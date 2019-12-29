Когда в Эстонии выгоднее всего заправляться и правда ли, что самые высокие цены в понедельник

Однако с представителями Circle K не согласны представители таких крупных сетей, как Neste и Olerex. Ристо Сюллусте, пресс-секретарь компании Neste отмечает, что к выходным топливо становится дешевле: ”В конце недели стоимость литра топлива понижается. Это из-за конкуренции, и такая картина наблюдается годами”.

Алан Вахт, член правления Olerex, также добавляет, что в последние годы действительно в начале недели стоимость топлива повышается, и в конце становится ниже. Это выгодно для клиентов. Но…

”Нередко происходит так, что низкие цены на выходных плюс учет скидок для постоянного клиента в итоге не приносят заправкам никакой маржи, — отмечает Алан Вахт. — При этом понедельничное изменение цены является лишь ее корректированием. То есть вовсе не обязательно, что она повысится”.

Исходя из нынешней практики на местном рынке, можно быть уверенными, что к концу недели цены вновь снизятся и к выходным достигнут минимума. Правда, на данный момент стоит учитывать важный фактор: заправки начали использовать зимнее дизельное топливо, и цена на литр выше на 2 цента.

”Это заметно — сейчас дизель стоит столько же, сколько бензин, — замечает представитель Olerex AS. — Месяц назад его стоимость была на 2–3 цента ниже, чем литр бензина. Ну и если еще говорить о цене, то несколько недель назад по понедельникам стоимость топлива переваливала за отметку 1,4 €/л, но конкуренция быстро заставила снизить цену”.

Эффект домино

Как отмечает Ристо Сюллусте, объяснить низкие цены в конце недели довольно просто.

”Поскольку основная часть потребителей заправляет автомобили именно в конце недели, то все заправочные станции стараются переманить клиента к себе, в том числе и предлагая хорошие цены. И если кто-то один снижает стоимость топлива, тут же реагируют остальные, и на всем рынке начинается так называемый эффект домино”, — объясняет Ристо Сюллусте.

Маленький рынок Эстонии — головная боль не только для населения, которое вынуждено порой переплачивать втридорога за вещи, которые в остальных странах стоят копейки. Бизнесменам такой узкий рынок также доставляет множество неудобств.

”Недавно был очень забавный случай, — вспоминает Игорь. — Я клиент заправки Circle K, подписан на все их рассылки. И вот приходит СМС, в которой приглашают заправляться по отличной цене. Надо признать, стоимость литра бензина действительно была вполне приятна. И пока я ехал до заправки, увидел, как у конкурирующей Neste на табло тут же сменилась цена, сравнявшись с предлагаемой Circle K. Иногда ощущение, что они друг за другом следят”.