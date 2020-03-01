Комментарий юриста: продавец обанкротился — что делать покупателю?

Не стоит забывать, что если бывший член правления компании хорошо подготовится, то ему не составит труда дать аргументированный ответ на то или иное требование, которое будет предъявлено ему как физическому лицу. Однако практика показывает, что не все предприниматели перед началом ликвидации или банкротства компании задумываются о том, чтобы привести финансовые дела компании в порядок. Это, например, неоправданные расходы компании, которые не связаны с хозяйственной деятельностью фирмы, а также и другие факты, на основании которых можно при хитром процессуальном алгоритме действий привлечь бывшего члена правления компании к личной ответственности.

У меня был клиент, который судился с обанкротившейся фирмой. Нам удалось даже увеличить требование клиента к бывшему члену правления фирмы. Изначально долг фирмы клиенту был 10 000, а в итоге долг уже бывшего члена правления (как физического лица) стал 60 000 евро.

Но практика также показывает, что при небольших суммах долга люди чаще всего не видят смысла предъявлять требования, так как на подобный процесс будет потрачена сумма в разы больше уже потерянной. В определенном смысле это понятно. Поэтому в данном случае действовать проще коллективно, разделив все расходы между пострадавшими.

Никто, конечно, гарантий дать не может, что бывший член правления компании, даже будучи привлеченным к ответственности, способен выплатить долги. Но сам факт привлечения к ответственности его как физического лица означает для него не самый лучший сценарий. Можно обратить внимание еще и на то, что у члена правления помимо этой фирмы есть и другая действующая компании. Возможно, все активы он перекинул на нее. Надо получить доступ к документам компании. С этим может помочь грамотный юрист, разбирающийся в вопросах банкротства.

Кроме того, привлечь члена правления компании к ответственности будет легче, если удастся доказать, что он обналичил и присвоил себе деньги фирмы или потратил их на нужды, не связанные с деятельностью предприятия. А в довершение всего исчез в неизвестном направлении.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.