Когда не все дома: хватает ли в Эстонии мест и специалистов для лечения душевнобольных людей

В редакцию газеты обратилась Оксана Волкова из Нарвы. Женщина находится в непростой ситуации. Ее сын уже более десяти лет живет с диагнозом шизофрения. В периоды вспышек он опасен как для себя, так и для окружающих.

Кто поможет?



”Моему сыну 29 лет. Первый эпизод психоза случился в 2009 году, в 18 лет. До этого он был нормальный, умный парень, не пил, наркотики не употреблял, — рассказывает Оксана. — Раньше мы жили вместе. Но с 25 лет во время психозов он стал очень агрессивен ко мне. Теперь живем в соседних домах. Семь лет я была его опекуном, но поняла, что больше не в состоянии нести это бремя, ведь взрослый сын не слушает меня и во время срывов может причинить мне вред. Через суд я передала опеку социальному отделению города Нарвы”.

Сама Оксана также имеет инвалидность с 2014 года и диагноз — постоянная депрессия и тревожность как следствие продолжительного стресса.

Несколько раз в год по два месяца сын Оксаны лежит в психиатрической клинике в Ахтме. В то же время он стоит и на очереди в учреждение по уходу, так как в период ремиссий он не способен сам о себе позаботиться и нуждается в круглосуточной помощи.

”Он резал себе вены и пытался спрыгнуть с четвертого этажа. Выбрасывал на улицу тяжелые предметы, мебель и т. п. Сам живет, как отшельник, не может контролировать свой быт, не принимает лекарства. Слышит какие-то голоса. В холодильнике лежат заплесневелые продукты, которые он может сам съесть. Контроля его жилья со стороны социального отделения нет никакого. Они только платят за квартиру и два раза в неделю покупают сыну продукты, оплачивая его картой”, — описывает Оксана.

Она считает, что в силах города ускорить очередь попадания в дом по уходу, ведь ее сын ожидает места с 2017 года.

В свою очередь главный врач города Андрей Антонов утверждает, что ускорить очередь невозможно, мест просто нет. Очередь одна общая на всю страну. А конкретно из Нарвы около 40 человек ожидают места.

Оксана считает, что проблема в самой системе получения помощи и отсутствии в городе как психиатрической клиники, так и дома по уходу.