Кровавые следы ушедшего года. На каком этапе находятся расследования самых громких происшествий 2020 года в Эстонии?

Затем Таррасте пешком прошел около четырех километров по шоссе Тууди-Раудтеэ до здания железнодорожной станции Тууди. Там он открыл огонь по прибывшим к зданию полицейским и задел шлем одного из них.
”В этом уголовном деле было очень сложно определить круг пострадавших. С человеческой точки зрения, пострадали не только те, кого физически задело пулями. Ими могло задеть кого угодно, находившегося в тех местах. Выживание было делом случая. Именно это имеется в виду в обвинении под ”общеопасным способом”, — пояснила прокурор.
По оценке прокуратуры, убийство двух человек, ранение четырех человек и подвержение неопределенного количества людей опасности были умышленными.
Террасте имел медицинскую подготовку и состоял в дружине Кайтселийта.
”Он хорошо знал, к каким последствиям приводит стрельба в людей, благодаря своей подготовке в плане оружия и медицины”, — сказала прокурор Андерсон.
После задержания у обвиняемого выявили опьянение, вызванное потреблением алкоголя и транквилизаторов, но, по оценке прокуратуры, опьянение не мешало ему осознавать последствия его действий.
Использованное оружие легально принадлежало Таррасте, но в ходе следствия на его даче и дома в Таллинне обнаружили боеприпасы, которые хранились незаконно, в связи с чем ему также предъявлено обвинение. За это ему могут грозить штраф или до трех лет тюрьмы. Наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах составит от восьми до двадцати лет тюрьмы или пожизненный срок.
Авария на Лаагна теэ
Тяжелая авария произошла на Лаагна теэ в Таллинне вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, которым управлял 20-летний Иса Халилов, на огромной скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку. Два человека погибли, один был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
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