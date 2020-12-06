Квартира с секретом. Как быть, если в довесок к недвижимости вам ”продали” плохих соседей?

Эта история началась в 2016 году, когда семейная пара средних лет купила квартиру у другой семейной пары. Заплатили более 100 000 евро. Но радовались недолго: начались конфликты с соседями снизу — те то грязью закидают светлое пальто хозяйки, то спустят на них всех собак в буквальном смысле, то обматерят на чем свет стоит, то повредят их машину.

Семейная пара обратилась к адвокату и в 2018 году подала в суд. Хотя продававшая недвижимость маклер описала соседей как спокойных и вежливых людей, у покупателей были основания полагать, что конфликт с соседями был и у продавцов, поэтому они затребовали через суд обзор вызовов полиции на данный адрес. Предположение подтвердилось: полицию туда вызывали часто, и у продавшей им квартиру семейной пары тоже был с этими соседями конфликт. Более того, они даже судились с ними из-за распределения парковочных мест.

Тогда покупатели потребовали от продавцов возмещения ущерба — 37 500 евро (30% от цены). Именно во столько они оценили невозможность спокойно жить в своей квартире и постоянное ожидание подвоха со стороны скандальных соседей. Дескать, это самый настоящий скрытый дефект недвижимости — поскольку продавцы знали, что в доме есть такие вот соседи, но сознательно умолчали об этом. И даже ввели в заблуждение, предоставив ложную информацию. И если бы покупатели знали о таких вот соседях, то ни за что бы эту квартиру не купили. И такие соседи, по их мнению, — повод для выплаты компенсации покупателям и снижения стоимости недвижимости.

Дело дошло аж до Госсуда, однако коллегия судей их решение не удовлетворила.

У каждого судьи — свои причины

Судьи трех инстанций сочли, что за конфликтных соседей скидка все же не положена. Позиция продавцов недвижимости в суде была проста: дефектов как таковых у проданной квартиры нет. А то, что соседи — не слишком приятные люди, так это их личные качества, за которые продавцы недвижимости ответственности не несут.

”Мы не ожидали, что у вас будет с ними конфликт, — сказали бывшие владельцы на суде. — И о том, что у нас с ними идет судебное разбирательство по поводу парковочных мест, мы говорили”.

Суд первой инстанции, кстати, счел, что конфликтные соседи — вполне себе скрытый дефект, но… покупателям надо было обращаться в суд раньше. То есть сразу же, как выяснилось, что идет конфликт за конфликтом. А не ждать два года.