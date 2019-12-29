29.12.2019, 19:23

Когда в Эстонии выгоднее всего заправляться и правда ли, что самые высокие цены в понедельник

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Инна Мельникова
EST 3
Kütusetankimine
KütusetankimineFoto: Argo Ingver

В последнее время одно из моих самых нелюбимых занятий – заправлять машину. Езжу я много, и каждый литр, купленный по 1,416 евро, отзывается громким кваканьем моей персональной жабы. Еще громче жаба квакает, когда я, заправив полный бак, спустя буквально несколько часов вижу, как цена на топливо стремительно падает – например, до 1,286. В общем, пришла пора выяснить, когда и где нужно заправляться, чтобы сэкономить, пишет "МК Эстония".

Ни для кого не секрет, что цены на топливо везде разные. Например, на момент написания этого текста самый дешевый 95-й бензин был на Кипре — 1,072€/л. Самый дорогой в Италии — 1,632 €/л. Нас, со средней стоимостью бензина марки 95 по 1,3 €/л, можно считать середнячками, но даже в Эстонии разброс цен на топливо может сильно удивить. Да что там в Эстонии — стоимость топлива в разных районах Таллинна отличается, порой достаточно сильно.

В субботу дешевле

Годы наблюдений показывают, что, например, заправочные станции к выходным снижают стоимость топлива. А еще, например, если раньше самый дешевый бензин практически всегда был в Мустамяэ, а самый дорогой — в Ласнамяэ, то сейчас картина поменялась: практически всегда в Ласнамяэ топливо на несколько центов дешевле.

Это отмечают многие водители, причем такая тенденция наблюдается уже довольно долгое время. Собирая информацию для этой статьи, я заглянула в популярную в ”Фейсбуке” группу ”EZ-дуны” и нашла обсуждения трехлетней давности, где люди также писали в комментариях, что к выходным в Таллинне самые низкие цены. Ситуация не изменилась до сих пор — многие ждут субботы, чтобы заправить автомобиль по самой выгодной цене.

В относительно свежих рассуждениях также ничего нового. Народ точно так же делится своими наблюдениями и лайфхаками по способам заправить автомобиль самым дешевым топливом.

Но, по словам Индрека Сасси, руководителя отдела ценообразования моторного топлива Circle, районы с самым дешевым топливом выделить невозможно. Цены меняются в каждом районе по-разному.

”Например, в один день самые низкие цены могут быть в Ласнамяэ, а в другой — в Мустамяэ. А на третий день вообще в каком-либо местечке Эстонии, — говорит Индрек Сасси. — На островах, где наша сеть не представлена, конкуренты держат более высокую цену на топливо, чем на материке. Но все же главной причиной снижения цен является плотная конкуренция на местном рынке — он слишком мал”.

Правда, у представителей других топливных сетей мнение иное: чем плотнее конкуренция заправочных станций в том или ином районе, тем ниже цены. Именно поэтому, например, иногда выгодно прокатиться на улицу Мустамяэ, где на одном перекрестке расположено сразу несколько заправок, а сама улица усеяна станциями практически всех топливных фирм.

Точно так же, считает Индрек Сасси, вовсе не обязательно самая низкая цена выпадает на выходные — в течение последнего года низкие розничные цены приходились практически на все дни недели, и, например, минувший вторник, 3 декабря, тоже оказался таким днем — литр топлива стоил 1,286 евро. И это было ниже, чем на выходных.

”И вовсе не обязательно, что самый ”дорогой” день будет именно понедельник, — говорит руководитель отдела ценообразования моторного топлива Circle K. — Обычно без разницы, в какой день продавец решит пересмотреть свою ценовую политику. В глобальном смысле на цены все же влияет мировой рынок и местная акцизная политика — все в курсе, что львиную долю стоимости литра топлива формируют именно акцизы. После всех выплат, продавцам в лучшем случае остается 5–6%”.

Однако с представителями Circle K не согласны представители таких крупных сетей, как Neste и Olerex. Ристо Сюллусте, пресс-секретарь компании Neste отмечает, что к выходным топливо становится дешевле: ”В конце недели стоимость литра топлива понижается. Это из-за конкуренции, и такая картина наблюдается годами”.

Алан Вахт, член правления Olerex, также добавляет, что в последние годы действительно в начале недели стоимость топлива повышается, и в конце становится ниже. Это выгодно для клиентов. Но…

”Нередко происходит так, что низкие цены на выходных плюс учет скидок для постоянного клиента в итоге не приносят заправкам никакой маржи, — отмечает Алан Вахт. — При этом понедельничное изменение цены является лишь ее корректированием. То есть вовсе не обязательно, что она повысится”.

Исходя из нынешней практики на местном рынке, можно быть уверенными, что к концу недели цены вновь снизятся и к выходным достигнут минимума. Правда, на данный момент стоит учитывать важный фактор: заправки начали использовать зимнее дизельное топливо, и цена на литр выше на 2 цента.

”Это заметно — сейчас дизель стоит столько же, сколько бензин, — замечает представитель Olerex AS. — Месяц назад его стоимость была на 2–3 цента ниже, чем литр бензина. Ну и если еще говорить о цене, то несколько недель назад по понедельникам стоимость топлива переваливала за отметку 1,4 €/л, но конкуренция быстро заставила снизить цену”.

Эффект домино

Как отмечает Ристо Сюллусте, объяснить низкие цены в конце недели довольно просто.

”Поскольку основная часть потребителей заправляет автомобили именно в конце недели, то все заправочные станции стараются переманить клиента к себе, в том числе и предлагая хорошие цены. И если кто-то один снижает стоимость топлива, тут же реагируют остальные, и на всем рынке начинается так называемый эффект домино”, — объясняет Ристо Сюллусте.

Маленький рынок Эстонии — головная боль не только для населения, которое вынуждено порой переплачивать втридорога за вещи, которые в остальных странах стоят копейки. Бизнесменам такой узкий рынок также доставляет множество неудобств.

”Недавно был очень забавный случай, — вспоминает Игорь. — Я клиент заправки Circle K, подписан на все их рассылки. И вот приходит СМС, в которой приглашают заправляться по отличной цене. Надо признать, стоимость литра бензина действительно была вполне приятна. И пока я ехал до заправки, увидел, как у конкурирующей Neste на табло тут же сменилась цена, сравнявшись с предлагаемой Circle K. Иногда ощущение, что они друг за другом следят”.

По сути, так и есть. Если какая-то заправка вдруг решает внезапно снизить цены, остальные подтягиваются буквально за считанные минуты, предлагая новые цены и своим клиентам. Однако назвать самый ”дешевый” день недели, когда можно заправляться, оказалось довольно затруднительно. Даже несмотря на то, что народный опыт определил ими субботу и воскресенье.

”Иногда в понедельник можно еще успеть залить бензин по нормальной цене, — говорит Дмитрий. — Но нужно успеть — часов в 7 утра цена меняется на более высокую, и кто не успел, либо заправляется по полной стоимости, либо ждет следующих выходных. По факту, экономия, конечно, смешная. Но моральное удовлетворение нельзя недооценивать”.

”Это как раз из-за нашего узкого рынка, — объясняет Ристо Сюллусте (Neste). — Назвать день, когда выгоднее или невыгоднее всего заправляться, очень сложно, потому что в условиях жесткой конкуренции стоимость топлива может сильно колебаться несколько раз в течение недели и даже в течение дня. Борьба за клиента и свою долю на рынке ведется ежедневно, и иногда случается так, что самая высокая стоимость топлива будет не в понедельник, а в середине недели”.

Тем не менее, именно выходные, по статистике пользователей, чаще всего радуют самыми низкими ценами. Какой объем топлива продают в такие дни заправки, нам сообщать не стали. Но рассказали о небольших закономерностях поведения покупателей.

”Типичная картина покупательского поведения наших клиентов выглядит так: частники чаще всего активно пользуются личным транспортом именно на выходных и, соответственно,

заправляются в конце недели, — рассказывает пресс-секретарь Neste. — Тогда как бизнес-клиенты, напротив, используют автомобили на рабочей неделе и реже заправляются по выходным”.

Дешевле не будет

А еще народ с тоской вспоминает прошлогодний аттракцион невиданной щедрости, когда две заправки в городе предлагали топливо по супернизкой цене. И надеется на повторение.

”Скорее это была рекламная кампания для привлечения внимания, — говорит представитель Neste Eesti. — Как вы все заметили, сейчас таких заправок давно нет. Это показывает лишь то, что выбранная стратегия не работает: на данный момент сохранить на местном рынке низкую цену на топливо крайне сложно. Более того, раньше много раз замечали, что неважно, какую рекламную кампанию начнет тот или иной игрок на рынке — конкуренты это мгновенно копируют”.

Так что остается лишь ловить низкие цены, которые меняются постоянно. На прошлой неделе самым удачным днем на заправке Neste у Мустакиви Prisma стал понедельник — цена за литр бензина 95 была 1,286 евро — это дешевле, чем в воскресенье, 1 декабря, когда стоимость бензина составила 1,305 евро. Вторник и среду цены держались на уровне 1,419 евро, в четверг немного снизились — до 1,405 евро за литр. В пятницу утром бензин стоил уже 1,398 евро. В субботу, воскресенье и понедельник стоимость не изменилась. А во вторник цены начали снижаться — в Ласнамяэ утром — 1,384, а в Мустамяэ еще ниже — 1,364 евро за литр.

”Розничная цена на топливо меняется постоянно, в зависимости от стоимости топлива на мировом рынке, которая в свою очередь зависит от стоимости нефти — отмечает Ристо Сюллусте. — Но при этом колебания не происходят один в один, поскольку бензин — это готовая продукция, а нефть — это сырье. Поэтому изменения цен у них отличаются”.

Еще один фактор, заставляющий цены меняться, — это паника.

”Особенность Эстонии также и в том, что цены на заправочных автоматах и станциях полного обслуживания одинаковы, и у розничных продавцов топлива нет возможности выделить горючее по более выгодной цене, — говорит Индрек Сасси (Circle K). — Поэтому у небольших заправочных сетей с довольно слабыми позициями на рынке можно наблюдать панику, что отражается в постоянных колебаниях цен. На самом деле, это успеха не приносит, так как конкуренты пристально следят друг за другом и реагируют немедленно”.

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