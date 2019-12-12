Кошелек или жизнь? Жадность руководства дома по уходу привела к смерти пациентки

Однако, как установил уездный суд, женщину оставили в антисанитарных условиях, не оказывали ей помощь при переворачивании, не вызвали скорую помощь, когда она требовалась. В итоге у пожилой дамы из-за пролежней началось заражение крови, от которого, так как помощь не подоспела вовремя, она впоследствии и умерла. Хотя, если бы сразу вызвали скорую помощь, женщину удалось бы в больнице спасти. Кроме того, у нее было сильное обезвоживание.

Суд также выяснил, что руководитель пансионата Пандивере Сирье Педиуз была в курсе тяжелого состояния клиентки, но проигнорировала этот факт. Она знала, что здоровье пациентки с каждым днем становится все хуже, но ничего не предприняла и родственникам тоже не сообщила.

Из решения суда также следует, что в доме призрения царил беспорядок.

Оказание услуги по уходу было организовано бестолково и при неопределенной руководящей линии, а медпомощь — хаотично и бесконтрольно. И в этой ситуации суд подчеркнул, что даже общечеловеческие ценности обязывают в такой ситуации активно вмешаться — ведь состояние женщины было катастрофически опасным. Не говоря уже о том, что это — руководители дома призрения, которые добровольно решили заниматься таким бизнесом, следовательно, их услуга должна была отвечать всем требованиям.

Работники дома по уходу подтвердили в суде, что знали о ситуации, но персонала было мало, а пациентов — 80–100 человек. По ночам так вообще на весь пансионат оставался один работник. В доме по уходу были также проблемы с документами. Вина члена правления Маргуса Пельдеза — в то, что он не проверял, насколько качественно и основательно оказывается услуга, которую он пообещал родственникам клиентов. Суд установил также, что пансионату Пандивере было экономически выгодно, чтобы пациентка оставалась у них как можно дольше, потому что это гарантировало им доход. Поэтому ее и не отправляли в больницу.

Это решение суда — печальный прецедент, и он должен заставить дома по уходу в Эстонии более пристально посмотреть на ситуацию, творящуюся у них. Ведь теперь уже предельно ясно, что за игнорирование опасного состояния клиента может последовать уголовная ответственность. До этого многие думали, что все происходящее в стенах домов по уходу — скрыто, следовательно, недоказуемо.

Шокирующие обстоятельства

Недавно в передаче Kuuuurija описывали еще один жуткий случай: летом прошлого года у пожилой дамы начались проблемы с сердечным ритмом, и ее после больницы решили перевести в Hiiu Ravikeskus.