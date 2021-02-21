21.02.2021, 18:20

КОШМАР ПОД МОСТОМ | Огромная граффити-надпись на Лаагна теэ расстроила жителей Ласнамяэ

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 Татьяна Писарева
EST
Lasnamäe
Foto on illustreerivFoto: Priit Simson

Аршинные белые буквы на серой стене: слово ”кошмар” встречает и провожает всех проезжающих по ”канаве” автомобилистов. На фоне жизнерадостно подмигивающих праздничных гирлянд, оплетающих опоры мостов, картинка прямо-таки режет глаз, пишет "МК-Эстония". ”Действительно, кошмар”, — соглашаются ласнамяэсцы и спрашивают: когда будет приведен в порядок мост и поймают ли хулигана?

Желание изобразить что-либо на стене преследовало людей с древнейших времен — от наскальной ритуальной живописи каменного века до образов, отражающих социальные потрясения наших дней. Сегодня граффити существует в двух основных формах — как своеобразное уличное искусство и как противозаконные развлечения городской молодежи. Последнее доставляет горожанам немало головной боли.

Поймать граффитиста — удача

По словам специалиста по связям с общественностью Муниципальной полиции Меэли Хунт, в Таллинне хулиганы-граффитисты наиболее активны в центре города и Пыхья-Таллинне, но фактически страдает от этого почти каждый район. Электрические распределительные щиты особенно привлекают граффитистов, рассказывает Хунт. Граффитисты работают скрытно, часто по ночам. Поймать их — дело случая, и такое происходит всего несколько раз в год, в немалой степени благодаря очевидцам, которые сразу сообщают о них. Стены домов, остановки поездов и автобусов, подземные стены пешеходных тоннелей…

”В прошлом году мы остановили на улице Люхике ялг группу граффитистов, орудовавших возле недавно отремонтированного дома — на стене с помощью трафарета нарисовали зебру. Учитывая, что это старинный дом, находящийся под защитой ЮНЕСКО, меня это очень обеспокоило. Один из самых ярких примеров — случай, когда пару лет назад молодые люди из художественной школы почти полностью покрыли Горхолл большими граффити”, — вспоминает Меэли Хунт и добавляет, что, поскольку МуПо занимается картированием пустых зданий, в прошлом году в больших зданиях, предназначенных к сносу, доводилось находить большие и довольно красивые рисунки во всю стену.

Собственность — это ответственность

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в курсе ”кошмара” под мостом. ”Проблема нелегального граффити не теряет актуальности во всем Таллинне и в Ласнамяэ в частности”, — говорит он. Владельцы недвижимости должны содержать в порядке свою собственность, утверждает старейшина района: ”Это относится и к городским объектам, которые мы стараемся в массовом порядке очищать в рамках весенней уборки, когда критическим взглядом осматриваются муниципальные здания и объекты инфраструктуры. Такая же судьба ждёт и упомянутое граффити на Лаагна теэ”.

При этом надо отличать нелегальное граффити и уличное искусство, которое у нас принято называть суперграфикой. ”В последнее время мы стараемся давать площадку художникам, готовым к конструктивному сотрудничеству и заинтересованным в том, чтобы делать городскую среду привлекательней, — отмечает Владимир Свет. — Последние примеры такого сотрудничества: фасады по адресам Палласти, 34-б; Кивила, 3-а и 46, а также большая трансформаторная будка по адресу Калевипоя, 8”.

Старейшина Пыхья-Таллинна (района, который, по словам представительницы МуПо, более других страдает от вандалов-граффитистов) Пеэтер Ярвелайд говорит, что ситуация в последнее время значительно улучшилась. Вместе с развитием района горожане все больше ценят чистоту и порядок. ”Но, к сожалению, все же у нас осталась проблема с порчей городского инвентаря — хулиганы расписывают мусорные урны, скамейки, дороги и даже детские площадки”, — сетует старейшина и приводит в качестве примера указатели на благоустроенной в прошлом году тропе здоровья Мериметса — они были испорчены еще до завершения работ. В год уходит предположительно 5000 евро на то, чтобы очистить от надписей и неприличных рисунков городскую мебель и дороги.

”Отмечу, что речь идет о вандализме и порче имущества, которым пользуются горожане, а не об искусстве. Настоящее уличное искусство украшает район. Например, осенью молодые художники расписали скейт-парк возле Пыхья-Таллиннского молодежного центра, а в рамках будущего парка ”Путукавяйл” создается урбанистическая галерея, и художники могут предложить свою идею для реализации там”, — говорит Ярвелайд.

Испортить легко, исправить трудно

Молодежный полицейский Кесклиннаского отделения полиции Марлен Мийласте ответила, что в полицию обращаются по поводу граффити достаточно часто, больше всего жалоб поступает в связи со стенами дома и порчей общественного транспорта, например, автобусов и трамваев.

В 2020 году в Кесклиннаском отделении полиции было зарегистрировано 68 проступков, связанных с граффити или изрисованными объектами, по § 218 Пенитенциарного кодекса (”Виновное деяние, направленное против малоценных вещей и имущественных прав”), эти проступки совершались как подростками, так и совершеннолетними. Также было зарегистрировано одно преступление по статье § 149 (”Осквернение памяти умершего”), в этом случае молодым человеком был осквернен памятник погибшим в катастрофе парома ”Эстония”. Монумент был испорчен 27 октября прошлого года, полицейские задержали 19-летнего подозреваемого молодого человека в начале ноября.

Мийласте отмечает, что когда в каком-то месте уже есть граффити, то вскоре там появляются и новые. Виновных задерживают на месте или устанавливают позже с помощью записей видеокамер, хотя это и не всегда удается. Но в случаях с изрисованными трамваями в прошлом году установили виновных в половине происшествий. ”Хочу подчеркнуть, что и в общественном транспорте, и на улицах города очень много камер видеонаблюдения. Об этом стоит помнить всем, кто решит по какой-то причине ”поставить подпись” на чужом имуществе”, — говорит Марлен Миласте.

Совершеннолетних нарушителей можно наказать в рамках делопроизводства о проступке, когда нанесен материальный ущерб размером до 4000 евро, денежным штрафом до 1200 евро либо арестом. Наказание зависит и от того, возместит ли нарушитель нанесенный им ущерб.

По отношению к несовершеннолетним нарушителям полиция дает возможность искупить свою вину и возместить ущерб. Например, водитель трамвая обнаруживает, что его трамвай изрисован. Трамвай, чтобы привести в порядок, снимают с линии, что означает потерю времени и денег.

”Когда полиция устанавливает личность испортившего трамвай подростка, мы даем нарушителю возможность компенсировать расход на чистку трамвая в пользу Tallinna Linnatranspordi AS, с чем, как правило, нарушители соглашаются, — говорит сотрудница полиции. — Также мы даем возможность отмыть стену, и когда подростку приходится этим заниматься, зачастую они осознают, что изрисовать что-то можно за пару секунд, а на приведение в порядок уходит гораздо больше сил и времени”.

Суммы ущерба могут варьироваться от нескольких десятков евро за удаление маленького рисунка до тысяч евро за приведение в порядок фасада дома. Расходы ложатся на родителей нашкодившего подростка.

Если подросток интересуется этим видом искусства, то родителям следует поддержать его и направить в нужное русло, ведь интересных, красивых и легально воплощенных в жизнь примеров граффити в городе довольно, например, в Теллискиви. Если есть желание нарисовать что-то, то можно обратиться к владельцу здания: возможно, что владелец даже будет заинтересован в таком проекте.

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