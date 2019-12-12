12.12.2019, 07:25

Кошелек или жизнь? Жадность руководства дома по уходу привела к смерти пациентки


Оксана Авдеева
EST
arvamus
Foto on illustratiivneFoto: Karin Kaljuläte

Недавно вступило в силу решение Государственного суда, согласно которому руководство пансионата Пандивере было признано виновным в том, что они оставили человека в опасной для жизни и его здоровья ситуации, пишет "МК-Эстония".

А именно, к смерти пациента привело бесчеловечное обращение. К сожалению, это не первый и не единственный случай, когда халатность и безразличие приводили к печальным последствиям. Но такое громкое дело — явный сигнал обществу, что в домах по уходу творится что-то невообразимое. Как же понять, что с вашим родственником за ваши же деньги ужасно обращаются и что делать, чтобы наказать виновных?

Как следует из решения суда, руководителя и члена правления пансионата Пандивере в Вао окончательно признали виновными в том, что они своим бездействием и тем, что не оказали помощь в нужном объеме, создали опасную для жизни нескольких человек ситуацию. Из-за чего одна из женщин умерла.

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Надо отметить, что люди в домах по уходу находятся там обычно в беспомощном состоянии — они зачастую сами не ходят, особо не соображают и не могут пожаловаться на персонал. Они уязвимы и не всегда в состоянии защитить себя от опасностей. В итоге издевательство вкупе с халатностью приводят к страшным последствиям.

Игнорирование и молчание

Многие, доверяя своего близкого дому по уходу и платя за это немаленькие деньги, полагают, что тут-то он точно будет под присмотром. Ведь предварительно подписали договор, в котором учреждение пообещало ухаживать, присматривать, помогать и следить за состоянием здоровья. А если здоровье ухудшится — тут же сообщать родственникам.

Однако, как установил уездный суд, женщину оставили в антисанитарных условиях, не оказывали ей помощь при переворачивании, не вызвали скорую помощь, когда она требовалась. В итоге у пожилой дамы из-за пролежней началось заражение крови, от которого, так как помощь не подоспела вовремя, она впоследствии и умерла. Хотя, если бы сразу вызвали скорую помощь, женщину удалось бы в больнице спасти. Кроме того, у нее было сильное обезвоживание.

Суд также выяснил, что руководитель пансионата Пандивере Сирье Педиуз была в курсе тяжелого состояния клиентки, но проигнорировала этот факт. Она знала, что здоровье пациентки с каждым днем становится все хуже, но ничего не предприняла и родственникам тоже не сообщила.

Из решения суда также следует, что в доме призрения царил беспорядок.

Оказание услуги по уходу было организовано бестолково и при неопределенной руководящей линии, а медпомощь — хаотично и бесконтрольно. И в этой ситуации суд подчеркнул, что даже общечеловеческие ценности обязывают в такой ситуации активно вмешаться — ведь состояние женщины было катастрофически опасным. Не говоря уже о том, что это — руководители дома призрения, которые добровольно решили заниматься таким бизнесом, следовательно, их услуга должна была отвечать всем требованиям.

Работники дома по уходу подтвердили в суде, что знали о ситуации, но персонала было мало, а пациентов — 80–100 человек. По ночам так вообще на весь пансионат оставался один работник. В доме по уходу были также проблемы с документами. Вина члена правления Маргуса Пельдеза — в то, что он не проверял, насколько качественно и основательно оказывается услуга, которую он пообещал родственникам клиентов. Суд установил также, что пансионату Пандивере было экономически выгодно, чтобы пациентка оставалась у них как можно дольше, потому что это гарантировало им доход. Поэтому ее и не отправляли в больницу.

Это решение суда — печальный прецедент, и он должен заставить дома по уходу в Эстонии более пристально посмотреть на ситуацию, творящуюся у них. Ведь теперь уже предельно ясно, что за игнорирование опасного состояния клиента может последовать уголовная ответственность. До этого многие думали, что все происходящее в стенах домов по уходу — скрыто, следовательно, недоказуемо.

Шокирующие обстоятельства

Недавно в передаче Kuuuurija описывали еще один жуткий случай: летом прошлого года у пожилой дамы начались проблемы с сердечным ритмом, и ее после больницы решили перевести в Hiiu Ravikeskus.

Но там начались уже другие проблемы: по словам родственников, женщину каждый раз оставляли без помощи и ухода, не меняли подгузники, не измеряли давление. Дочерям не давали никакой информации о состоянии матери. Пациентка постоянно лежала в своих фекалиях и моче, от нее исходило зловоние. А на вопросы дочерей обычно отвечали, что еще просто не успели поменять. Тревожная кнопка, которая должна быть доступна лежачему пациенту, была убрана за кровать таким образом, что больной не мог до нее дотянуться.

25 сентября этого года дама умерла. А за два дня до этого дочь хотела перевернуть маму и случайно обнаружила пролежни на последней стадии — огромную дыру в нижней части спины, некроз тканей; сквозь рану был даже виден позвоночник.

Однако в документах постоянно отмечалось, что пролежней у пациентки нет. Такая ситуация не могла сложиться за один день, но никто ни разу не обмолвился об этом родственникам.

О Hiiu Ravikeskus уже писали СМИ, Госконтроль неоднократно делал учреждению предписания в связи с плохим качеством оказания услуг. Однако представители центра отказались от комментариев для передачи.
Много случаев ненадлежащего обращения было и в предыдущие годы — близкие не раз обнаруживали пациентов в разных домах по уходу с синяками на лице или теле или же отмечали у человека резкое ухудшение здоровья после того, как тот попадал в дом по уходу. Но, как правило, ничего не удавалось доказать. Преимущественно от персонала они слышали фразы: ”Он упал” или ”Ну что же вы хотите? Человек уже старый!”

Надзор и контроль

В Эстонии дома по уходу контролирует Департамент социального страхования. И его советник по качеству услуг, Керсти Каск, советует: если вы обнаружили, что с вашим родственником в доме по уходу плохо обращаются, нужно подать жалобу сначала руководству учреждения. Дома по уходу могут быть как частными, так и подконтрольны местному самоуправлению.

”В последнее время жалобу обычно подают совету фирмы или правлению, — отмечает Каск. — Время от времени сообщают нам. И тогда мы добавляем их в план надзора. Но все же по каждому сигналу на место мы не приезжаем, хотя иногда передаем информацию владельцу дома по уходу”.
Она добавляет, что в последние два года эти учреждения находятся под особым надзором.

”В случаях, если есть основания полагать, что с вашим родственником плохо обращаются в доме по уходу, имеет смысл писать жалобу и в полицию”, — советует юрист Данил Липатов из Progressor Õigusbüroo.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции, капитан полиции Эркко Пийримяги также советует обращаться к ним, если у близких, родственников, опорного лица жителя какого-либо дома по уходу или больницы по уходу возникло подозрение, что с клиентом такого учреждения обращаются ненадлежащим образом, применяется физическое насилие со стороны других клиентов такого учреждения, либо человека оставили без помощи или ограничивают его свободу.

”В полицию обращались родственники или опекуны с заявлениями, но в последние годы — нечасто, так как за качеством обслуживания со стороны соответствующих учреждений ведется контроль, — добавляет Пийримяги. — Большинство вызовов связаны с агрессивным поведением пациентов и применением насилия со стороны жителей домов и пациентов по отношению к другим клиентам учреждения или персоналу. Также люди могут опасны для себя самих”.

Обязательно нужно обращаться в полицию, если вы заметили, что состояние здоровья вашего близкого ухудшилось либо появились видимые повреждения, например, синяки или пролежни — сам пациент, как правило, не может об этом заявить.

Также при посещении своего близкого внимательно отнеситесь и к его соседям, ведь не у всех есть родные и друзья, которые проходят к нему в гости и беспокоятся о его здоровье.

"МК Эстония"
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