01.02.2021, 07:15

Кровавые следы ушедшего года. На каком этапе находятся расследования самых громких происшествий 2020 года в Эстонии?

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Светлана Кючюк
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Laagna teel traagilise avarii põhjustanud juht võeti vahi alla
Laagna teel traagilise avarii põhjustanud juht võeti vahi allaFoto: Rauno Volmar

Прошедший 2020 год запомнится несколькими громкими криминальными историями, в которых погибли и пострадали люди и не только. До развязки этих событий еще далеко. Почти по всем делам идут следствия, а виновные ждут окончательных вердиктов. ”МК-Эстония” вспомнила эти случаи и узнала, на каком этапе находятся расследования.

Авария на Сааремаа

11 января 2020 года на Сааремаа на 128-м км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре произошла тяжелая авария, в которой погибли две женщины и маленький ребенок.

34-летний Андрес Рейнарт пытался уйти на своем автомобиле Audi от пытавшейся его остановить полиции. Машина Рейнарта двигалась на скорости 138 км/ч. В ходе погони автомобиль врезался в Volvo. В результате столкновения погибли находившиеся в Volvo маленький ребенок и две женщины 27 и 58 лет. Еще одну женщину 37 лет доставили с тяжелыми травмами в больницу. По данным полиции, за рулем Рейнарт был в состоянии опьянения.

Ляэнеская окружная прокуратура 20 мая обвинила Рейнарта в убийстве. Оценка прокуратуры основывается на том, что крайне опасное поведение мужчины на дороге было сознательным. Он ехал со значительно завышенной скоростью и выехал на полосу встречного движения там, где это было запрещено.

Согласно закону, смерть людей можно считать убийством и в том числе, если оно было хоть и непреднамеренным, но совершено было общеопасным способом. Так же в ситуации, когда погибло несколько человек. В таком случае наказание предполагает от 8 до 20 лет заключения или пожизненный срок.

1 июля состоялось предварительное заседание суда по делу Рейнарта. Однако следствие еще не закончено, обвинительный приговор не вынесен.

”К сегодняшнему дню судебное разбирательство уже на финишной прямой. В феврале пройдут судебные прения, затем суд вынесет решение. О каком наказании будет ходатайствовать прокуратура, выяснится в феврале, когда прокурор предоставит суду свою окончательную оценку”, — говорит Лийви Рейнхольд, советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры.

”Лихулаский стрелок”

6 июня 2020 года ДТП и стрельба произошли в Лихула. Находившийся в наркотическом и алкогольном опьянении Микк Таррасте сначала застрелил мотоциклиста, а затем открыл огонь по автомобилю, в котором находились пять человек. Погибла находившаяся за рулем женщина, а ее муж и двое из троих внуков были ранены.

Микку Таррасте предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом, а также в незаконном обращении с боеприпасами.

Пярнуский уездный суд на предварительном заседании назначил на 15 февраля начало судебного процесса над Микком Таррасте. Суд будет рассматривать дело на открытых судебных заседаниях, всего запланировано 14 заседаний.

На предварительном заседании суд решил, что Таррасте предстанет перед судом по предъявленным ему обвинениям, решение о его аресте осталось без изменений. Суд принял к рассмотрению гражданские иски всех пострадавших на общую сумму около 350 000 евро. Также суд удовлетворил просьбу защитника выслушать показания трех свидетелей, всего запланировано выслушать 26 свидетелей.

Согласно предъявленному Ляэнеской окружной прокуратурой обвинению, 6 июня прошлого года Таррасте, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение Закона об оружии, перевозил в своем автомобиле огнестрельное оружие. Неподалеку от заправочной станции в Лихула он совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия.

За Террасте последовал мотоциклист, который хотел задержать нарушителя. Таррасте обстрелял и смертельно ранил мотоциклиста, а затем открыл огонь по двум автомобилям. Мотоциклист погиб, но в автомобилях никто не пострадал.

Затем обвиняемый пешком начал движение по шоссе Тууди-Раудтеэ в направлении своего хутора, где открыл огонь по встречному автомобилю ”Жигули”. В машине ехали мужчина и женщина с тремя внуками. Сидевший за рулем мужчина получил ранение, опасные для жизни ранения получили двое детей и была смертельно ранена женщина. Обвиняемый продолжил стрелять также в направлении прибывшей на место скорой помощи, остановившегося ”Жигули” и приблизившихся к автомобилю очевидцев и полиции.

Затем Таррасте пешком прошел около четырех километров по шоссе Тууди-Раудтеэ до здания железнодорожной станции Тууди. Там он открыл огонь по прибывшим к зданию полицейским и задел шлем одного из них.

”В этом уголовном деле было очень сложно определить круг пострадавших. С человеческой точки зрения, пострадали не только те, кого физически задело пулями. Ими могло задеть кого угодно, находившегося в тех местах. Выживание было делом случая. Именно это имеется в виду в обвинении под ”общеопасным способом”, — пояснила прокурор.

По оценке прокуратуры, убийство двух человек, ранение четырех человек и подвержение неопределенного количества людей опасности были умышленными.

Террасте имел медицинскую подготовку и состоял в дружине Кайтселийта.

”Он хорошо знал, к каким последствиям приводит стрельба в людей, благодаря своей подготовке в плане оружия и медицины”, — сказала прокурор Андерсон.

После задержания у обвиняемого выявили опьянение, вызванное потреблением алкоголя и транквилизаторов, но, по оценке прокуратуры, опьянение не мешало ему осознавать последствия его действий.

Использованное оружие легально принадлежало Таррасте, но в ходе следствия на его даче и дома в Таллинне обнаружили боеприпасы, которые хранились незаконно, в связи с чем ему также предъявлено обвинение. За это ему могут грозить штраф или до трех лет тюрьмы. Наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах составит от восьми до двадцати лет тюрьмы или пожизненный срок.

Авария на Лаагна теэ

Тяжелая авария произошла на Лаагна теэ в Таллинне вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, которым управлял 20-летний Иса Халилов, на огромной скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку. Два человека погибли, один был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

В октябре Пыхьяская окружная прокуратура направила дело в суд. Однако кроме Исы обвинения предъявляются и водителю автомобиля Chevrolet, 29-летнему Вячеславу.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна теэ, где и произошла трагедия.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна теэ Вячеслав и Иса стали неук-лонно наращивать скорость, которая достигла 190–200 километров в час.

Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в двигавшуюся спереди автомашину Volvo. В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем.

Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина. Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины.

В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, четыре человека были госпитализированы.

Прокуратура рассматривает дело в рамках дорожно-транспортного происшествия, так как у виновников не было намерения убить кого-то. Исе и Вячеславу было предъявлено обвинение по 422-й статье Пенитенциарного кодекса — то есть в нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем за собой гибель двух или более человек. Наказание по этой статье предусматривает от 3 до 12 лет лишения свободы.

По мнению адвоката подсудимого Исы, правильнее было рассматривать дело по более мягкой 423 статье. В ней идет речь о нарушении водителем правил дорожного движения и неосторожной эксплуатации транспортного средства. При таком рассмотрении наказание составило бы от года до пяти лет, сообщал портал rus.err.ee.

Открытые судебные заседания по этому делу начнутся 8 февраля.

Убийство около бара в Ласнамяэ

В субботу, 22 августа, около 8 утра полиция получила вызов о драке на Ляэнемере теэ в таллиннском районе Ласнамяэ. По первоначальным данным, в одном из местных баров завязался конфликт между незнакомыми людьми. Он получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Мужчина получил тяжкие повреждения, из-за которых позднее скончался.

В совершении убийства подозреваются трое мужчин, которые скрылись с места происшествия: 30-летний Максим Васильев, 32-летний Роман Глуховченко и 34-летний Илья Гайдаленко. Один из них — Илья — спустя несколько дней, по некоторым данным, сам сдался полиции. Спустя неделю был задержан Максим. Поиски Романа продолжались около двух месяцев. В конце октября его задержали в Латвии и доставили в Эстонию.

Подробности случившегося пока официально не разглашались. Однако версии, из-за чего вспыхнул конфликт между убитым и подозреваемыми, уже описывались в СМИ. ”МК-Эстония” рассказывала версии событий со слов матери погибшего Никиты и также со слов матери подозреваемого Романа. По обеим версиям, конфликт начался с подачи жены погибшего, которая находилась в баре. Ей не понравилось отношение подозреваемых, из-за чего девушка позвонила мужу, который приехал на место. В скором времени началась потасовка.

На данный момент ведется следствие.

”По-прежнему подозрения в убийстве предъявлены трем мужчинам, которые сейчас находятся под арестом. В ходе производства заслушано много свидетелей, проведено много производственных действий, назначены экспертизы. Когда материалы по делу прибудут в прокуратуру, пострадавшие, защитники и подозреваемые смогут с ними ознакомиться. Затем будет составлен обвинительный акт, и дело будет направлено в суд”, — сообщила Марие Аава, советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры.

Мама погибшего Никиты Маргарита отметила, что, хоть предполагаемых преступников и поймали, легче семье от этого не стало.

”Пока еще сижу на антидепрессантах. Работа спасает”, — говорит Маргарита.

Жестокое убийство кота

В июле 2020 года полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который в апреле того же года жестоко убил своего кота. Сначала пожилой мужчина пытался утопить кота, затем забил его молотком. Процесс убийства был заснят соседом, который предоставил видео группе защиты животных под руководством зоозащитика Хейки Валнера. Валнер же передал информацию полиции.

Сначала полиция возбудила дело о проступке. Позднее же было принято решение возбудить уголовное дело, поскольку на видео было четко видно убийство животного. Согласно законодательству, убийство животного является проступком, но жестокое обращение с животным наказуемо в рамках уголовного законодательства.

”После допроса мужчины мы считаем, что его желание состояло в том, чтобы убить животное, и он сделал это жестоким способом, причинив коту большие страдания”, — пояснил тогда прокурор Индрек Калда.

В итоге уголовное дело было закрыто в ноябре 2020 года. Поскольку мужчина раскаялся в содеянном и раньше у него не было нарушений закона, все закончилось штрафом в 350 евро, которые мужчина должен был перечислить на счет местной ассоциации охраны природы.

Сам по себе этот случай уникален, поскольку в связи с убийствами животных редко возбуждают уголовные дела.

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