КОШМАР ПОД МОСТОМ | Огромная граффити-надпись на Лаагна теэ расстроила жителей Ласнамяэ

Желание изобразить что-либо на стене преследовало людей с древнейших времен — от наскальной ритуальной живописи каменного века до образов, отражающих социальные потрясения наших дней. Сегодня граффити существует в двух основных формах — как своеобразное уличное искусство и как противозаконные развлечения городской молодежи. Последнее доставляет горожанам немало головной боли.

Поймать граффитиста — удача

По словам специалиста по связям с общественностью Муниципальной полиции Меэли Хунт, в Таллинне хулиганы-граффитисты наиболее активны в центре города и Пыхья-Таллинне, но фактически страдает от этого почти каждый район. Электрические распределительные щиты особенно привлекают граффитистов, рассказывает Хунт. Граффитисты работают скрытно, часто по ночам. Поймать их — дело случая, и такое происходит всего несколько раз в год, в немалой степени благодаря очевидцам, которые сразу сообщают о них. Стены домов, остановки поездов и автобусов, подземные стены пешеходных тоннелей…

”В прошлом году мы остановили на улице Люхике ялг группу граффитистов, орудовавших возле недавно отремонтированного дома — на стене с помощью трафарета нарисовали зебру. Учитывая, что это старинный дом, находящийся под защитой ЮНЕСКО, меня это очень обеспокоило. Один из самых ярких примеров — случай, когда пару лет назад молодые люди из художественной школы почти полностью покрыли Горхолл большими граффити”, — вспоминает Меэли Хунт и добавляет, что, поскольку МуПо занимается картированием пустых зданий, в прошлом году в больших зданиях, предназначенных к сносу, доводилось находить большие и довольно красивые рисунки во всю стену.

Собственность — это ответственность

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в курсе ”кошмара” под мостом. ”Проблема нелегального граффити не теряет актуальности во всем Таллинне и в Ласнамяэ в частности”, — говорит он. Владельцы недвижимости должны содержать в порядке свою собственность, утверждает старейшина района: ”Это относится и к городским объектам, которые мы стараемся в массовом порядке очищать в рамках весенней уборки, когда критическим взглядом осматриваются муниципальные здания и объекты инфраструктуры. Такая же судьба ждёт и упомянутое граффити на Лаагна теэ”.