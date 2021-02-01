Кровавые следы ушедшего года. На каком этапе находятся расследования самых громких происшествий 2020 года в Эстонии?

Авария на Сааремаа

11 января 2020 года на Сааремаа на 128-м км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре произошла тяжелая авария, в которой погибли две женщины и маленький ребенок.

34-летний Андрес Рейнарт пытался уйти на своем автомобиле Audi от пытавшейся его остановить полиции. Машина Рейнарта двигалась на скорости 138 км/ч. В ходе погони автомобиль врезался в Volvo. В результате столкновения погибли находившиеся в Volvo маленький ребенок и две женщины 27 и 58 лет. Еще одну женщину 37 лет доставили с тяжелыми травмами в больницу. По данным полиции, за рулем Рейнарт был в состоянии опьянения.

Ляэнеская окружная прокуратура 20 мая обвинила Рейнарта в убийстве. Оценка прокуратуры основывается на том, что крайне опасное поведение мужчины на дороге было сознательным. Он ехал со значительно завышенной скоростью и выехал на полосу встречного движения там, где это было запрещено.

Согласно закону, смерть людей можно считать убийством и в том числе, если оно было хоть и непреднамеренным, но совершено было общеопасным способом. Так же в ситуации, когда погибло несколько человек. В таком случае наказание предполагает от 8 до 20 лет заключения или пожизненный срок.

1 июля состоялось предварительное заседание суда по делу Рейнарта. Однако следствие еще не закончено, обвинительный приговор не вынесен.

”К сегодняшнему дню судебное разбирательство уже на финишной прямой. В феврале пройдут судебные прения, затем суд вынесет решение. О каком наказании будет ходатайствовать прокуратура, выяснится в феврале, когда прокурор предоставит суду свою окончательную оценку”, — говорит Лийви Рейнхольд, советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры.

”Лихулаский стрелок”

6 июня 2020 года ДТП и стрельба произошли в Лихула. Находившийся в наркотическом и алкогольном опьянении Микк Таррасте сначала застрелил мотоциклиста, а затем открыл огонь по автомобилю, в котором находились пять человек. Погибла находившаяся за рулем женщина, а ее муж и двое из троих внуков были ранены.

Микку Таррасте предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом, а также в незаконном обращении с боеприпасами.