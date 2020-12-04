Клиент Maxima возмущен: "по выпечке ползают мухи, а магазину все равно!"

"Есть в таллиннском жилом микрорайоне Хааберсти торговый центр Maxima XXX, расположенный по адресу: Эхитаяте теэ, 148. В целом, магазин неплохой. Изредка, как и в других магазинах, бывает, что кассир по ошибке вместо одного товара пробьет другой, по более высокой цене. Или продаст товар по компании без учета скидки. Со мной такое случалось не раз. Следует признать, что ошибки кассиров исправлялись сразу и без скандалов. И это радовало.

Написать же письмо меня вынудила другая причина. Я постоянный посетитель этого магазина. С какого-то времени я стал замечать, что в отделе, где продаются булочки, пирожные и всякая другая выпечка, завелись мухи. Они постоянно ползают под стеклом на виду у всех прямо по готовой продукции, которая выкладывается на прилавок без упаковки. Видеть это крайне противно. Не говоря уже о том, чтобы взять в руки и купить, а потом еще и съесть. Трудно представить, чем это может закончиться.

Во время первой волны пандемии во всех магазинах такой товар упаковывался в бумажные пакеты. Такие были требования. К сожалению, от мух такой защиты не предусмотрено. Лично мне намного противнее брать товар, по которому ползает всякое заразное насекомое, муха или таракан, чем товар, которого кто-то касался пальцами.

Я неоднократно подсказывал работникам отдела, а также сигнализировал в службу информации магазина. Работники мне отвечали, что заведующая в курсе; что отрава уже распространялась, но почему-то не действует; что сами они этим не занимаются и надо вызывать санитарную службу. При этом со стороны работников исходило полное равнодушие. Понять их можно, так как они и без того загружены работой. Прошло уже около двух месяцев, но в указанном отделе Ыйсмяэского супермаркета до сих пор наблюдается такая антисанитария. Реакции со стороны магазина нет никакой. Куда смотрят проверочные инспекции, непонятно.

От редакции:

”Мы имеем дело с обычными фруктовыми дрозофилами, которые очень быстро размножаются в это время года. В связи с этим мы приняли дополнительные меры, — комментирует жалобу руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк. — Магазин, кроме прочего, оснащен соответствующим оборудованием для борьбы с вредителями. Сотрудники магазина очищают поверхности несколько раз в день, чтобы предотвратить распространение вредителей, в дополнение к тщательной уборке каждую ночь”.

Янне Лайк приносит читателю извинения за полученный неприятный опыт.