы, не дай Бог, с ним начнете спорить, то увидите, насколько он может быть опасным для окружающих. Мы просто хотим, чтобы его вылечили и он стал бы снова нормальным”.

Однако до сих пор Александр находится на свободе, живет в квартире бывшей жены и обжалует решения суда.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: